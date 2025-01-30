https://ria.ru/20250130/rost-1996357833.html
Рост ВВП России в 2024 году составил около четырех процентов, заявил Новак
Рост ВВП России в 2024 году составил около четырех процентов, заявил Новак - РИА Новости, 30.01.2025
Рост ВВП России в 2024 году составил около четырех процентов, заявил Новак
Рост ВВП России по итогам 2024 года, по предварительным данным, составил около 4%, экономика страны завершила прошлый год положительной динамикой по ключевым... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T14:12:00+03:00
2025-01-30T14:12:00+03:00
2025-01-30T14:12:00+03:00
экономика
россия
александр новак
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Рост ВВП России по итогам 2024 года, по предварительным данным, составил около 4%, экономика страны завершила прошлый год положительной динамикой по ключевым показателям, сообщил вице-премьер Александр Новак. "В последние годы российская экономика демонстрирует способность успешно развиваться, несмотря на внешние шоки. Прошлый год также завершился с положительной динамикой по ключевым показателям. По предварительным данным, рост ВВП составил около 4%", - написал Новак в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика". По его словам, основным драйвером роста выступили инвестиции и промышленность. Министерство экономического развития прогнозировало рост экономики на уровне 3,9%.
https://ria.ru/20241225/gaz-1991192791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
Рост ВВП России в 2024 году составил около четырех процентов, заявил Новак
Новак: рост ВВП России по итогам 2024 года составил около четырех процентов