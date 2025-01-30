https://ria.ru/20250130/rossija-1996237944.html
Россия рассчитывает вернуть потери в торговле с Турцией, заявил посол
Россия рассчитывает вернуть потери в торговле с Турцией, заявил посол - РИА Новости, 30.01.2025
Россия рассчитывает вернуть потери в торговле с Турцией, заявил посол
Российская сторона рассчитывает вернуть потери в торговле с Турцией и, несмотря на западные санкции, выйти на цифру в 100 миллиардов долларов товарооборота,... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T04:49:00+03:00
2025-01-30T04:49:00+03:00
2025-01-30T04:49:00+03:00
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АНКАРА, 30 янв – РИА Новости, Вугар Гасанов. Российская сторона рассчитывает вернуть потери в торговле с Турцией и, несмотря на западные санкции, выйти на цифру в 100 миллиардов долларов товарооборота, запланированную лидерами двух стран, заявил РИА Новости российский посол в Анкаре Алексей Ерхов. "Будет и на нашей улице праздник, мы еще вернем потери и выйдем на запланированную нашими президентами цифру – 100 миллиардов долларов товарооборота", - сказал дипломат. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20241125/sanktsii-1985512105.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, анкара (провинция), владимир путин, алексей ерхов, в мире
Россия, Турция, Анкара (провинция), Владимир Путин, Алексей Ерхов, В мире
Россия рассчитывает вернуть потери в торговле с Турцией, заявил посол
Посол Ерхов: Россия рассчитывает вернуть потери в торговле с Турцией