https://ria.ru/20250130/rzhd-1996494459.html

Сотрудникам РЖД проиндексируют зарплаты в два этапа

Сотрудникам РЖД проиндексируют зарплаты в два этапа - РИА Новости, 30.01.2025

Сотрудникам РЖД проиндексируют зарплаты в два этапа

РЖД, которые являются крупнейшим работодателем России, с 1 февраля 2025 года дополнительно проиндексируют заработную плату работников компании на 2,04%, а с 1... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T21:47:00+03:00

2025-01-30T21:47:00+03:00

2025-01-30T21:47:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. РЖД, которые являются крупнейшим работодателем России, с 1 февраля 2025 года дополнительно проиндексируют заработную плату работников компании на 2,04%, а с 1 марта - еще на 1,6%, сообщила железнодорожная монополия. "РЖД приняли решение о проведении с 1 февраля доиндексации заработной платы на 2,04% за 2024 год. Это будет сделано в связи с отклонением фактического индекса потребительских цен на конец 2024 года от размера проведенной в том же году индексации. Кроме того, с 1 марта 2025 года в соответствии с коллективным договором зарплата работников компании будет индексирована на 1,6%", - говорится в сообщении. В компании трудятся почти 700 тысяч человек. Индексация заработной платы проходит для всех сотрудников одновременно. Решение также касается учреждений образования и здравоохранения, входящих в систему РЖД.

https://ria.ru/20250125/sotsvyplaty-1995418220.html

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Наталья Макарова

россия, ржд, общество