https://ria.ru/20250130/severstal-1996149203.html

Северсталь – лидер Рейтинга работодателей среди промышленных компаний

Северсталь – лидер Рейтинга работодателей среди промышленных компаний - РИА Новости, 30.01.2025

Северсталь – лидер Рейтинга работодателей среди промышленных компаний

"Северсталь" стала лидером Рейтинга работодателей России-2024 hh.ru среди промышленных компаний с численностью сотрудников более 5001 человек и заняла 11 место... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T09:30:00+03:00

2025-01-30T09:30:00+03:00

2025-01-30T09:30:00+03:00

россия

северсталь (металлургическая компания)

работа

работодатель

промышленность

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. "Северсталь" стала лидером Рейтинга работодателей России-2024 hh.ru среди промышленных компаний с численностью сотрудников более 5001 человек и заняла 11 место среди крупнейших работодателей России, сообщает пресс-служба компании.В течение нескольких месяцев работодатели проходили обязательные этапы рейтинга, каждый из которых имеет свой вес: HR-анкетирование команды (20%), опрос ЕNPS* (30%), оценка внешних респондентов – соискателей hh.ru (30%). Также с этого года добавился новый этап – отзывы бывших сотрудников, которые зачастую становятся решающими при выборе места работы. Количество участников рейтинга каждый год растет. В 2024 году поборолись за звание лучшего работодателя 1729 компаний против 1497 годом ранее. При этом ПАО "Северсталь" также ежегодно повышает свои позиции. Так, компания показала значительный рост с 24 места в 2022 году на 11 место в 2024 году, говорится в сообщении."Наши внутренние и внешние исследования показывают, что ключевое, на что обращают внимание соискатели, помимо оплаты труда – отношение работодателя к ним. При этом мы увидели, что у людей есть дополнительный запрос на заботу не только о них самих, но и об их близких. Этот запрос созвучен с нашей культурой, сфокусированной на эмпатии и человекоцентричности. Мы хотим, чтобы сотрудники были счастливы, и знали, что вместе с "Северсталью" у них есть все возможности для реализации своих жизненных планов. Запустив программу комплексного благополучия "ДляСвоих: с заботой о каждом" в 2023 году, мы дали старт совершенно новому представлению о работе в промышленном секторе. И уже видим результаты: растет вовлеченность и ЕNPS, растут позиции в рейтингах работодателя, наши проекты получают признание профессионального сообщества", – отметил генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев, слова которого цитирует пресс-служба.Лидерство рейтинга "Северстали" обусловлено комплексной работой над брендом работодателя и использованием обратной связи от персонала. В 2024 году компания систематизировала программу благополучия и запустила ряд нестандартных льгот для промышленных компаний. Так, "Гибкие льготы" "Северстали" подразумевают перечисление в виртуальный кошелек 20 тысяч рублей от компании, которые можно потратить на спорт, медицину и здоровье, отдых, образование, страхование, благотворительность. Формирует здоровые привычки у сотрудников компания и при помощи компенсации здорового питания. "Северсталь" возвращает 70% стоимости полезных обедов.Отдельным блоком в программе "ДляСвоих" выделены инструменты финансовой поддержки, например, возможность получить денежные средства по льготной ставке и компенсировать проценты по ипотеке. В 2024 году почти 1,5 тысячи сотрудников воспользовались льготой по ипотеке. "В наших планах – не останавливаться на достигнутом, дополняя нашу программу благополучия полезными и востребованными льготами, так как мы идем к достижению нашей стратегической цели – стабильно занимать топ-позиции среди лучших работодателей страны и стать компанией первого выбора в регионах присутствия наших основных производственных активов", – подытожил Шевелев.*Employee Net Promoter Score — метрика для оценки уровня удовлетворенности работников и их лояльности организацииПолную информацию о параметрах оценки рейтинга смотрите на сайте Рейтинга работодателей hh.ru.Реклама, ПАО "Северсталь", erid: F7NfYUJCUneP5zeYZzyr

https://ria.ru/20250130/rabotodateli-1995734588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, северсталь (металлургическая компания), работа, работодатель, промышленность