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На самолете, потерпевшем крушение в США, было 64 человека - РИА Новости, 30.01.2025
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06:40 30.01.2025 (обновлено: 07:35 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/samolet-1996243682.html
На самолете, потерпевшем крушение в США, было 64 человека
На самолете, потерпевшем крушение в США, было 64 человека - РИА Новости, 30.01.2025
На самолете, потерпевшем крушение в США, было 64 человека
На борту самолета, потерпевшего катастрофу в США, были 60 пассажиров и четыре члена экипажа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на авиакомпанию American... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T06:40:00+03:00
2025-01-30T07:35:00+03:00
сша
в мире
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
тед круз (сенатор от штата техас)
american airlines
дональд трамп
канзас
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. На борту самолета, потерпевшего катастрофу в США, были 60 пассажиров и четыре члена экипажа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на авиакомпанию American Airlines."Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса... было 60 пассажиров и четыре члена экипажа", - говорится в публикации.По данным телеканала, с самолетом столкнулся вертолет Black Hawk, который принадлежал сухопутным войскам США.Американский авиарегулятор ранее сообщил, что с военным вертолетом у аэропорта Вашингтона столкнулся гражданский борт Bombardier, воздушные суда такого типа вмещают до порядка 80 пассажиров. Рейс вылетел из Канзаса.Ранее американский сенатор Тед Круз сообщил, что в результате авиакастрофы есть погибшие.Как сообщил ранее Белый дом, президенту США Дональду Трампу доложено о случившемся. Экстренные службы сообщили, что все взлеты и посадки из аэропорта приостановлены.Авиакомпания American Airlines без подробностей сообщила, что знает о сообщениях о том, что в инцидент "был вовлечен" самолет из Канзаса, который должен был приземлиться в Вашингтоне после 21.00 местного времени.
https://ria.ru/20250130/samolet-1996243546.html
https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html
сша
канзас
вашингтон (штат)
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сша, в мире, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, тед круз (сенатор от штата техас), american airlines, дональд трамп, канзас, вашингтон (штат)
США, В мире, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, Тед Круз (сенатор от штата Техас), American Airlines, Дональд Трамп, Канзас, Вашингтон (штат)
На самолете, потерпевшем крушение в США, было 64 человека

На борту рухнувшего в США самолета было 60 пассажиров и четыре члена экипажа

CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this Автомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this
Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. На борту самолета, потерпевшего катастрофу в США, были 60 пассажиров и четыре члена экипажа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на авиакомпанию American Airlines.
"Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса... было 60 пассажиров и четыре члена экипажа", - говорится в публикации.
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По данным телеканала, с самолетом столкнулся вертолет Black Hawk, который принадлежал сухопутным войскам США.
Американский авиарегулятор ранее сообщил, что с военным вертолетом у аэропорта Вашингтона столкнулся гражданский борт Bombardier, воздушные суда такого типа вмещают до порядка 80 пассажиров. Рейс вылетел из Канзаса.
Ранее американский сенатор Тед Круз сообщил, что в результате авиакастрофы есть погибшие.
Как сообщил ранее Белый дом, президенту США Дональду Трампу доложено о случившемся. Экстренные службы сообщили, что все взлеты и посадки из аэропорта приостановлены.
Авиакомпания American Airlines без подробностей сообщила, что знает о сообщениях о том, что в инцидент "был вовлечен" самолет из Канзаса, который должен был приземлиться в Вашингтоне после 21.00 местного времени.
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