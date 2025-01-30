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В Госдуме назвали максимальный размер пособия по безработице с февраля

В Госдуме назвали максимальный размер пособия по безработице с февраля - РИА Новости, 30.01.2025

В Госдуме назвали максимальный размер пособия по безработице с февраля

Максимальный размер пособия по безработице с учетом индексации с 1 февраля составит 15 044 рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T10:26:00+03:00

2025-01-30T10:26:00+03:00

2025-01-30T11:32:00+03:00

общество

россия

никита чаплин

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Максимальный размер пособия по безработице с учетом индексации с 1 февраля составит 15 044 рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия"). "С 1 февраля 2025 года размер минимальной величины пособия по безработице составит 1 764 рубля. Размер максимальной величины пособия по безработице с учетом индексации - 15 044 рублей", - сказал Чаплин. Он отметил, что ситуация на рынке труда в России сейчас демонстрирует рекордно низкий уровень безработицы, который составляет всего 2,6% от численности рабочей силы. "Это говорит о том, что экономика страны способна обеспечивать население рабочими местами даже в условиях текущих вызовов и изменений. Такой показатель является одним из самых низких за всю историю наблюдений и указывает на высокую занятость населения", - добавил депутат. По данным старшего преподавателя кафедры Предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяны Голубевой, максимальный размер пособия по безработице можно получать только в первые три месяца периода безработицы. В следующие три месяца максимальный размер пособия будет составлять 5880 рублей

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, никита чаплин, госдума рф, единая россия