https://ria.ru/20250130/rossija-1996237944.html

Россия рассчитывает вернуть потери в торговле с Турцией, заявил посол

Россия рассчитывает вернуть потери в торговле с Турцией, заявил посол - РИА Новости, 30.01.2025

Россия рассчитывает вернуть потери в торговле с Турцией, заявил посол

Российская сторона рассчитывает вернуть потери в торговле с Турцией и, несмотря на западные санкции, выйти на цифру в 100 миллиардов долларов товарооборота,... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T04:49:00+03:00

2025-01-30T04:49:00+03:00

2025-01-30T04:49:00+03:00

россия

турция

анкара (провинция)

владимир путин

алексей ерхов

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569012514_0:128:2947:1786_1920x0_80_0_0_a653bcc41763a8525a70697991857a3d.jpg

АНКАРА, 30 янв – РИА Новости, Вугар Гасанов. Российская сторона рассчитывает вернуть потери в торговле с Турцией и, несмотря на западные санкции, выйти на цифру в 100 миллиардов долларов товарооборота, запланированную лидерами двух стран, заявил РИА Новости российский посол в Анкаре Алексей Ерхов. "Будет и на нашей улице праздник, мы еще вернем потери и выйдем на запланированную нашими президентами цифру – 100 миллиардов долларов товарооборота", - сказал дипломат. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20241125/sanktsii-1985512105.html

россия

турция

анкара (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, турция, анкара (провинция), владимир путин, алексей ерхов, в мире