В Румынии подняли истребители из-за беспилотника рядом с границей
В Румынии подняли истребители F-16 из-за беспилотника рядом с границей
© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель F-16
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель F-16. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 янв - РИА Новости. Истребители F-16 в Румынии были подняты в воздух в ночь на четверг из-за обнаружения вблизи воздушного пространства страны беспилотников, сообщает пресс-служба министерства обороны.
"Системы мониторинга и наблюдения Министерства национальной обороны зафиксировали появление беспилотников в воздушном пространстве Украины на траекториях полетов вблизи границы с Румынией. В результате сложившейся ситуации около 3.40 (4.40 мск) утра с 86-й авиабазы в Борче вылетели два самолета F-16 румынских ВВС, входящих в состав боевой службы воздушной полиции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства обороны.
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Румынская радиолокационная система наблюдения, которая постоянно отслеживала ситуацию, не обнаружила нарушения воздушного пространства страны. В четверг в приграничных районах пройдет проверка на предмет поиска возможных обломков беспилотников. Румыния уже проинформировала союзные структуры об инциденте.
Минобороны Румынии ранее уже сообщало о похожих инцидентах, но тогда радары зафиксировали вход неких объектов в воздушное пространство страны. Однако премьер страны Марчел Чолаку заявил, что пилоты не смогли ничего увидеть, поэтому он допускает, что речь может идти о "кибернетической провокации".
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