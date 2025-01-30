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NYT: American Airlines отменила рейсы на маршруте, где разбился ее самолет - РИА Новости, 30.01.2025
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21:42 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/samolet-1996494290.html
NYT: American Airlines отменила рейсы на маршруте, где разбился ее самолет
NYT: American Airlines отменила рейсы на маршруте, где разбился ее самолет - РИА Новости, 30.01.2025
NYT: American Airlines отменила рейсы на маршруте, где разбился ее самолет
Американская авиакомпания American Airlines, самолет которой потерпел крушение в Вашингтоне, отменила в четверг рейсы на маршруте, которым следовал разбившийся... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T21:42:00+03:00
2025-01-30T21:42:00+03:00
в мире
сша
уичито
дональд трамп
american airlines
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Американская авиакомпания American Airlines, самолет которой потерпел крушение в Вашингтоне, отменила в четверг рейсы на маршруте, которым следовал разбившийся самолет, сообщает газета New York Times. "American Airlines отменила сегодняшний рейс из Уичито, Канзас, в Вашингтон, а также рейс из Вашингтона в Уичито", - говорится в сообщении газеты. Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа. Как позже сообщил президент США Дональд Трамп, в результате авиакатастрофы никто не выжил.
https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996247682.html
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в мире, сша, уичито, дональд трамп, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, США, Уичито, Дональд Трамп, American Airlines, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
NYT: American Airlines отменила рейсы на маршруте, где разбился ее самолет

NYT: American Airlines отменила рейсы на маршруте разбившегося самолета

© Getty Images / Andrew HarnikСотрудники правоохранительных органов на территории национального аэропорта имени Рейгана в районе места крушения самолета American Airlines
Сотрудники правоохранительных органов на территории национального аэропорта имени Рейгана в районе места крушения самолета American Airlines - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Сотрудники правоохранительных органов на территории национального аэропорта имени Рейгана в районе места крушения самолета American Airlines. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Американская авиакомпания American Airlines, самолет которой потерпел крушение в Вашингтоне, отменила в четверг рейсы на маршруте, которым следовал разбившийся самолет, сообщает газета New York Times.
«
"American Airlines отменила сегодняшний рейс из Уичито, Канзас, в Вашингтон, а также рейс из Вашингтона в Уичито", - говорится в сообщении газеты.
Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.
Как позже сообщил президент США Дональд Трамп, в результате авиакатастрофы никто не выжил.
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
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В миреСШАУичитоДональд ТрампAmerican AirlinesСтолкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
 
 
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