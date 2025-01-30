https://ria.ru/20250130/samolet-1996255854.html

В спасательной операции на месте авиакатастрофы в США участвуют 300 человек

В спасательной операции на месте авиакатастрофы в США участвуют 300 человек - РИА Новости, 30.01.2025

В спасательной операции на месте авиакатастрофы в США участвуют 300 человек

Почти 300 человек задействованы в спасательной операции на месте падения самолета в реку в Вашингтоне, заявил глава столичной пожарной службы и службы срочной... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T09:02:00+03:00

2025-01-30T09:02:00+03:00

2025-01-30T09:10:00+03:00

сша

вашингтон (штат)

в мире

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Почти 300 человек задействованы в спасательной операции на месте падения самолета в реку в Вашингтоне, заявил глава столичной пожарной службы и службы срочной медпомощи Джон Доннали."В спасательной операции задействовано около 300 человек", - сказал Доннали на пресс-конференции в аэропорту имени Рейгана.По данным американских СМИ, 18 тел погибших достали из реки в Вашингтоне, куда упал столкнувшийся с военным вертолетом пассажирский лайнер.Столкновение у столичного аэропорта имени Рейгана военного вертолета Black Hawk и пассажирского рейса из Канзаса, на борту которого находились 64 человека, может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет.Последняя подобная трагедия произошла в Штатах в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.

https://ria.ru/20250130/samolet-1996252621.html

сша

вашингтон (штат)

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Момент столкновения вертолета и самолета в Вашингтоне Момент столкновения вертолета и самолета в Вашингтоне 2025-01-30T09:02 true PT0M16S

Огненный шар в небе: момент столкновения самолета и вертолета Огненный шар в небе: момент столкновения самолета и вертолета 2025-01-30T09:02 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, вашингтон (штат), в мире, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном