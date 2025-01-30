https://ria.ru/20250130/samolet-1996228854.html
Самолет, вынужденно севший в Астрахани, вылетел в Москву
Самолет, вынужденно севший в Астрахани, вылетел в Москву - РИА Новости, 30.01.2025
Самолет, вынужденно севший в Астрахани, вылетел в Москву
Самолет авиакомпании "Победа", следовавший по маршруту Дубай-Москва и совершивший вынужденную посадку в Астрахани, вылетел в столицу в 00.00 мск, следует из... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T01:17:00+03:00
2025-01-30T01:17:00+03:00
2025-01-30T01:34:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Победа", следовавший по маршруту Дубай-Москва и совершивший вынужденную посадку в Астрахани, вылетел в столицу в 00.00 мск, следует из онлайн-табло авиакомпании. Ранее "Победа" сообщила, что самолет, выполнявший рейс DP992 по маршруту Дубай-Москва, совершил посадку на запасном аэродроме "Астрахань" из-за ложного срабатывания датчика одной из систем. Пилоты посадили самолет в штатном режиме. "Номер рейса: DP992, город вылета: (ASF) Астрахань, город прибытия: Внуково (VKO), Москва, вылет: 00:00, прилет: 01:30, статус: в полете", - отображается на табло.
https://ria.ru/20250107/samolet-1992750815.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астрахань, москва
Происшествия, Астрахань, Москва
Самолет, вынужденно севший в Астрахани, вылетел в Москву
Самолет "Победы", совершивший вынужденную посадку в Астрахани, вылетел в Москву