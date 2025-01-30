https://ria.ru/20250130/samolet-1996244367.html
В США проведут расследование столкновения самолета с вертолетом
В США проведут расследование столкновения самолета с вертолетом - РИА Новости, 30.01.2025
В США проведут расследование столкновения самолета с вертолетом
Федеральное авиационное управление США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) проведут расследование столкновения пассажирского... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T06:48:00+03:00
2025-01-30T06:48:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Федеральное авиационное управление США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) проведут расследование столкновения пассажирского самолета с военным вертолетом вблизи аэропорта Вашингтона имени Рональда Рейгана, говорится в распространенном заявлении FAA. "Региональный реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана около 21.00 по местному времени (05.00 мск четверга - ред.)", – сообщили в ведомстве. По данным FAA, самолет вылетел из Уичито (штат Канзас). Информации о состоянии экипажей и пассажиров пока нет. "FAA и NTSB проведут расследование. Вести его будет NTSB", – уточнили в регуляторе, добавив, что подробности будут сообщены позже. Ранее администрация аэропорта заявила, что все взлеты и посадки временно приостановлены в связи с ЧП. На месте происшествия идет поисково-спасательная операция.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, вашингтон (штат), уичито, канзас, рональд рейган, faa, ntsb, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, Вашингтон (штат), Уичито, Канзас, Рональд Рейган, FAA, NTSB, American Airlines, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
В США проведут расследование столкновения самолета с вертолетом
FAA и NTSB проведут расследование крушения самолета у аэропорта Вашингтона