https://ria.ru/20250130/rumynija-1996269480.html

В Румынии подняли истребители из-за беспилотника рядом с границей

В Румынии подняли истребители из-за беспилотника рядом с границей - РИА Новости, 30.01.2025

В Румынии подняли истребители из-за беспилотника рядом с границей

Истребители F-16 в Румынии были подняты в воздух в ночь на четверг из-за обнаружения вблизи воздушного пространства страны беспилотников, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T09:50:00+03:00

2025-01-30T09:50:00+03:00

2025-01-30T09:50:00+03:00

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f-16

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КИШИНЕВ, 30 янв - РИА Новости. Истребители F-16 в Румынии были подняты в воздух в ночь на четверг из-за обнаружения вблизи воздушного пространства страны беспилотников, сообщает пресс-служба министерства обороны. "Системы мониторинга и наблюдения Министерства национальной обороны зафиксировали появление беспилотников в воздушном пространстве Украины на траекториях полетов вблизи границы с Румынией. В результате сложившейся ситуации около 3.40 (4.40 мск) утра с 86-й авиабазы в Борче вылетели два самолета F-16 румынских ВВС, входящих в состав боевой службы воздушной полиции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства обороны. Румынская радиолокационная система наблюдения, которая постоянно отслеживала ситуацию, не обнаружила нарушения воздушного пространства страны. В четверг в приграничных районах пройдет проверка на предмет поиска возможных обломков беспилотников. Румыния уже проинформировала союзные структуры об инциденте. Минобороны Румынии ранее уже сообщало о похожих инцидентах, но тогда радары зафиксировали вход неких объектов в воздушное пространство страны. Однако премьер страны Марчел Чолаку заявил, что пилоты не смогли ничего увидеть, поэтому он допускает, что речь может идти о "кибернетической провокации".

https://ria.ru/20250128/zapad-1995932752.html

https://ria.ru/20250117/rumynija-1994147189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, румыния, украина, марчел чолаку, f-16