https://ria.ru/20250130/samolet-1996255854.html
В спасательной операции на месте авиакатастрофы в США участвуют 300 человек
В спасательной операции на месте авиакатастрофы в США участвуют 300 человек - РИА Новости, 30.01.2025
В спасательной операции на месте авиакатастрофы в США участвуют 300 человек
Почти 300 человек задействованы в спасательной операции на месте падения самолета в реку в Вашингтоне, заявил глава столичной пожарной службы и службы срочной... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T09:02:00+03:00
2025-01-30T09:02:00+03:00
2025-01-30T09:10:00+03:00
сша
вашингтон (штат)
в мире
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Почти 300 человек задействованы в спасательной операции на месте падения самолета в реку в Вашингтоне, заявил глава столичной пожарной службы и службы срочной медпомощи Джон Доннали."В спасательной операции задействовано около 300 человек", - сказал Доннали на пресс-конференции в аэропорту имени Рейгана.По данным американских СМИ, 18 тел погибших достали из реки в Вашингтоне, куда упал столкнувшийся с военным вертолетом пассажирский лайнер.Столкновение у столичного аэропорта имени Рейгана военного вертолета Black Hawk и пассажирского рейса из Канзаса, на борту которого находились 64 человека, может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет.Последняя подобная трагедия произошла в Штатах в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
https://ria.ru/20250130/samolet-1996252621.html
сша
вашингтон (штат)
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Момент столкновения вертолета и самолета в Вашингтоне
Момент столкновения вертолета и самолета в Вашингтоне
2025-01-30T09:02
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Огненный шар в небе: момент столкновения самолета и вертолета
Огненный шар в небе: момент столкновения самолета и вертолета
2025-01-30T09:02
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, вашингтон (штат), в мире, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
США, Вашингтон (штат), В мире, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
В спасательной операции на месте авиакатастрофы в США участвуют 300 человек
В спасательной операции на месте крушения самолета в США участвуют 300 человек