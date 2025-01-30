https://ria.ru/20250130/samolet-1996243682.html

На самолете, потерпевшем крушение в США, было 64 человека

На самолете, потерпевшем крушение в США, было 64 человека - РИА Новости, 30.01.2025

На самолете, потерпевшем крушение в США, было 64 человека

На борту самолета, потерпевшего катастрофу в США, были 60 пассажиров и четыре члена экипажа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на авиакомпанию American... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T06:40:00+03:00

2025-01-30T06:40:00+03:00

2025-01-30T07:35:00+03:00

сша

в мире

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

тед круз (сенатор от штата техас)

american airlines

дональд трамп

канзас

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. На борту самолета, потерпевшего катастрофу в США, были 60 пассажиров и четыре члена экипажа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на авиакомпанию American Airlines."Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса... было 60 пассажиров и четыре члена экипажа", - говорится в публикации.По данным телеканала, с самолетом столкнулся вертолет Black Hawk, который принадлежал сухопутным войскам США.Американский авиарегулятор ранее сообщил, что с военным вертолетом у аэропорта Вашингтона столкнулся гражданский борт Bombardier, воздушные суда такого типа вмещают до порядка 80 пассажиров. Рейс вылетел из Канзаса.Ранее американский сенатор Тед Круз сообщил, что в результате авиакастрофы есть погибшие.Как сообщил ранее Белый дом, президенту США Дональду Трампу доложено о случившемся. Экстренные службы сообщили, что все взлеты и посадки из аэропорта приостановлены.Авиакомпания American Airlines без подробностей сообщила, что знает о сообщениях о том, что в инцидент "был вовлечен" самолет из Канзаса, который должен был приземлиться в Вашингтоне после 21.00 местного времени.

https://ria.ru/20250130/samolet-1996243546.html

https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html

сша

канзас

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, в мире, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, тед круз (сенатор от штата техас), american airlines, дональд трамп, канзас, вашингтон (штат)