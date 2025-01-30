https://ria.ru/20250130/samara-1996418170.html

В Самаре священника заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней

В Самаре священника заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней - РИА Новости, 30.01.2025

В Самаре священника заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней

Самарский районный суд Самары арестовал на два месяца священника местной церкви, подозреваемого в изнасиловании 16-летней девушки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T17:06:00+03:00

2025-01-30T17:06:00+03:00

2025-01-30T17:06:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

россия

самарская область

самара

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_305007c2f5a71b2f6dce027fe62ff2f0.jpg

САМАРА, 30 янв - РИА Новости. Самарский районный суд Самары арестовал на два месяца священника местной церкви, подозреваемого в изнасиловании 16-летней девушки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "В закрытом судебном заседании рассмотрено ходатайство следователя СК РФ по Самарской области об избрании меры пресечения, в результате рассмотрения обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - сказали в пресс-службе, комментируя вопрос о мере пресечения священнику по делу об изнасиловании несовершеннолетней. Ранее ряд местных СМИ сообщили, что священнослужителя подозревают в изнасиловании 16-летней прихожанки, с которой он познакомился на исповеди. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям 131 УК РФ (изнасилование) и 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). В СУСК России по Самарской области информацию не комментируют.

https://ria.ru/20250128/orehovo-zuevo-1995877135.html

россия

самарская область

самара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, здоровье - общество, россия, самарская область, самара, следственный комитет россии (ск рф)