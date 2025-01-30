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В Румынии подняли истребители из-за беспилотника рядом с границей - РИА Новости, 30.01.2025
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09:50 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/rumynija-1996269480.html
В Румынии подняли истребители из-за беспилотника рядом с границей
В Румынии подняли истребители из-за беспилотника рядом с границей - РИА Новости, 30.01.2025
В Румынии подняли истребители из-за беспилотника рядом с границей
Истребители F-16 в Румынии были подняты в воздух в ночь на четверг из-за обнаружения вблизи воздушного пространства страны беспилотников, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T09:50:00+03:00
2025-01-30T09:50:00+03:00
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КИШИНЕВ, 30 янв - РИА Новости. Истребители F-16 в Румынии были подняты в воздух в ночь на четверг из-за обнаружения вблизи воздушного пространства страны беспилотников, сообщает пресс-служба министерства обороны. "Системы мониторинга и наблюдения Министерства национальной обороны зафиксировали появление беспилотников в воздушном пространстве Украины на траекториях полетов вблизи границы с Румынией. В результате сложившейся ситуации около 3.40 (4.40 мск) утра с 86-й авиабазы в Борче вылетели два самолета F-16 румынских ВВС, входящих в состав боевой службы воздушной полиции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства обороны. Румынская радиолокационная система наблюдения, которая постоянно отслеживала ситуацию, не обнаружила нарушения воздушного пространства страны. В четверг в приграничных районах пройдет проверка на предмет поиска возможных обломков беспилотников. Румыния уже проинформировала союзные структуры об инциденте. Минобороны Румынии ранее уже сообщало о похожих инцидентах, но тогда радары зафиксировали вход неких объектов в воздушное пространство страны. Однако премьер страны Марчел Чолаку заявил, что пилоты не смогли ничего увидеть, поэтому он допускает, что речь может идти о "кибернетической провокации".
https://ria.ru/20250128/zapad-1995932752.html
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в мире, румыния, украина, марчел чолаку, f-16
В мире, Румыния, Украина, Марчел Чолаку, F-16
В Румынии подняли истребители из-за беспилотника рядом с границей

В Румынии подняли истребители F-16 из-за беспилотника рядом с границей

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель F-16. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 янв - РИА Новости. Истребители F-16 в Румынии были подняты в воздух в ночь на четверг из-за обнаружения вблизи воздушного пространства страны беспилотников, сообщает пресс-служба министерства обороны.
"Системы мониторинга и наблюдения Министерства национальной обороны зафиксировали появление беспилотников в воздушном пространстве Украины на траекториях полетов вблизи границы с Румынией. В результате сложившейся ситуации около 3.40 (4.40 мск) утра с 86-й авиабазы в Борче вылетели два самолета F-16 румынских ВВС, входящих в состав боевой службы воздушной полиции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства обороны.
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Румынская радиолокационная система наблюдения, которая постоянно отслеживала ситуацию, не обнаружила нарушения воздушного пространства страны. В четверг в приграничных районах пройдет проверка на предмет поиска возможных обломков беспилотников. Румыния уже проинформировала союзные структуры об инциденте.
Минобороны Румынии ранее уже сообщало о похожих инцидентах, но тогда радары зафиксировали вход неких объектов в воздушное пространство страны. Однако премьер страны Марчел Чолаку заявил, что пилоты не смогли ничего увидеть, поэтому он допускает, что речь может идти о "кибернетической провокации".
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