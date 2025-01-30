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"Полностью разрушит". В США пришли к неожиданному выводу о России - РИА Новости, 30.01.2025
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11:37 30.01.2025 (обновлено: 16:27 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/rs-1996298496.html
"Полностью разрушит". В США пришли к неожиданному выводу о России
"Полностью разрушит". В США пришли к неожиданному выводу о России - РИА Новости, 30.01.2025
"Полностью разрушит". В США пришли к неожиданному выводу о России
У Североатлантического альянса нет средств защиты от ударов российской ракетой "Орешник", пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T11:37:00+03:00
2025-01-30T16:27:00+03:00
россия
украина
днепропетровск
владимир путин
нато
южмаш
в мире
ракета "орешник"
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. У Североатлантического альянса нет средств защиты от ударов российской ракетой "Орешник", пишет Responsible Statecraft.&quot;Летящий со скоростью больше десяти Махов &quot;Орешник&quot; полностью разрушит любой завод по производству оружия или морскую, наземную, авиационную базу НАТО&quot;, — говорится в материале.Обозреватель также указал, что в ходе потенциальной войны с западным военным блоком российскими целями станут те же объекты, по которым наносятся удары на Украине.Россия 21 ноября ударила по оборонному предприятию "Южмаш" в Днепропетровске, специализирующемуся на производстве ракетной техники. Глава государства Владимир Путин сообщил, что военные провели боевые испытания одной из новейших систем средней дальности с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что страна остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250130/at-1996283382.html
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россия
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россия, украина, днепропетровск, владимир путин, нато, южмаш, в мире, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
Россия, Украина, Днепропетровск, Владимир Путин, НАТО, Южмаш, В мире, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
"Полностью разрушит". В США пришли к неожиданному выводу о России

RS: НАТО не имеет средств защиты от ударов российской ракетой "Орешник"

Кадр видео удара по оборонному предприятию "Южмаш" в Днепропетровске
Кадр видео удара по оборонному предприятию Южмаш в Днепропетровске - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Кадр видео удара по оборонному предприятию "Южмаш" в Днепропетровске
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. У Североатлантического альянса нет средств защиты от ударов российской ракетой "Орешник", пишет Responsible Statecraft.
«

"Летящий со скоростью больше десяти Махов "Орешник" полностью разрушит любой завод по производству оружия или морскую, наземную, авиационную базу НАТО", — говорится в материале.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
"На грани". В США сделали резкое заявление о Зеленском
10:54
Обозреватель также указал, что в ходе потенциальной войны с западным военным блоком российскими целями станут те же объекты, по которым наносятся удары на Украине.
Россия 21 ноября ударила по оборонному предприятию "Южмаш" в Днепропетровске, специализирующемуся на производстве ракетной техники. Глава государства Владимир Путин сообщил, что военные провели боевые испытания одной из новейших систем средней дальности с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что страна остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
В США выдвинули радикальный план по Украине после наглой выходки Зеленского
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РоссияУкраинаДнепропетровскВладимир ПутинНАТОЮжмашВ миреРакета "Орешник"Первый запуск ракеты "Орешник"
 
 
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