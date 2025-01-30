https://ria.ru/20250130/rpts-1996339563.html

В РПЦ раскритиковали идею проводить аборты в частных клиниках по ОМС

В РПЦ раскритиковали идею проводить аборты в частных клиниках по ОМС - РИА Новости, 30.01.2025

В РПЦ раскритиковали идею проводить аборты в частных клиниках по ОМС

Предложение проводить аборты в частных клиниках за счет фонда ОМС – это лоббирование коммерческих интересов, такой подход противоречит поддержке многодетности,... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T13:06:00+03:00

2025-01-30T13:06:00+03:00

2025-01-30T13:25:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Предложение проводить аборты в частных клиниках за счет фонда ОМС – это лоббирование коммерческих интересов, такой подход противоречит поддержке многодетности, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, комментируя предложение депутата Сергея Леонова. Ранее СМИ сообщили, что глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил о необходимости установить госконтроль за процедурой прерывания беременности: он предложил проводит аборты только по ОМС, при этом уточнив, что частные клиники тоже смогут проводить эту процедуру за счет средств фонда ОМС при условии соблюдения с их стороны требований законодательства. "Подобные предложения наталкивают на мысль, что в приоритете не прямая поддержка семей для поощрения многодетности, а распределение государственных средств в пользу частных медицинских компаний, чтобы дать им возможность зарабатывать как на абортах, так и на ЭКО… Фактически под видом благих намерений идет лоббирование коммерческих интересов. Частный бизнес получит возможность сформировать для себя клиентскую базу, предлагая женщинам весь спектр услуг: от абортов до ЭКО, причем все это за счет бюджета. Аморальность такого подхода очевидна и не сулит ничего хорошего для народосбережения", - сказал Лукьянов. Также, по его словам, несостоятельна аргументация, что, проведение абортов через систему ОМС приведет к тому, что частные клиники будут сдавать достоверную статистику, и в целом повысится контроль за этой процедурой. "В действительности произойдет дополнительная коммерциализация этой сферы, так как вместе с абортом женщинам будут навязываться дополнительные платные услуги. В конечном счете, это будет стимулировать переход квалифицированных кадров из государственной системы в частную. При этом расходы по содержанию государственных и муниципальных клиник, которые главным образом обеспечивают родовспоможение, останутся на плечах государства", - пояснил иерей. Также Лукьянов отметил, что патриарх Кирилл неоднократно призывал вывести аборты из системы ОМС, "и причины здесь как духовно-нравственные, так и обоснованные демографической безопасностью страны". "Идея расширить возможности для государственного финансирования процедуры по умерщвлению детей не только несовместима с государственными целями по народосбережению, но и в корне противоречит взглядам миллионов православных христиан. Позиция РПЦ в отношении абортов, определенная в таких документах, как "Основы социальной концепции РПЦ" и "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия", исключает возможность рассматривать указанное предложение как адекватное приоритету духовно-нравственным ценностям российского народа", - заключил собеседник агентства. Ранее в РПЦ неоднократно выступали за запрет проведения абортов в частных клиниках, так как там, по данным Церкви, зачастую не соблюдают требования законодательства о проведении "дней тишины" и обязательном психологическом консультировании, а также проводят аборты на более поздних, чем положено, сроках беременности, не предупреждают женщину о негативных последствиях этой процедуры для здоровья, не предоставляют актуальную статистику по количеству проведенных процедур. Также в РПЦ неоднократно призывали к выведению "абортов по желанию женщины" (то есть без медпоказаний) из перечня бесплатных услуг по ОМС.

https://ria.ru/20241127/rpts-1986115798.html

https://ria.ru/20240905/kliniki-1970932884.html

https://ria.ru/20240116/beremennost-1921606861.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федор лукьянов, сергей леонов, русская православная церковь, госдума рф