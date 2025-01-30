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Госдума направит обращение в другие страны о попытке покушения на Путина - РИА Новости, 30.01.2025
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19:03 30.01.2025 (обновлено: 19:26 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/putin-1996475452.html
Госдума направит обращение в другие страны о попытке покушения на Путина
Госдума направит обращение в другие страны о попытке покушения на Путина - РИА Новости, 30.01.2025
Госдума направит обращение в другие страны о попытке покушения на Путина
Госдума постарается направить в большинство стран обращение о расследовании информации об обсуждении бывшим президентом США Джо Байденом и бывшим госсекретарем... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T19:03:00+03:00
2025-01-30T19:26:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Госдума постарается направить в большинство стран обращение о расследовании информации об обсуждении бывшим президентом США Джо Байденом и бывшим госсекретарем Энтони Блинкеном организации покушения на президента РФ Владимира Путина, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в конгресс США и в ООН обращение ГД в связи с информацией об обсуждении бывшим президентом США Джо Байденом и экс-госсекретарем Энтони Блинкеном организации покушения на президента РФ Владимира Путина."Мы отправили в ряд парламентов мира, постараемся отправить, наверное, во все и в большую часть парламентов мира, в том числе и небольшие страны на разных континентах наше обращение. Все должны знать. Все должны поддержать, если стоят на тех же позициях, что и мы. Должно быть объективное, беспристрастное и глубокое расследование", - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что, если данная информация подтвердится, то виновные должны понести "неотвратимую ответственность".По мнению Слуцкого, это "момент истины" в мировой политике, за которым, по его словам, не будет нацизма и попыток физического устранения геостратегических лидеров.Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация Байдена "пыталась убить" президента РФ Владимира Путина. При этом Карлсон не привел подробностей и каких-либо доказательств своим утверждениям: когда и где такое могло случиться, а также иные обстоятельства приготовления к возможному покушению. Журналист подчеркнул, что считает данные попытки "безумием".
https://ria.ru/20241226/ssha-1991387006.html
https://ria.ru/20250129/volodin-1996033181.html
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госдума рф, в мире, сша, россия, владимир путин, оон, леонид слуцкий (политик), джо байден
Госдума РФ, В мире, США, Россия, Владимир Путин, ООН, Леонид Слуцкий (политик), Джо Байден
Госдума направит обращение в другие страны о попытке покушения на Путина

ГД постарается направить в другие страны обращение о попытке покушения на Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Госдума постарается направить в большинство стран обращение о расследовании информации об обсуждении бывшим президентом США Джо Байденом и бывшим госсекретарем Энтони Блинкеном организации покушения на президента РФ Владимира Путина, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в конгресс США и в ООН обращение ГД в связи с информацией об обсуждении бывшим президентом США Джо Байденом и экс-госсекретарем Энтони Блинкеном организации покушения на президента РФ Владимира Путина.
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"Мы отправили в ряд парламентов мира, постараемся отправить, наверное, во все и в большую часть парламентов мира, в том числе и небольшие страны на разных континентах наше обращение. Все должны знать. Все должны поддержать, если стоят на тех же позициях, что и мы. Должно быть объективное, беспристрастное и глубокое расследование", - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что, если данная информация подтвердится, то виновные должны понести "неотвратимую ответственность".
По мнению Слуцкого, это "момент истины" в мировой политике, за которым, по его словам, не будет нацизма и попыток физического устранения геостратегических лидеров.
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация Байдена "пыталась убить" президента РФ Владимира Путина. При этом Карлсон не привел подробностей и каких-либо доказательств своим утверждениям: когда и где такое могло случиться, а также иные обстоятельства приготовления к возможному покушению. Журналист подчеркнул, что считает данные попытки "безумием".
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Госдума РФВ миреСШАРоссияВладимир ПутинООНЛеонид Слуцкий (политик)Джо Байден
 
 
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