https://ria.ru/20250130/samolet-1996494290.html

NYT: American Airlines отменила рейсы на маршруте, где разбился ее самолет

NYT: American Airlines отменила рейсы на маршруте, где разбился ее самолет - РИА Новости, 30.01.2025

NYT: American Airlines отменила рейсы на маршруте, где разбился ее самолет

Американская авиакомпания American Airlines, самолет которой потерпел крушение в Вашингтоне, отменила в четверг рейсы на маршруте, которым следовал разбившийся... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T21:42:00+03:00

2025-01-30T21:42:00+03:00

2025-01-30T21:42:00+03:00

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сша

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дональд трамп

american airlines

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Американская авиакомпания American Airlines, самолет которой потерпел крушение в Вашингтоне, отменила в четверг рейсы на маршруте, которым следовал разбившийся самолет, сообщает газета New York Times. "American Airlines отменила сегодняшний рейс из Уичито, Канзас, в Вашингтон, а также рейс из Вашингтона в Уичито", - говорится в сообщении газеты. Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа. Как позже сообщил президент США Дональд Трамп, в результате авиакатастрофы никто не выжил.

https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996247682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, уичито, дональд трамп, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном