"Уральские авиалинии" разобрали самолет, севший в пшеничном поле в Сибири
"Уральские авиалинии" завершили демонтаж деталей севшего в поле Airbus А320
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 янв – РИА Новости. "Уральские авиалинии" закончили демонтаж деталей и агрегатов с самолета, который в сентябре 2023 года совершил в пшеничном поле в Убинском районе экстренную посадку, распил воздушного судна планируется завершить в течение нескольких дней, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
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"Инженерно-технический состав авиакомпании завершил работы по демонтажу деталей и агрегатов с воздушного судна Airbus А320 c бортовым номером RA-73805. На данный момент уже демонтированы двигатели со всем навесным оборудованием, капоты и реверсы. Снята вся электроника: компьютеры, датчики, антенны. Самыми последними были демонтированы стойки шасси. Фюзеляж, крылья и хвостовое оперение готовы к утилизации, мы сегодня начали этот процесс. Распил воздушного судна планируем завершить в течение нескольких дней", – рассказала собеседница агентства.
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В пресс-службе отметили, что все снятые компоненты прибыли в Екатеринбург, где пройдут процедуру проверки и оценки возможности дальнейшей эксплуатации.
Ранее авиакомпания отмечала, что не позднее февраля вывезет с поля все элементы самолета. Первоначально осенью прошлого года у воздушного судна сняли внутренние элементы пассажирского салона и кабины пилотов, сертификат летной годности у него уже аннулировали.
Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, 12 сентября 2023 года совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. По данным авиакомпании, у Airbus А320 при заходе на посадку в Омск отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имел более длинную взлетно-посадочную полосу. Гендиректор перевозчика Сергей Скуратов пояснял, что при отказе "зеленой" гидросистемы из-за отклонений в работе с тормозными щитками и закрылками посадочная дистанция самолета могла увеличиться.
Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медпомощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
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