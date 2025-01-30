https://ria.ru/20250130/rejgan-1996254494.html
Аэропорт имени Рейгана в Вашингтоне закрыли после авиакатастрофы
Аэропорт имени Рейгана в Вашингтоне закрыли после авиакатастрофы - РИА Новости, 30.01.2025
Аэропорт имени Рейгана в Вашингтоне закрыли после авиакатастрофы
Вашингтонский аэропорт имени Рейгана, недалеко от которого произошла авиакатастрофа, будет закрыт до утра пятницы, сообщает Американское управление гражданской... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T08:46:00+03:00
2025-01-30T08:46:00+03:00
2025-01-30T09:29:00+03:00
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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Вашингтонский аэропорт имени Рейгана, недалеко от которого произошла авиакатастрофа, будет закрыт до утра пятницы, сообщает Американское управление гражданской авиации (FAA). "Открытие аэропорта ожидается в 05:00 по восточному времени (13:00 мск) 31 января", - говорится в сообщении авиарегулятора. Столкновение у столичного аэропорта имени Рейгана военного вертолета Black Hawk и пассажирского рейса из Канзаса, на борту которого находились 64 человека, может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет. Последняя подобная трагедия произошла в Штатах в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996249307.html
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Огненный шар в небе: момент столкновения самолета и вертолета
Огненный шар в небе: момент столкновения самолета и вертолета
2025-01-30T08:46
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PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канзас, сша, нью-йорк (город), столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, Канзас, США, Нью-Йорк (город), Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
Аэропорт имени Рейгана в Вашингтоне закрыли после авиакатастрофы
Аэропорт имени Рейгана в Вашингтоне закрыли после авиакатастрофы до пятницы