На самолете, потерпевшем крушение в США, было 64 человека
На борту рухнувшего в США самолета было 60 пассажиров и четыре члена экипажа
CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this Автомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. На борту самолета, потерпевшего катастрофу в США, были 60 пассажиров и четыре члена экипажа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на авиакомпанию American Airlines.
"Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса... было 60 пассажиров и четыре члена экипажа", - говорится в публикации.
По данным телеканала, с самолетом столкнулся вертолет Black Hawk, который принадлежал сухопутным войскам США.
Американский авиарегулятор ранее сообщил, что с военным вертолетом у аэропорта Вашингтона столкнулся гражданский борт Bombardier, воздушные суда такого типа вмещают до порядка 80 пассажиров. Рейс вылетел из Канзаса.
Ранее американский сенатор Тед Круз сообщил, что в результате авиакастрофы есть погибшие.
Как сообщил ранее Белый дом, президенту США Дональду Трампу доложено о случившемся. Экстренные службы сообщили, что все взлеты и посадки из аэропорта приостановлены.
Авиакомпания American Airlines без подробностей сообщила, что знает о сообщениях о том, что в инцидент "был вовлечен" самолет из Канзаса, который должен был приземлиться в Вашингтоне после 21.00 местного времени.
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