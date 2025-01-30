https://ria.ru/20250130/sholts-1996240940.html

"Это русские". Шольца поставили на место за слова о спасении Германии

"Это русские". Шольца поставили на место за слова о спасении Германии - РИА Новости, 30.01.2025

"Это русские". Шольца поставили на место за слова о спасении Германии

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X напомнил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу о том, что именно русские освобождали Берлин. РИА Новости, 30.01.2025

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X напомнил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу о том, что именно русские освобождали Берлин.Он отреагировал на слова Шольца, который в среду неожиданно заявил, что Германию освободили США. Кроме того, канцлера возмутило, что Илон Маск поддерживает правые немецкие партии."Очередная бредовая амнезия от Шольца, пока лидеры ЕС выстраиваются в очередь, чтобы пробраться к Трампу. <...> Срочные новости. Это русские освободили Берлин", — прокомментировал слова канцлера журналист.Двадцатого декабря Маск заявил, что только партия "Альтернатива для Германии" может спасти ФРГ. Позже Маск назвал Шольца "некомпетентным дураком" и указал на необходимость его отставки из-за участившихся терактов в стране.

https://ria.ru/20250130/bezopasnost-1996232437.html

https://ria.ru/20250130/ukraina-1996235564.html

германия

берлин (город)

сша

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