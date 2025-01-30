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"Это русские". Шольца поставили на место за слова о спасении Германии
"Это русские". Шольца поставили на место за слова о спасении Германии - РИА Новости, 30.01.2025
"Это русские". Шольца поставили на место за слова о спасении Германии
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X напомнил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу о том, что именно русские освобождали Берлин. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T05:55:00+03:00
2025-01-30T05:55:00+03:00
2025-01-30T14:51:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X напомнил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу о том, что именно русские освобождали Берлин.Он отреагировал на слова Шольца, который в среду неожиданно заявил, что Германию освободили США. Кроме того, канцлера возмутило, что Илон Маск поддерживает правые немецкие партии."Очередная бредовая амнезия от Шольца, пока лидеры ЕС выстраиваются в очередь, чтобы пробраться к Трампу. <...> Срочные новости. Это русские освободили Берлин", — прокомментировал слова канцлера журналист.Двадцатого декабря Маск заявил, что только партия "Альтернатива для Германии" может спасти ФРГ. Позже Маск назвал Шольца "некомпетентным дураком" и указал на необходимость его отставки из-за участившихся терактов в стране.
https://ria.ru/20250130/bezopasnost-1996232437.html
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в мире, германия, берлин (город), олаф шольц, чей боуз, сша
В мире, Германия, Берлин (город), Олаф Шольц, Чей Боуз, США
"Это русские". Шольца поставили на место за слова о спасении Германии
Журналист Боуз напомнил Шольцу о том, кто освобождал Берлин