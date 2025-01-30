https://ria.ru/20250130/samolet-1996246430.html
Метеорологи предупредили о рисках для пострадавших при крушении самолета
Метеорологи предупредили о рисках для пострадавших при крушении самолета - РИА Новости, 30.01.2025
Метеорологи предупредили о рисках для пострадавших при крушении самолета
Национальная метеорологическая служба США предупреждает об опасности быстрого переохлаждения в реке Потомак, куда упал самолет после столкновения с вертолетом... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T07:16:00+03:00
2025-01-30T07:16:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Национальная метеорологическая служба США предупреждает об опасности быстрого переохлаждения в реке Потомак, куда упал самолет после столкновения с вертолетом вблизи аэропорта имени Рейгана, сообщает CNN.По данным метеорологов, температура воды в реке составляет около 1,6°C, что создает высокий риск холодового шока и гипотермии."Холодовой шок может вызвать мгновенную панику, неконтролируемое учащенное дыхание и серьезные нарушения сердечно-сосудистой системы", – говорится в сообщении Национальной метеорологической службы, которое приводит телеканал.Специалисты отмечают, что в воде такой температуры человек может потерять подвижность конечностей уже через три минуты, а потеря сознания может наступить в течение 15-30 минут. В таких условиях выживание без специального снаряжения возможно не более 30-90 минут.Ранее министерство внутренней безопасности США задействовало все доступные ресурсы береговой охраны для поддержки спасательных работ.
https://ria.ru/20250130/samolet-1996243546.html
https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
США, В мире, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
Метеорологи предупредили о рисках для пострадавших при крушении самолета
Метеорологи: вода в Потомаке, куда упал самолет, составляет 1,6 градуса
ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости.
Национальная метеорологическая служба США предупреждает об опасности быстрого переохлаждения в реке Потомак, куда упал самолет после столкновения с вертолетом вблизи аэропорта имени Рейгана, сообщает CNN
.
По данным метеорологов, температура воды в реке составляет около 1,6°C, что создает высокий риск холодового шока и гипотермии.
"Холодовой шок может вызвать мгновенную панику, неконтролируемое учащенное дыхание и серьезные нарушения сердечно-сосудистой системы", – говорится в сообщении Национальной метеорологической службы, которое приводит телеканал.
Специалисты отмечают, что в воде такой температуры человек может потерять подвижность конечностей уже через три минуты, а потеря сознания может наступить в течение 15-30 минут. В таких условиях выживание без специального снаряжения возможно не более 30-90 минут.
Ранее министерство внутренней безопасности США задействовало все доступные ресурсы береговой охраны для поддержки спасательных работ.