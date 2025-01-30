https://ria.ru/20250130/samolet-1996246430.html

Метеорологи предупредили о рисках для пострадавших при крушении самолета

Метеорологи предупредили о рисках для пострадавших при крушении самолета - РИА Новости, 30.01.2025

Метеорологи предупредили о рисках для пострадавших при крушении самолета

Национальная метеорологическая служба США предупреждает об опасности быстрого переохлаждения в реке Потомак, куда упал самолет после столкновения с вертолетом... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T07:16:00+03:00

2025-01-30T07:16:00+03:00

2025-01-30T07:44:00+03:00

сша

в мире

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Национальная метеорологическая служба США предупреждает об опасности быстрого переохлаждения в реке Потомак, куда упал самолет после столкновения с вертолетом вблизи аэропорта имени Рейгана, сообщает CNN.По данным метеорологов, температура воды в реке составляет около 1,6°C, что создает высокий риск холодового шока и гипотермии."Холодовой шок может вызвать мгновенную панику, неконтролируемое учащенное дыхание и серьезные нарушения сердечно-сосудистой системы", – говорится в сообщении Национальной метеорологической службы, которое приводит телеканал.Специалисты отмечают, что в воде такой температуры человек может потерять подвижность конечностей уже через три минуты, а потеря сознания может наступить в течение 15-30 минут. В таких условиях выживание без специального снаряжения возможно не более 30-90 минут.Ранее министерство внутренней безопасности США задействовало все доступные ресурсы береговой охраны для поддержки спасательных работ.

https://ria.ru/20250130/samolet-1996243546.html

https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, в мире, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном