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Рядом с аэропортом имени Рейгана упал небольшой самолет - РИА Новости, 30.01.2025
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05:30 30.01.2025 (обновлено: 05:50 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/samolet-1996239731.html
Рядом с аэропортом имени Рейгана упал небольшой самолет
Рядом с аэропортом имени Рейгана упал небольшой самолет - РИА Новости, 30.01.2025
Рядом с аэропортом имени Рейгана упал небольшой самолет
Небольшой самолет упал в реку Потомак рядом с аэропортом Вашингтона имени Рональда Рейгана (DCA), на месте работают пожарные суда, сообщила пожарно-спасательная РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T05:30:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Небольшой самолет упал в реку Потомак рядом с аэропортом Вашингтона имени Рональда Рейгана (DCA), на месте работают пожарные суда, сообщила пожарно-спасательная служба США."Подтверждено падение небольшого самолета в реку Потомак вблизи Национального аэропорта Рейгана. Пожарные суда работают на месте происшествия", – говорится в заявлении экстренной службы.Информация о возможных жертвах и пострадавших пока не приводятся.При этом администрация аэропорта сообщила, что все взлеты и посадки приостановлены из-за инцидента с воздушным судном на летном поле."Все взлеты и посадки в DCA приостановлены. Экстренные службы реагируют на авиационный инцидент на летном поле. Терминал остается открытым. Будем обновлять информацию", – говорится в заявлении администрации аэропорта в соцсети X.
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сша, в мире, вашингтон (штат)
США, В мире, Вашингтон (штат)
Рядом с аэропортом имени Рейгана упал небольшой самолет

В реку Потомак рядом с аэропортом имени Рейгана упал небольшой самолет

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Небольшой самолет упал в реку Потомак рядом с аэропортом Вашингтона имени Рональда Рейгана (DCA), на месте работают пожарные суда, сообщила пожарно-спасательная служба США.
"Подтверждено падение небольшого самолета в реку Потомак вблизи Национального аэропорта Рейгана. Пожарные суда работают на месте происшествия", – говорится в заявлении экстренной службы.
Информация о возможных жертвах и пострадавших пока не приводятся.
При этом администрация аэропорта сообщила, что все взлеты и посадки приостановлены из-за инцидента с воздушным судном на летном поле.
"Все взлеты и посадки в DCA приостановлены. Экстренные службы реагируют на авиационный инцидент на летном поле. Терминал остается открытым. Будем обновлять информацию", – говорится в заявлении администрации аэропорта в соцсети X.
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