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Путин встретится с министром транспорта Старовойтом

Путин встретится с министром транспорта Старовойтом - РИА Новости, 30.01.2025

Путин встретится с министром транспорта Старовойтом

Президент России Владимир Путин в четверг встретится с министром транспорта РФ Романом Старовойтом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T12:11:00+03:00

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2025-01-30T12:11:00+03:00

политика

россия

роман старовойт

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с министром транспорта РФ Романом Старовойтом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как рассказал Песков, Путин работает в Кремле, крупных публичных мероприятий не запланировано. В четверг пройдут рутинные встречи и внутренние совещания. "Из встреч будет открыто и для СМИ его совещание с министром транспорта России Романом Старовойтом", - сказал Песков. Он отметил, что совещание со Старовойтом будет чрезвычайно важным и системообразующим.

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2025

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политика, россия, роман старовойт, дмитрий песков, владимир путин