В Германии проходит многотысячный протест против политики ХДС/ХСС
Bild: тысячи людей вышли на протест в городах Германии против политики ХДС/ХСС
Акция протеста в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Тысячи людей вышли на улицы разных городов Германии на протесты из-за голосования в парламенте Христианско-демократического союза (ХДС) и их баварского партнёра Христианско-социального союза (ХСС) за ужесточение контроля над миграцией вместе с правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), сообщил таблоид Bild.
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24 декабря 2024, 15:16
В среду парламент Германии большинством голосов принял резолюцию фракции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране. За внесенные в бундестаг инициативы проголосовали 348 депутатов, против - 345. Среди голосовавших за инициативу представители фракции АдГ, парламентской группы "Союза Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ), против - представители "Зелёных" и Социал-демократической партии (СДПГ).
Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "плохим знаком" для страны принятие плана по ужесточению миграционной политики при поддержке правой АдГ.
Ранее блок ХДС/ХСС провозгласил так называемую стратегию "брандмауэра" в отношении АдГ, которая заключается в бойкотировании любых инициатив правой партии и исключении любой формы сотрудничества с ней. Тем не менее, 24 января кандидат в канцлеры от "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель объявила о "прорыве брандмауэра" в связи с обоюдным стремлением ужесточить контроль над миграцией после нападения в Ашаффенбурге.
Таблоид Bild 22 января сообщил о нападении с ножом на группу детей в парке Ашаффенбурга в Баварии, в результате которого погибли два человека и трое были ранены. Позднее СМИ сообщили, что нападение совершил уроженец Афганистана, который не получил убежище в Германии и должен был покинуть страну, но не сделал этого.