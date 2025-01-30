https://ria.ru/20250130/reyting-1996456745.html

Рейтинг работодателей-2024 от hh.ru: HR-тех и персонализация

Рейтинг работодателей-2024 от hh.ru: HR-тех и персонализация - РИА Новости, 30.01.2025

Рейтинг работодателей-2024 от hh.ru: HR-тех и персонализация

Основными трендами на рынке труда сегодня становятся персонализированный подход к сотрудникам и активное внедрение и использование HR-технологий; такое мнение... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T19:16:00+03:00

2025-01-30T19:16:00+03:00

2025-01-30T19:26:00+03:00

россия

работа

работодатель

headhunter

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996468615_0:87:3077:1817_1920x0_80_0_0_b1ca7bbbaf33bdb66aee1e552240c852.jpg

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Основными трендами на рынке труда сегодня становятся персонализированный подход к сотрудникам и активное внедрение и использование HR-технологий; такое мнение высказали представители компаний, занявших верхние строчки в Рейтинге работодателей-2024, представленном платформой онлайн-рекрутинга hh.ru.Презентация результатов рейтинга состоялась в четверг в Международном пресс-центре "Россия сегодня". В рейтинг вошли 1729 компаний, что на 15% больше, чем годом ранее. Увеличилось также количество отраслей и регионов: исследование охватило 40 отраслей бизнеса из 72 регионов России. Среди крупнейших компаний (с численностью персонала от 5 тысяч человек) рейтинг возглавили Альфа-Банк, ВТБ, X5 Group, Газпромбанк, Mars. Среди крупных (от 1001 до 5000 человек) в топ-5 вошли "Лаборатория Касперского", игорная зона "Красная Поляна", Level Group, СберМаркетинг и 2ГИС.Методолог рейтинга, директор Бренд-центра hh.ru Нина Осовицкая отметила продолжающийся рост интереса к рейтингу как со стороны компаний-работодателей, так и со стороны непосредственных участников опроса – сотрудников компаний и соискателей."Соискатели все больше внимания уделяют рейтингу, как с точки зрения инструмента принятия решения по трудоустройству, так и с точки зрения участия в оценке. В этот раз в голосовании соискателей приняли участие 131 тысяча человек (на 30 тысяч больше, чем годом ранее), которые отдали 686 тысяч голосов за компании. Активнее стали и сотрудники, которые оценивали свое место работы – в опросе их участвовало 383 тысячи против 310 тысяч годом ранее", - сообщила Осовицкая.Она также рассказала, по каким критериям оценивались компании и как изменилась методология расчета рейтинга. По ее словам, уникальность рейтинга в том, что компания оценивается максимально комплексно: как изнутри (развитость HR-процессов, мнения работающих сотрудников), так и извне (мнение соискателей). В этот раз добавился новый источник данных - мнения бывших сотрудников."Мы добавили четвертый компонент, на наш взгляд очень важный, – это отзывы бывших сотрудников. На платформе Dream Job, где могут оставлять отзывы как текущие, так и бывшие сотрудники, накопилось уже достаточно данных, которые стали для нас ценным дополнением и смогли существенно обогатить рейтинг", - отметила представитель hh.ru.Осовицкая указала, что участие в рейтинге дает компаниям не только статус и рост узнаваемости на рынке, но и позволяет получить большой объем дополнительных данных для дальнейшей работы."Сегодня зрелые компании, принимая связанные с людьми решения, все больше основываются на данных. И рейтинг – это дополнительный источник большого объема данных, позволяющих проверить различные гипотезы, которые станут основой для дальнейшей работы компании. И мы видим, как наши исследования помогают компаниям отказываться от стереотипов с точки зрения требований к кандидату: образование, возраст, опыт, мужские-женские профессии. Данные рейтинга позволяют по-другому смотреть на рынок труда и делать смелые экспериментальные шаги, которые часто приносят очень классные результаты", - заключила она.Опыт победителей. Равняемся на лучшихВ ходе пресс-конференции представители компаний-победителей рейтинга поделились лучшими практиками организации HR-процессов, рассказали о том, как успешно привлекать и удерживать сотрудников в условиях остродефицитного рынка труда.Так, HR-директор Альфа-Банка Марат Исмагулов указал на необходимость инвестиций в клиентский опыт сотрудника, а также в HR-маркетинг и технологии."Мы улучшали клиентский опыт человека в нашей компании, инвестировали очень много в технологии. И, помимо того, что мы делали работу людей удобной, приятной и продуктивной, мы еще вкладывались в HR-маркетинг. Когда компания работает хорошо, она должна рассказывать об этом, доносить до соискателей свои ценности и то, что в компании происходит. И это дает результаты", - пояснил Исмагулов. Он рассказал, что для сотрудников в банке созданы HR-сервисы и HR-продукты наподобие тех, что используются внешними клиентами банка. Они не менее удобны и работают в понятном едином интерфейсе. Это помогает людям не только лучше выполнять свои обязанности, но и организовывать свою жизнь в компании.При этом также важны технологии. "Людям нравится работать в крупных компаниях, которые применяют последние технологии. Мы сегодня одни из технологических лидеров на рынке, и нам приятно, что люди это видят, понимают, и к нам идут", - отметил Исмагулов.Руководитель департамента по работе с персоналом, старший вице-президент банка ВТБ Глеб Ермаков согласился, что успешная конкуренция на рынке труда – это всегда результат комплексной работы по всем направлениям, связанным с улучшением клиентского пути людей, которые приходят в компанию."Мы работаем на сверхконкурентном рынке, где банкам приходится конкурировать уже не только со своими коллегами по цеху, а с целым рядом других индустрий. Практические рецепты успеха – активная работа с массовым сегментом, ускорение своих внутренних процессов - как ориентированных на соискателей, так и на внутренних сотрудников. Создание комфортной среды, в которой люди не только могут быть производительными, но и чувствовать себя частью большого коллектива, который делает большие задачи. Это в целом создает правильный набор вещей, которые удерживает людей в компании и позволяет им строить успешную карьеру", - отметил топ-менеджер ВТБ.Он также рассказал о программах по работе с молодежью, в том числе о стажировках. "Это для нас большой объем работы, который сопровождается и хорошим результатом: 60% этих ребят у нас остаются на постоянной основе", - сказал Ермаков.Он назвал важной задачей работу с брендом работодателя в регионах, где необходимо иметь эффективные каналы медиа-коммуникации для того, чтобы достучаться до целевых аудиторий, и ценностные предложения, которые отвечают чаяниям людей данного региона или даже города.В свою очередь, директор по работе с персоналом Х5 Татьяна Красноперова отметила, что ритейл сегодня становится интересной, технологичной, цифровой отраслью, в которой работает огромное количество людей."Розница – это современные компании, где огромное количество технологий и данных. При этом есть огромная социальная ответственность, которая обязывает нас думать о каждом клиенте. Это означает, что люди, которые приходят к нам на работу, должны не только хотеть работать, но и должны любить то, что они делают. И это одна из важных задач, которую мы на себя взяли и работаем над ней в течение нескольких лет, чтобы менять облик ритейла, в том числе – в глазах соискателей", - отметила представитель Х5.По ее словам, бизнес должен строиться вокруг человека: неважно, клиент это, сотрудник или партнер. "Сегодня ты клиент, завтра сотрудник, и наоборот. Поэтому все, что вокруг клиента, партнера и сотрудника, является фокусом всей компании, не только HR, на протяжении большого количества лет", - сказала Красноперова.Начальник департамента по работе с персоналом Газпромбанка Ольга Терпигорева сделала акцент на корпоративную культуру, в центре которой должен находиться человек."Наша базовая ценность – это участие и внимание к людям, и мы говорим: наши сотрудники - это не только работники, это прежде всего люди. Поэтому мы делаем фокус на то, чтобы предоставить нашим людям максимальную возможность раскрыть свой потенциал. И мы верим в то, что только изменившись сам, человек может что-то поменять и внутри банка. Поэтому у нас огромное количество трансформационных программ. Это и бег, и танцы, и театры, и фотография и многое другое, что позволяет людям внутри банка проявиться не только профессионально, но и личностно", - рассказала Терпигорева.Она добавила, что банк строит персонифицированные сервисы и процессы для сотрудников, чтобы им было комфортно работать. Внутри банка создаются сообщества по интересам, организуется участие в волонтерских программах, что особенно важно для молодежи."Мы – компания про людей. Первое - мы рассматриваем каждого нашего сотрудника, как члена семьи. Второе – мы ценим каждого сотрудника. И третье – мы вместе стараемся менять мир к лучшему", - раскрыла секрет успеха директор отдела по работе с сотрудниками Mars Гуля Давыдова.Она отметила важность создания в компании атмосферы доверия, атмосферы отношений, в которой каждый чувствовал бы себя как дома. Например, в офисе компании нет перегородок, принято обращаться на "ты", можно приводить домашних животных и так далее. Также в компании расширенный пакет социальных льгот, в том числе – особая поддержка при рождении ребенка. Помимо этого компания имеет целевые программы, которые помогают сотруднику расти и развиваться профессионально.Директор по персоналу "Лаборатории Касперского" Марина Алексеева подчеркнула, что человеческие отношения в компании "всегда были и остаются главной ценностью"."Мы делаем все, чтобы наши люди были успешными в своей работе, в своей персональной деятельности. И такая стратегия находит признание среди наших сотрудников, многие из которых работают в компании много лет. Поэтому первое место в рейтинге среди крупных компаний – это, конечно, для нас особая награда, потому что это означает, что нам доверяют не только наши сотрудники, но нам доверяет рынок", - заключила Алексеева.

https://ria.ru/20250130/rabotodateli-1995734588.html

https://ria.ru/20250130/rabotodateli2024-1996172304.html

https://ria.ru/20250130/osovitskaya-1993984427.html

https://ria.ru/20250130/ismagulovintervyu-1995930775.html

https://ria.ru/20250130/ermakov-1995336077.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, работа, работодатель, headhunter