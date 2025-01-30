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В Германии проходит многотысячный протест против политики ХДС/ХСС - РИА Новости, 30.01.2025
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22:52 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/protesty-1996502108.html
В Германии проходит многотысячный протест против политики ХДС/ХСС
В Германии проходит многотысячный протест против политики ХДС/ХСС - РИА Новости, 30.01.2025
В Германии проходит многотысячный протест против политики ХДС/ХСС
Тысячи людей вышли на улицы разных городов Германии на протесты из-за голосования в парламенте Христианско-демократического союза (ХДС) и их баварского партнёра РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T22:52:00+03:00
2025-01-30T22:52:00+03:00
в мире
германия
берлин (город)
киль
сара вагенкнехт
олаф шольц
алиса вайдель
хдс/хсс
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Тысячи людей вышли на улицы разных городов Германии на протесты из-за голосования в парламенте Христианско-демократического союза (ХДС) и их баварского партнёра Христианско-социального союза (ХСС) за ужесточение контроля над миграцией вместе с правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), сообщил таблоид Bild. Ранее в четверг была эвакуирована штаб-квартира ХДС в Берлине. Теперь же, по данным Bild, около здания собралась толпа протестующих, численностью до 6 тысяч человек. Около 1,5 тысячи человек вышли к офису ХДС в городе Киль, еще около 5 тысяч вышли протестовать в Ганновере. Еще свыше 10 тысяч человек вышли на демонстрацию во Фрайбурге, а около 4 тысяч - в Майнце. Также порядка 7 тысяч человек вышли к штаб-квартире ХСС в Мюнхене. В среду парламент Германии большинством голосов принял резолюцию фракции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране. За внесенные в бундестаг инициативы проголосовали 348 депутатов, против - 345. Среди голосовавших за инициативу представители фракции АдГ, парламентской группы "Союза Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ), против - представители "Зелёных" и Социал-демократической партии (СДПГ). Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "плохим знаком" для страны принятие плана по ужесточению миграционной политики при поддержке правой АдГ. Ранее блок ХДС/ХСС провозгласил так называемую стратегию "брандмауэра" в отношении АдГ, которая заключается в бойкотировании любых инициатив правой партии и исключении любой формы сотрудничества с ней. Тем не менее, 24 января кандидат в канцлеры от "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель объявила о "прорыве брандмауэра" в связи с обоюдным стремлением ужесточить контроль над миграцией после нападения в Ашаффенбурге. Таблоид Bild 22 января сообщил о нападении с ножом на группу детей в парке Ашаффенбурга в Баварии, в результате которого погибли два человека и трое были ранены. Позднее СМИ сообщили, что нападение совершил уроженец Афганистана, который не получил убежище в Германии и должен был покинуть страну, но не сделал этого.
https://ria.ru/20241224/germanija-1991022829.html
https://ria.ru/20250125/protest-1995482945.html
германия
берлин (город)
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в мире, германия, берлин (город), киль, сара вагенкнехт, олаф шольц, алиса вайдель, хдс/хсс, bild
В мире, Германия, Берлин (город), Киль, Сара Вагенкнехт, Олаф Шольц, Алиса Вайдель, ХДС/ХСС, Bild
В Германии проходит многотысячный протест против политики ХДС/ХСС

Bild: тысячи людей вышли на протест в городах Германии против политики ХДС/ХСС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАкция протеста в Германии
Акция протеста в Германии - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Акция протеста в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Тысячи людей вышли на улицы разных городов Германии на протесты из-за голосования в парламенте Христианско-демократического союза (ХДС) и их баварского партнёра Христианско-социального союза (ХСС) за ужесточение контроля над миграцией вместе с правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), сообщил таблоид Bild.
Ранее в четверг была эвакуирована штаб-квартира ХДС в Берлине. Теперь же, по данным Bild, около здания собралась толпа протестующих, численностью до 6 тысяч человек.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
В Германии снизился уровень терпимости к беженцам, пишет Bild
24 декабря 2024, 15:16
Около 1,5 тысячи человек вышли к офису ХДС в городе Киль, еще около 5 тысяч вышли протестовать в Ганновере. Еще свыше 10 тысяч человек вышли на демонстрацию во Фрайбурге, а около 4 тысяч - в Майнце. Также порядка 7 тысяч человек вышли к штаб-квартире ХСС в Мюнхене.
В среду парламент Германии большинством голосов принял резолюцию фракции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране. За внесенные в бундестаг инициативы проголосовали 348 депутатов, против - 345. Среди голосовавших за инициативу представители фракции АдГ, парламентской группы "Союза Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ), против - представители "Зелёных" и Социал-демократической партии (СДПГ).
Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "плохим знаком" для страны принятие плана по ужесточению миграционной политики при поддержке правой АдГ.
Ранее блок ХДС/ХСС провозгласил так называемую стратегию "брандмауэра" в отношении АдГ, которая заключается в бойкотировании любых инициатив правой партии и исключении любой формы сотрудничества с ней. Тем не менее, 24 января кандидат в канцлеры от "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель объявила о "прорыве брандмауэра" в связи с обоюдным стремлением ужесточить контроль над миграцией после нападения в Ашаффенбурге.
Таблоид Bild 22 января сообщил о нападении с ножом на группу детей в парке Ашаффенбурга в Баварии, в результате которого погибли два человека и трое были ранены. Позднее СМИ сообщили, что нападение совершил уроженец Афганистана, который не получил убежище в Германии и должен был покинуть страну, но не сделал этого.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
В Германии около 20 тысяч человек вышли на акцию протеста против партии АдГ
25 января, 18:35
 
В миреГерманияБерлин (город)КильСара ВагенкнехтОлаф ШольцАлиса ВайдельХДС/ХССBild
 
 
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