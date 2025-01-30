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В Самаре священника заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней - РИА Новости, 30.01.2025
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17:06 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/samara-1996418170.html
В Самаре священника заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней
В Самаре священника заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней - РИА Новости, 30.01.2025
В Самаре священника заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней
Самарский районный суд Самары арестовал на два месяца священника местной церкви, подозреваемого в изнасиловании 16-летней девушки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T17:06:00+03:00
2025-01-30T17:06:00+03:00
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САМАРА, 30 янв - РИА Новости. Самарский районный суд Самары арестовал на два месяца священника местной церкви, подозреваемого в изнасиловании 16-летней девушки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "В закрытом судебном заседании рассмотрено ходатайство следователя СК РФ по Самарской области об избрании меры пресечения, в результате рассмотрения обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - сказали в пресс-службе, комментируя вопрос о мере пресечения священнику по делу об изнасиловании несовершеннолетней. Ранее ряд местных СМИ сообщили, что священнослужителя подозревают в изнасиловании 16-летней прихожанки, с которой он познакомился на исповеди. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям 131 УК РФ (изнасилование) и 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). В СУСК России по Самарской области информацию не комментируют.
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происшествия, здоровье - общество, россия, самарская область, самара, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Самарская область, Самара, Следственный комитет России (СК РФ)
В Самаре священника заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней

В Самаре арестовали священника по подозрению в изнасиловании 16-летней девушки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
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САМАРА, 30 янв - РИА Новости. Самарский районный суд Самары арестовал на два месяца священника местной церкви, подозреваемого в изнасиловании 16-летней девушки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В закрытом судебном заседании рассмотрено ходатайство следователя СК РФ по Самарской области об избрании меры пресечения, в результате рассмотрения обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - сказали в пресс-службе, комментируя вопрос о мере пресечения священнику по делу об изнасиловании несовершеннолетней.
Ранее ряд местных СМИ сообщили, что священнослужителя подозревают в изнасиловании 16-летней прихожанки, с которой он познакомился на исповеди. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям 131 УК РФ (изнасилование) и 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
В СУСК России по Самарской области информацию не комментируют.
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