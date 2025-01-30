https://ria.ru/20250130/putin-1996369788.html

В ГД заявили, что обсуждение покушения на Путина является преступлением

В ГД заявили, что обсуждение покушения на Путина является преступлением - РИА Новости, 30.01.2025

В ГД заявили, что обсуждение покушения на Путина является преступлением

Обсуждение вопроса физического устранения президента РФ Владимира Путина может быть квалифицировано как акт международного государственного терроризма, сказано... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T14:46:00+03:00

2025-01-30T14:46:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Обсуждение вопроса физического устранения президента РФ Владимира Путина может быть квалифицировано как акт международного государственного терроризма, сказано в тексте обращения Госдумы к конгрессу США, которое размещено на сайте ГД.Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в конгресс Соединенных Штатов Америки и в ООН обращение ГД в связи с информацией об обсуждении бывшим президентом США Джо Байденом и бывшим госсекретарем Энтони Блинкеном организации убийства президента РФ Владимира Путина."Обсуждение вопроса физического устранения президента Российской Федерации может быть квалифицировано как акт международного государственного терроризма", - сказано в документе.В обращении отмечается, что обсуждение организации убийства Путина является преступлением и несет угрозу глобальной безопасности, а также может привести к мировой ядерной войне.Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация Байдена "пыталась убить" президента РФ Владимира Путина. При этом Карлсон не привел подробностей и каких-либо доказательств своим утверждениям: когда и где такое могло случиться, а также иные обстоятельства приготовления к возможному покушению. Журналист подчеркнул, что считает данные попытки "безумием".

https://ria.ru/20250129/volodin-1996111275.html

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