https://ria.ru/20250130/pvo-1996246854.html

Силы ПВО за ночь уничтожили пять украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь уничтожили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 30.01.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили пять украинских беспилотников

Вооруженные силы минувшей ночью сбили пять дронов ВСУ над двумя регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T07:25:00+03:00

2025-01-30T07:25:00+03:00

2025-01-30T12:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

брянская область

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Вооруженные силы минувшей ночью сбили пять дронов ВСУ над двумя регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов", — заявили в ведомстве.Российские военные ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250129/bespilotnik-1996021475.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, брянская область