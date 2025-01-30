https://ria.ru/20250130/raketa-1996395256.html
В Курской области сбили две ракеты ВСУ
В Курской области сбили две ракеты ВСУ - РИА Новости, 30.01.2025
В Курской области сбили две ракеты ВСУ
Две украинские ракеты были уничтожены в приграничном районе Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T16:09:00+03:00
2025-01-30T16:09:00+03:00
2025-01-30T16:12:00+03:00
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
курская область
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КУРСК, 30 янв - РИА Новости. Две украинские ракеты были уничтожены в приграничном районе Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона."Две украинские ракеты были уничтожены в приграничном районе Курской области. Спасибо бойцам ПВО!"- говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба Курской области.Ранее в четверг на территории региона ракетная опасность объявлялась четыре раза.Утром в оперштабе сообщали о сбитой ночью над регионом украинской ракете.
https://ria.ru/20250130/sz-1996269172.html
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вооруженные силы украины, курская область
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Курская область
В Курской области сбили две ракеты ВСУ
Средства ПВО сбили две ракеты ВСУ в Курской области