https://ria.ru/20250130/samolet-1996239731.html

Рядом с аэропортом имени Рейгана упал небольшой самолет

Рядом с аэропортом имени Рейгана упал небольшой самолет - РИА Новости, 30.01.2025

Рядом с аэропортом имени Рейгана упал небольшой самолет

Небольшой самолет упал в реку Потомак рядом с аэропортом Вашингтона имени Рональда Рейгана (DCA), на месте работают пожарные суда, сообщила пожарно-спасательная РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T05:30:00+03:00

2025-01-30T05:30:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Небольшой самолет упал в реку Потомак рядом с аэропортом Вашингтона имени Рональда Рейгана (DCA), на месте работают пожарные суда, сообщила пожарно-спасательная служба США."Подтверждено падение небольшого самолета в реку Потомак вблизи Национального аэропорта Рейгана. Пожарные суда работают на месте происшествия", – говорится в заявлении экстренной службы.Информация о возможных жертвах и пострадавших пока не приводятся.При этом администрация аэропорта сообщила, что все взлеты и посадки приостановлены из-за инцидента с воздушным судном на летном поле."Все взлеты и посадки в DCA приостановлены. Экстренные службы реагируют на авиационный инцидент на летном поле. Терминал остается открытым. Будем обновлять информацию", – говорится в заявлении администрации аэропорта в соцсети X.

https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, в мире, вашингтон (штат)