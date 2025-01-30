https://ria.ru/20250130/samolet-1996252621.html

Трамп прокомментировал авиакатастрофу над Вашингтоном

Трамп прокомментировал авиакатастрофу над Вашингтоном - РИА Новости, 30.01.2025

Трамп прокомментировал авиакатастрофу над Вашингтоном

Президент США Дональд Трамп заявил, что столкновения пассажирского лайнера и военного вертолета вблизи вашингтонского аэропорта имени Рейгана можно было... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T08:30:00+03:00

2025-01-30T08:30:00+03:00

2025-01-30T08:39:00+03:00

вашингтон (штат)

в мире

сша

дональд трамп

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что столкновения пассажирского лайнера и военного вертолета вблизи вашингтонского аэропорта имени Рейгана можно было избежать, отметив, что самолет шел по стандартной траектории захода на посадку, а экипаж вертолета должен был изменить курс."Самолет шел по идеальной и рутинной траектории захода в аэропорт. Вертолет направлялся прямо на него в течение длительного времени. Ночь ясная, огни на самолете горели – почему вертолет не поднялся, не снизился или не повернул? Почему диспетчерская вышка не дала четкие указания вертолету, вместо того чтобы спрашивать, видит ли он самолет? Это плохая ситуация, которую можно было предотвратить. Нехорошо!!!" - написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social.Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, она же сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа.Посольство РФ в США сообщило РИА Новости, что выясняет, пострадали ли россияне в ходе авиапроисшествия.Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.

https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996250882.html

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Момент столкновения вертолета и самолета в Вашингтоне Момент столкновения вертолета и самолета в Вашингтоне 2025-01-30T08:30 true PT0M16S

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вашингтон (штат), в мире, сша, дональд трамп, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном