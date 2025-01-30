https://ria.ru/20250130/rs-1996298496.html

"Полностью разрушит". В США пришли к неожиданному выводу о России

"Полностью разрушит". В США пришли к неожиданному выводу о России - РИА Новости, 30.01.2025

"Полностью разрушит". В США пришли к неожиданному выводу о России

У Североатлантического альянса нет средств защиты от ударов российской ракетой "Орешник", пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T11:37:00+03:00

2025-01-30T11:37:00+03:00

2025-01-30T16:27:00+03:00

россия

украина

днепропетровск

владимир путин

нато

южмаш

в мире

ракета "орешник"

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. У Североатлантического альянса нет средств защиты от ударов российской ракетой "Орешник", пишет Responsible Statecraft."Летящий со скоростью больше десяти Махов "Орешник" полностью разрушит любой завод по производству оружия или морскую, наземную, авиационную базу НАТО", — говорится в материале.Обозреватель также указал, что в ходе потенциальной войны с западным военным блоком российскими целями станут те же объекты, по которым наносятся удары на Украине.Россия 21 ноября ударила по оборонному предприятию "Южмаш" в Днепропетровске, специализирующемуся на производстве ракетной техники. Глава государства Владимир Путин сообщил, что военные провели боевые испытания одной из новейших систем средней дальности с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что страна остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250130/at-1996283382.html

https://ria.ru/20250130/ac-1996269023.html

россия

украина

днепропетровск

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россия, украина, днепропетровск, владимир путин, нато, южмаш, в мире, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"