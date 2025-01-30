Турцию за 11 месяцев посетили 6,5 миллиона россиян
Посол Ерхов: Турцию за 11 месяцев посетили 6,5 миллиона российских туристов
Пляж в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 30 янв – РИА Новости, Вугар Гасанов. Турцию за одиннадцать месяцев 2024 года посетило 6,5 миллиона российских туристов, это больше, чем в прошлом году, сообщил РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
"По предварительным данным, за 11 месяцев 2024 года Турцию посетило 6,5 миллиона российских туристов, что несколько больше, чем в прошлом году. Таким образом, сохраняется устойчивая тенденция к росту числа наших граждан, посещающих Турцию, в том числе для отдыха. Можно сделать вывод, что заинтересованность россиян в туристических поездках по-прежнему высока", - сказал дипломат.
По его словам, "приходится признать, что такое явление объективно существует, но здесь надо понять, что это – прямое следствие непростого финансово-экономического положения самой Турции".
"Впрочем, ценовые параметры определяются законами рынка. Не было бы спроса – не было бы и искушения "задирать цены". И наоборот: падает бронирование – отельеры спохватываются, опускают расценки и турпоток опять растет", - отметил Ерхов.
Согласно официальным данным Бюро статистики Турции, стоимость отдыха в турецких отелях в лирах выросла к декабрю на 57% в годовом выражении. По росту цен отдых в отелях уступил лишь стоимости недвижимости и образования. За 11 месяцев 2024 года Турцию посетили более 50 миллионов иностранцев, из России туристов прибыло почти на 7% больше, чем год назад - более 6,5 миллиона человек. Давление на обменный курс турецкой лиры негативно сказывается на туризме в Турции, в нынешних условиях сектор может продержаться до июня, сообщил ранее оппозиционный телеканал Halk tv со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу.
Ерхов ранее заявлял о попытках "задрать цены" в курортных отелях Турции. Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в интервью РИА Новости заявил, что радикального повышения цен на отели в Турции в 2025 году ждать не стоит – скорее всего, средняя ценовая ситуация практически повторит 2024 год.