Рейтинг@Mail.ru
"Это русские". Шольца поставили на место за слова о спасении Германии - РИА Новости, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:55 30.01.2025 (обновлено: 14:51 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/sholts-1996240940.html
"Это русские". Шольца поставили на место за слова о спасении Германии
"Это русские". Шольца поставили на место за слова о спасении Германии - РИА Новости, 30.01.2025
"Это русские". Шольца поставили на место за слова о спасении Германии
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X напомнил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу о том, что именно русские освобождали Берлин. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T05:55:00+03:00
2025-01-30T14:51:00+03:00
в мире
германия
берлин (город)
олаф шольц
чей боуз
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988645780_239:0:2808:1445_1920x0_80_0_0_bb54b85106cc0468ff0ba6b2f76b94cb.jpg
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X напомнил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу о том, что именно русские освобождали Берлин.Он отреагировал на слова Шольца, который в среду неожиданно заявил, что Германию освободили США. Кроме того, канцлера возмутило, что Илон Маск поддерживает правые немецкие партии."Очередная бредовая амнезия от Шольца, пока лидеры ЕС выстраиваются в очередь, чтобы пробраться к Трампу. &lt;...&gt; Срочные новости. Это русские освободили Берлин", — прокомментировал слова канцлера журналист.Двадцатого декабря Маск заявил, что только партия "Альтернатива для Германии" может спасти ФРГ. Позже Маск назвал Шольца "некомпетентным дураком" и указал на необходимость его отставки из-за участившихся терактов в стране.
https://ria.ru/20250130/bezopasnost-1996232437.html
https://ria.ru/20250130/ukraina-1996235564.html
германия
берлин (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988645780_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_8ca6eb518ef5f6eb1d2fc055006950da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, берлин (город), олаф шольц, чей боуз, сша
В мире, Германия, Берлин (город), Олаф Шольц, Чей Боуз, США
"Это русские". Шольца поставили на место за слова о спасении Германии

Журналист Боуз напомнил Шольцу о том, кто освобождал Берлин

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X напомнил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу о том, что именно русские освобождали Берлин.
Он отреагировал на слова Шольца, который в среду неожиданно заявил, что Германию освободили США. Кроме того, канцлера возмутило, что Илон Маск поддерживает правые немецкие партии.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
"Раз в десятилетия". В США выступили со срочным призывом к Трампу по России
02:50
"Очередная бредовая амнезия от Шольца, пока лидеры ЕС выстраиваются в очередь, чтобы пробраться к Трампу. <...> Срочные новости. Это русские освободили Берлин", — прокомментировал слова канцлера журналист.
Двадцатого декабря Маск заявил, что только партия "Альтернатива для Германии" может спасти ФРГ. Позже Маск назвал Шольца "некомпетентным дураком" и указал на необходимость его отставки из-за участившихся терактов в стране.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
"На каждом участке": в США забили тревогу из-за ЧП в зоне СВО
03:58
 
В миреГерманияБерлин (город)Олаф ШольцЧей БоузСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала