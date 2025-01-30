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Путин встретится с министром транспорта Старовойтом
Путин встретится с министром транспорта Старовойтом - РИА Новости, 30.01.2025
Путин встретится с министром транспорта Старовойтом
Президент России Владимир Путин в четверг встретится с министром транспорта РФ Романом Старовойтом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T12:11:00+03:00
2025-01-30T12:11:00+03:00
2025-01-30T12:11:00+03:00
политика
россия
роман старовойт
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с министром транспорта РФ Романом Старовойтом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как рассказал Песков, Путин работает в Кремле, крупных публичных мероприятий не запланировано. В четверг пройдут рутинные встречи и внутренние совещания. "Из встреч будет открыто и для СМИ его совещание с министром транспорта России Романом Старовойтом", - сказал Песков. Он отметил, что совещание со Старовойтом будет чрезвычайно важным и системообразующим.
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политика, россия, роман старовойт, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Роман Старовойт, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин встретится с министром транспорта Старовойтом
Песков: Путин в четверг встретится с министром транспорта Старовойтом
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с министром транспорта РФ Романом Старовойтом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как рассказал Песков, Путин работает в Кремле, крупных публичных мероприятий не запланировано. В четверг пройдут рутинные встречи и внутренние совещания.
"Из встреч будет открыто и для СМИ его совещание с министром транспорта России Романом Старовойтом", - сказал Песков.
Он отметил, что совещание со Старовойтом будет чрезвычайно важным и системообразующим.