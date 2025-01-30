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ВС России отразили две контратаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:35 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/sever-1996348717.html
ВС России отразили две контратаки ВСУ в Курской области
ВС России отразили две контратаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.01.2025
ВС России отразили две контратаки ВСУ в Курской области
Российская группировка войск "Север" нанесла поражение украинским войскам и отразила две контратаки в приграничных районах Курской области, следует из сводки... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T13:35:00+03:00
2025-01-30T13:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
сумская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Российская группировка войск "Север" нанесла поражение украинским войскам и отразила две контратаки в приграничных районах Курской области, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Первый Княжий, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Рубанщина, Свердликово и Черкасское Поречное. Отражены две контратаки противника", - говорится в сводке. Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 21 населённого пункта Курской области, а также пяти в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны РФ.
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курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины
ВС России отразили две контратаки ВСУ в Курской области

Минобороны: группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" по позициям ВСУ
Боевая работа РСЗО Град по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град" по позициям ВСУ . Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Российская группировка войск "Север" нанесла поражение украинским войскам и отразила две контратаки в приграничных районах Курской области, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Первый Княжий, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Рубанщина, Свердликово и Черкасское Поречное. Отражены две контратаки противника", - говорится в сводке.
Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 21 населённого пункта Курской области, а также пяти в Сумской области Украины.
ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
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