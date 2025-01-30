https://ria.ru/20250130/putin-1996321717.html
Планов по контактам Путина и Трампа пока нет, заявил Песков
Планов по контактам Путина и Трампа пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 30.01.2025
Планов по контактам Путина и Трампа пока нет, заявил Песков
Пока никаких планов по контактам российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T12:18:00+03:00
2025-01-30T12:18:00+03:00
2025-01-30T12:18:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Пока никаких планов по контактам российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока никаких планов по контактам на высшем уровне нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли Путин выразить соболезнования Трампу в связи с крушением самолета над Вашингтоном. Авиакатастрофа произошла возле столичного аэропорта имени Рейгана в ночь на четверг. На борту самолета Bombardier CRJ700 находились 64 человека. По информации СМИ, самолет раскололся на две части в результате столкновения с военным вертолетом и упал в реку Потомак.
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Планов по контактам Путина и Трампа пока нет, заявил Песков
Песков: планов по контактам Путина и Трампа пока нет