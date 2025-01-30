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Силы ПВО за ночь уничтожили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 30.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:25 30.01.2025 (обновлено: 12:50 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/pvo-1996246854.html
Силы ПВО за ночь уничтожили пять украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 30.01.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили пять украинских беспилотников
Вооруженные силы минувшей ночью сбили пять дронов ВСУ над двумя регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T07:25:00+03:00
2025-01-30T12:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
брянская область
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Вооруженные силы минувшей ночью сбили пять дронов ВСУ над двумя регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов", — заявили в ведомстве.Российские военные ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250129/bespilotnik-1996021475.html
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безопасность, россия, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Брянская область
Силы ПВО за ночь уничтожили пять украинских беспилотников

Минобороны: ПВО за ночь уничтожила пять беспилотников ВСУ над двумя регионами

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Вооруженные силы минувшей ночью сбили пять дронов ВСУ над двумя регионами, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов", — заявили в ведомстве.
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
В Смоленской области сбили беспилотник, пытавшийся атаковать ядерный объект
Вчера, 01:43
Российские военные ликвидировали:
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБрянская область
 
 
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