https://ria.ru/20250130/protesty-1996502108.html

В Германии проходит многотысячный протест против политики ХДС/ХСС

В Германии проходит многотысячный протест против политики ХДС/ХСС - РИА Новости, 30.01.2025

В Германии проходит многотысячный протест против политики ХДС/ХСС

Тысячи людей вышли на улицы разных городов Германии на протесты из-за голосования в парламенте Христианско-демократического союза (ХДС) и их баварского партнёра РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T22:52:00+03:00

2025-01-30T22:52:00+03:00

2025-01-30T22:52:00+03:00

в мире

германия

берлин (город)

киль

сара вагенкнехт

олаф шольц

алиса вайдель

хдс/хсс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585289453_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0028f03a07a2813d56f3e085163c8254.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Тысячи людей вышли на улицы разных городов Германии на протесты из-за голосования в парламенте Христианско-демократического союза (ХДС) и их баварского партнёра Христианско-социального союза (ХСС) за ужесточение контроля над миграцией вместе с правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), сообщил таблоид Bild. Ранее в четверг была эвакуирована штаб-квартира ХДС в Берлине. Теперь же, по данным Bild, около здания собралась толпа протестующих, численностью до 6 тысяч человек. Около 1,5 тысячи человек вышли к офису ХДС в городе Киль, еще около 5 тысяч вышли протестовать в Ганновере. Еще свыше 10 тысяч человек вышли на демонстрацию во Фрайбурге, а около 4 тысяч - в Майнце. Также порядка 7 тысяч человек вышли к штаб-квартире ХСС в Мюнхене. В среду парламент Германии большинством голосов принял резолюцию фракции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране. За внесенные в бундестаг инициативы проголосовали 348 депутатов, против - 345. Среди голосовавших за инициативу представители фракции АдГ, парламентской группы "Союза Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ), против - представители "Зелёных" и Социал-демократической партии (СДПГ). Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "плохим знаком" для страны принятие плана по ужесточению миграционной политики при поддержке правой АдГ. Ранее блок ХДС/ХСС провозгласил так называемую стратегию "брандмауэра" в отношении АдГ, которая заключается в бойкотировании любых инициатив правой партии и исключении любой формы сотрудничества с ней. Тем не менее, 24 января кандидат в канцлеры от "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель объявила о "прорыве брандмауэра" в связи с обоюдным стремлением ужесточить контроль над миграцией после нападения в Ашаффенбурге. Таблоид Bild 22 января сообщил о нападении с ножом на группу детей в парке Ашаффенбурга в Баварии, в результате которого погибли два человека и трое были ранены. Позднее СМИ сообщили, что нападение совершил уроженец Афганистана, который не получил убежище в Германии и должен был покинуть страну, но не сделал этого.

https://ria.ru/20241224/germanija-1991022829.html

https://ria.ru/20250125/protest-1995482945.html

германия

берлин (город)

киль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, берлин (город), киль, сара вагенкнехт, олаф шольц, алиса вайдель, хдс/хсс, bild