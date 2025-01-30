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В Курской области сбили две ракеты ВСУ - РИА Новости, 30.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:09 30.01.2025 (обновлено: 16:12 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/raketa-1996395256.html
В Курской области сбили две ракеты ВСУ
В Курской области сбили две ракеты ВСУ - РИА Новости, 30.01.2025
В Курской области сбили две ракеты ВСУ
Две украинские ракеты были уничтожены в приграничном районе Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T16:09:00+03:00
2025-01-30T16:12:00+03:00
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
курская область
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КУРСК, 30 янв - РИА Новости. Две украинские ракеты были уничтожены в приграничном районе Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона."Две украинские ракеты были уничтожены в приграничном районе Курской области. Спасибо бойцам ПВО!"- говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба Курской области.Ранее в четверг на территории региона ракетная опасность объявлялась четыре раза.Утром в оперштабе сообщали о сбитой ночью над регионом украинской ракете.
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курская область
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вооруженные силы украины, курская область
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Курская область
В Курской области сбили две ракеты ВСУ

Средства ПВО сбили две ракеты ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КУРСК, 30 янв - РИА Новости. Две украинские ракеты были уничтожены в приграничном районе Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона.
"Две украинские ракеты были уничтожены в приграничном районе Курской области. Спасибо бойцам ПВО!"- говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба Курской области.
Ранее в четверг на территории региона ракетная опасность объявлялась четыре раза.
Утром в оперштабе сообщали о сбитой ночью над регионом украинской ракете.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
"Болезненный удар". На Западе забили тревогу из-за провала ВСУ
09:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКурская область
 
 
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