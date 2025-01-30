https://ria.ru/20250130/rossijane-1996250517.html

Турцию за 11 месяцев посетили 6,5 миллиона россиян

Турцию за 11 месяцев посетили 6,5 миллиона россиян - РИА Новости, 30.01.2025

Турцию за 11 месяцев посетили 6,5 миллиона россиян

Турцию за одиннадцать месяцев 2024 года посетило 6,5 миллиона российских туристов, это больше, чем в прошлом году, сообщил РИА Новости чрезвычайный и... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T08:13:00+03:00

2025-01-30T08:13:00+03:00

2025-01-30T08:13:00+03:00

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АНКАРА, 30 янв – РИА Новости, Вугар Гасанов. Турцию за одиннадцать месяцев 2024 года посетило 6,5 миллиона российских туристов, это больше, чем в прошлом году, сообщил РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов. "По предварительным данным, за 11 месяцев 2024 года Турцию посетило 6,5 миллиона российских туристов, что несколько больше, чем в прошлом году. Таким образом, сохраняется устойчивая тенденция к росту числа наших граждан, посещающих Турцию, в том числе для отдыха. Можно сделать вывод, что заинтересованность россиян в туристических поездках по-прежнему высока", - сказал дипломат. По его словам, "приходится признать, что такое явление объективно существует, но здесь надо понять, что это – прямое следствие непростого финансово-экономического положения самой Турции". "Впрочем, ценовые параметры определяются законами рынка. Не было бы спроса – не было бы и искушения "задирать цены". И наоборот: падает бронирование – отельеры спохватываются, опускают расценки и турпоток опять растет", - отметил Ерхов. Согласно официальным данным Бюро статистики Турции, стоимость отдыха в турецких отелях в лирах выросла к декабрю на 57% в годовом выражении. По росту цен отдых в отелях уступил лишь стоимости недвижимости и образования. За 11 месяцев 2024 года Турцию посетили более 50 миллионов иностранцев, из России туристов прибыло почти на 7% больше, чем год назад - более 6,5 миллиона человек. Давление на обменный курс турецкой лиры негативно сказывается на туризме в Турции, в нынешних условиях сектор может продержаться до июня, сообщил ранее оппозиционный телеканал Halk tv со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу. Ерхов ранее заявлял о попытках "задрать цены" в курортных отелях Турции. Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в интервью РИА Новости заявил, что радикального повышения цен на отели в Турции в 2025 году ждать не стоит – скорее всего, средняя ценовая ситуация практически повторит 2024 год.

https://ria.ru/20250116/turtsiya-1994060513.html

https://ria.ru/20250130/rossija-1996237944.html

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Варвара Скокшина

новости - туризм, турция, россия, алексей ерхов, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор)