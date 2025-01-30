https://ria.ru/20250130/rejgan-1996254494.html

Аэропорт имени Рейгана в Вашингтоне закрыли после авиакатастрофы

Аэропорт имени Рейгана в Вашингтоне закрыли после авиакатастрофы - РИА Новости, 30.01.2025

Аэропорт имени Рейгана в Вашингтоне закрыли после авиакатастрофы

Вашингтонский аэропорт имени Рейгана, недалеко от которого произошла авиакатастрофа, будет закрыт до утра пятницы, сообщает Американское управление гражданской... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T08:46:00+03:00

2025-01-30T08:46:00+03:00

2025-01-30T09:29:00+03:00

в мире

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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Вашингтонский аэропорт имени Рейгана, недалеко от которого произошла авиакатастрофа, будет закрыт до утра пятницы, сообщает Американское управление гражданской авиации (FAA). "Открытие аэропорта ожидается в 05:00 по восточному времени (13:00 мск) 31 января", - говорится в сообщении авиарегулятора. Столкновение у столичного аэропорта имени Рейгана военного вертолета Black Hawk и пассажирского рейса из Канзаса, на борту которого находились 64 человека, может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет. Последняя подобная трагедия произошла в Штатах в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.

https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996249307.html

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Огненный шар в небе: момент столкновения самолета и вертолета Огненный шар в небе: момент столкновения самолета и вертолета 2025-01-30T08:46 true PT0M13S

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Варвара Скокшина

в мире, канзас, сша, нью-йорк (город), столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном