Рейтинг@Mail.ru
В спасательной операции на месте авиакатастрофы в США участвуют 300 человек - РИА Новости, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:02 30.01.2025 (обновлено: 09:10 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/samolet-1996255854.html
В спасательной операции на месте авиакатастрофы в США участвуют 300 человек
В спасательной операции на месте авиакатастрофы в США участвуют 300 человек - РИА Новости, 30.01.2025
В спасательной операции на месте авиакатастрофы в США участвуют 300 человек
Почти 300 человек задействованы в спасательной операции на месте падения самолета в реку в Вашингтоне, заявил глава столичной пожарной службы и службы срочной... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T09:02:00+03:00
2025-01-30T09:10:00+03:00
сша
вашингтон (штат)
в мире
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996252027_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ebb621ceadb76f3ebdcd7c75364f695d.jpg
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Почти 300 человек задействованы в спасательной операции на месте падения самолета в реку в Вашингтоне, заявил глава столичной пожарной службы и службы срочной медпомощи Джон Доннали."В спасательной операции задействовано около 300 человек", - сказал Доннали на пресс-конференции в аэропорту имени Рейгана.По данным американских СМИ, 18 тел погибших достали из реки в Вашингтоне, куда упал столкнувшийся с военным вертолетом пассажирский лайнер.Столкновение у столичного аэропорта имени Рейгана военного вертолета Black Hawk и пассажирского рейса из Канзаса, на борту которого находились 64 человека, может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет.Последняя подобная трагедия произошла в Штатах в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
https://ria.ru/20250130/samolet-1996252621.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Момент столкновения вертолета и самолета в Вашингтоне
Момент столкновения вертолета и самолета в Вашингтоне
2025-01-30T09:02
true
PT0M16S
Огненный шар в небе: момент столкновения самолета и вертолета
Огненный шар в небе: момент столкновения самолета и вертолета
2025-01-30T09:02
true
PT0M13S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996252027_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3be33e8e9e10eb686626f1e51cd9255d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, вашингтон (штат), в мире, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
США, Вашингтон (штат), В мире, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
В спасательной операции на месте авиакатастрофы в США участвуют 300 человек

В спасательной операции на месте крушения самолета в США участвуют 300 человек

Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Почти 300 человек задействованы в спасательной операции на месте падения самолета в реку в Вашингтоне, заявил глава столичной пожарной службы и службы срочной медпомощи Джон Доннали.
"В спасательной операции задействовано около 300 человек", - сказал Доннали на пресс-конференции в аэропорту имени Рейгана.
По данным американских СМИ, 18 тел погибших достали из реки в Вашингтоне, куда упал столкнувшийся с военным вертолетом пассажирский лайнер.
Столкновение у столичного аэропорта имени Рейгана военного вертолета Black Hawk и пассажирского рейса из Канзаса, на борту которого находились 64 человека, может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет.
Последняя подобная трагедия произошла в Штатах в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
Момент столкновения вертолета и самолета в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Трамп прокомментировал авиакатастрофу над Вашингтоном
08:30
 
СШАВашингтон (штат)В миреСтолкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала