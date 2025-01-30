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Сотрудникам РЖД проиндексируют зарплаты в два этапа
Сотрудникам РЖД проиндексируют зарплаты в два этапа - РИА Новости, 30.01.2025
Сотрудникам РЖД проиндексируют зарплаты в два этапа
РЖД, которые являются крупнейшим работодателем России, с 1 февраля 2025 года дополнительно проиндексируют заработную плату работников компании на 2,04%, а с 1... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T21:47:00+03:00
2025-01-30T21:47:00+03:00
2025-01-30T21:47:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. РЖД, которые являются крупнейшим работодателем России, с 1 февраля 2025 года дополнительно проиндексируют заработную плату работников компании на 2,04%, а с 1 марта - еще на 1,6%, сообщила железнодорожная монополия. "РЖД приняли решение о проведении с 1 февраля доиндексации заработной платы на 2,04% за 2024 год. Это будет сделано в связи с отклонением фактического индекса потребительских цен на конец 2024 года от размера проведенной в том же году индексации. Кроме того, с 1 марта 2025 года в соответствии с коллективным договором зарплата работников компании будет индексирована на 1,6%", - говорится в сообщении. В компании трудятся почти 700 тысяч человек. Индексация заработной платы проходит для всех сотрудников одновременно. Решение также касается учреждений образования и здравоохранения, входящих в систему РЖД.
https://ria.ru/20250125/sotsvyplaty-1995418220.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, ржд, общество
Сотрудникам РЖД проиндексируют зарплаты в два этапа
Сотрудникам РЖД проиндексируют зарплаты в два этапа — с 1 февраля и с 1 марта