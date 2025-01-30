https://ria.ru/20250130/samolet-1996498341.html

"Уральские авиалинии" разобрали самолет, севший в пшеничном поле в Сибири

"Уральские авиалинии" разобрали самолет, севший в пшеничном поле в Сибири - РИА Новости, 30.01.2025

"Уральские авиалинии" разобрали самолет, севший в пшеничном поле в Сибири

"Уральские авиалинии" закончили демонтаж деталей и агрегатов с самолета, который в сентябре 2023 года совершил в пшеничном поле в Убинском районе экстренную... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T22:20:00+03:00

2025-01-30T22:20:00+03:00

2025-01-30T22:20:00+03:00

происшествия

убинский район

омск

новосибирск

сергей скуратов

уральские авиалинии

airbus

airbus а320

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 янв – РИА Новости. "Уральские авиалинии" закончили демонтаж деталей и агрегатов с самолета, который в сентябре 2023 года совершил в пшеничном поле в Убинском районе экстренную посадку, распил воздушного судна планируется завершить в течение нескольких дней, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. "Инженерно-технический состав авиакомпании завершил работы по демонтажу деталей и агрегатов с воздушного судна Airbus А320 c бортовым номером RA-73805. На данный момент уже демонтированы двигатели со всем навесным оборудованием, капоты и реверсы. Снята вся электроника: компьютеры, датчики, антенны. Самыми последними были демонтированы стойки шасси. Фюзеляж, крылья и хвостовое оперение готовы к утилизации, мы сегодня начали этот процесс. Распил воздушного судна планируем завершить в течение нескольких дней", – рассказала собеседница агентства.В пресс-службе отметили, что все снятые компоненты прибыли в Екатеринбург, где пройдут процедуру проверки и оценки возможности дальнейшей эксплуатации. Ранее авиакомпания отмечала, что не позднее февраля вывезет с поля все элементы самолета. Первоначально осенью прошлого года у воздушного судна сняли внутренние элементы пассажирского салона и кабины пилотов, сертификат летной годности у него уже аннулировали. Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, 12 сентября 2023 года совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. По данным авиакомпании, у Airbus А320 при заходе на посадку в Омск отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имел более длинную взлетно-посадочную полосу. Гендиректор перевозчика Сергей Скуратов пояснял, что при отказе "зеленой" гидросистемы из-за отклонений в работе с тормозными щитками и закрылками посадочная дистанция самолета могла увеличиться. Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медпомощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20240426/a320-1942530443.html

https://ria.ru/20240820/komandir-1967268786.html

убинский район

омск

новосибирск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, убинский район, омск, новосибирск, сергей скуратов, уральские авиалинии, airbus, airbus а320