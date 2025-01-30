https://ria.ru/20250130/satanizm-1996406378.html

В Госдуме готовят проект о запрете сатанизма, рассказал депутат

В Госдуме готовят проект о запрете сатанизма, рассказал депутат - РИА Новости, 30.01.2025

В Госдуме готовят проект о запрете сатанизма, рассказал депутат

В Госдуме начали готовить проект о запрете сатанизма в России и скоро его представят, сообщил депутат Госдумы Николай Бурляев. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T16:39:00+03:00

2025-01-30T16:39:00+03:00

2025-01-30T16:43:00+03:00

россия

госдума рф

николай бурляев

общество

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. В Госдуме начали готовить проект о запрете сатанизма в России и скоро его представят, сообщил депутат Госдумы Николай Бурляев."Было сказано о сатанизме как о действующей структуре… начали подготавливать проект, которому вы сейчас дали ускорение, о запрете сатанизма… Мы уже начали готовить, и я надеюсь, что наш комитет скоро, буквально за неделю, за 10 дней представит проект против сатанизма", - сказал он в ходе круглого стола комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений на тему: "Духовный фронт России".Круглый стол в Госдуме РФ проходит в рамках Рождественских образовательных чтений. Тема чтений в этом году – "80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений".

https://ria.ru/20241102/sirius-1981602666.html

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россия, госдума рф, николай бурляев, общество