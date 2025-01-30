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Силы ПВО за ночь уничтожили пять украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 30.01.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили пять украинских беспилотников
Вооруженные силы минувшей ночью сбили пять дронов ВСУ над двумя регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T07:25:00+03:00
2025-01-30T07:25:00+03:00
2025-01-30T12:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Вооруженные силы минувшей ночью сбили пять дронов ВСУ над двумя регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов", — заявили в ведомстве.Российские военные ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250129/bespilotnik-1996021475.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, россия, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Брянская область
Силы ПВО за ночь уничтожили пять украинских беспилотников
Минобороны: ПВО за ночь уничтожила пять беспилотников ВСУ над двумя регионами