"Полностью разрушит". В США пришли к неожиданному выводу о России
RS: НАТО не имеет средств защиты от ударов российской ракетой "Орешник"
Кадр видео удара по оборонному предприятию "Южмаш" в Днепропетровске
Кадр видео удара по оборонному предприятию "Южмаш" в Днепропетровске
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. У Североатлантического альянса нет средств защиты от ударов российской ракетой "Орешник", пишет Responsible Statecraft.
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"Летящий со скоростью больше десяти Махов "Орешник" полностью разрушит любой завод по производству оружия или морскую, наземную, авиационную базу НАТО", — говорится в материале.
Обозреватель также указал, что в ходе потенциальной войны с западным военным блоком российскими целями станут те же объекты, по которым наносятся удары на Украине.
Россия 21 ноября ударила по оборонному предприятию "Южмаш" в Днепропетровске, специализирующемуся на производстве ракетной техники. Глава государства Владимир Путин сообщил, что военные провели боевые испытания одной из новейших систем средней дальности с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что страна остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.