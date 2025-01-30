NYT: American Airlines отменила рейсы на маршруте, где разбился ее самолет
NYT: American Airlines отменила рейсы на маршруте разбившегося самолета
© Getty Images / Andrew HarnikСотрудники правоохранительных органов на территории национального аэропорта имени Рейгана в районе места крушения самолета American Airlines
© Getty Images / Andrew Harnik
Сотрудники правоохранительных органов на территории национального аэропорта имени Рейгана в районе места крушения самолета American Airlines. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Американская авиакомпания American Airlines, самолет которой потерпел крушение в Вашингтоне, отменила в четверг рейсы на маршруте, которым следовал разбившийся самолет, сообщает газета New York Times.
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"American Airlines отменила сегодняшний рейс из Уичито, Канзас, в Вашингтон, а также рейс из Вашингтона в Уичито", - говорится в сообщении газеты.
Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.
Как позже сообщил президент США Дональд Трамп, в результате авиакатастрофы никто не выжил.