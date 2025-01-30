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Организаторам похищения людей в пермском рехабе просят дать 12 лет колонии - РИА Новости, 30.01.2025
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19:14 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/prokuratura-1996476747.html
Организаторам похищения людей в пермском рехабе просят дать 12 лет колонии
Организаторам похищения людей в пермском рехабе просят дать 12 лет колонии - РИА Новости, 30.01.2025
Организаторам похищения людей в пермском рехабе просят дать 12 лет колонии
Обвиняемым по делу о похищении людей и их заточении в пермском центре реабилитации наркозависимых "Титан" прокуратура попросила назначить от 8 до 12 лет колонии РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T19:14:00+03:00
2025-01-30T19:14:00+03:00
россия
пермь
пермский район
пермский краевой суд
происшествия
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ПЕРМЬ, 30 янв - РИА Новости. Обвиняемым по делу о похищении людей и их заточении в пермском центре реабилитации наркозависимых "Титан" прокуратура попросила назначить от 8 до 12 лет колонии строгого режима, сообщили РИА Новости в краевом надзорном ведомстве. Разбирательство идёт в Пермском краевом суде уже несколько месяцев. На скамье подсудимых находятся девять человек. В зависимости от роли каждого им были предъявлены обвинения в похищении и незаконном лишении свободы граждан (п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ и ч. 3 ст. 127 УК РФ). Сейчас судебный процесс на стадии прений. Следующее заседание назначено на 6 февраля. "Высказана позиция по виду и размеру наказания: Клобукову, Швалеву - 12 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью по реабилитации на 2 года 10 месяцев, Болкисеву, Димухаметову и Ашлапову - 10 лет лишения свободы и лишение права заниматься указанной деятельностью на 2 года 10 месяцев", - рассказали в прокуратуре. Также собеседник уточнил, что Шебеко, Крупнину запрошено 9 лет лишения свободы, Микову и Рязанову - по 8 лет. И всем - так же 2 года 10 месяцев лишения права заниматься деятельностью. "У всех строгий режим ИК... Радостев служит по контракту, производство по нему приостановлено", - пояснили в прокуратуре. По данным правоохранительных органов, с 2018 по 2022 год в пермском реабилитационном центре "Титан" находились люди, страдающие наркотической, алкогольной или игровой зависимостью. По версии следствия, подопечные фактически удерживались в учреждении против своего желания, некоторых привозили туда принудительно, им не давали общаться с родственниками. Сотрудники "Титана" за ежемесячную плату в размере от 35 до 100 тысяч рублей незаконно оказывали "пациентам" услуги, хотя не имели для этого медобразования и лицензии. Работников центра силовики задержали в 2022 году. На страничке реабилитационного центра указывалось, что он создан в 2009 году. Изначально "Титан" размещался в небольшом коттедже в пределах Перми и был рассчитан на группу из 12-15 человек. Срок реабилитации составлял 30 дней, за это время зависимого учили справляться со своей болезнью и жить трезво. Позднее продолжительность курса увеличили, площадь центра расширили, арендовав здание бывшей гостиницы в Пермском районе. Представители учреждения утверждали, что после прохождения курса в "Титане" от зависимостей избавились около 70% подопечных.
https://ria.ru/20240310/skhema-1932185626.html
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россия, пермь, пермский район, пермский краевой суд, происшествия
Россия, Пермь, Пермский район, Пермский краевой суд, Происшествия
Организаторам похищения людей в пермском рехабе просят дать 12 лет колонии

Фигурантам дела о заточении людей в пермском рехабе просят дать 8-12 лет колонии

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 30 янв - РИА Новости. Обвиняемым по делу о похищении людей и их заточении в пермском центре реабилитации наркозависимых "Титан" прокуратура попросила назначить от 8 до 12 лет колонии строгого режима, сообщили РИА Новости в краевом надзорном ведомстве.
Разбирательство идёт в Пермском краевом суде уже несколько месяцев. На скамье подсудимых находятся девять человек. В зависимости от роли каждого им были предъявлены обвинения в похищении и незаконном лишении свободы граждан (п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ и ч. 3 ст. 127 УК РФ). Сейчас судебный процесс на стадии прений. Следующее заседание назначено на 6 февраля.
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"Высказана позиция по виду и размеру наказания: Клобукову, Швалеву - 12 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью по реабилитации на 2 года 10 месяцев, Болкисеву, Димухаметову и Ашлапову - 10 лет лишения свободы и лишение права заниматься указанной деятельностью на 2 года 10 месяцев", - рассказали в прокуратуре.
Также собеседник уточнил, что Шебеко, Крупнину запрошено 9 лет лишения свободы, Микову и Рязанову - по 8 лет. И всем - так же 2 года 10 месяцев лишения права заниматься деятельностью.
«
"У всех строгий режим ИК... Радостев служит по контракту, производство по нему приостановлено", - пояснили в прокуратуре.
По данным правоохранительных органов, с 2018 по 2022 год в пермском реабилитационном центре "Титан" находились люди, страдающие наркотической, алкогольной или игровой зависимостью. По версии следствия, подопечные фактически удерживались в учреждении против своего желания, некоторых привозили туда принудительно, им не давали общаться с родственниками. Сотрудники "Титана" за ежемесячную плату в размере от 35 до 100 тысяч рублей незаконно оказывали "пациентам" услуги, хотя не имели для этого медобразования и лицензии. Работников центра силовики задержали в 2022 году.
На страничке реабилитационного центра указывалось, что он создан в 2009 году. Изначально "Титан" размещался в небольшом коттедже в пределах Перми и был рассчитан на группу из 12-15 человек. Срок реабилитации составлял 30 дней, за это время зависимого учили справляться со своей болезнью и жить трезво. Позднее продолжительность курса увеличили, площадь центра расширили, арендовав здание бывшей гостиницы в Пермском районе. Представители учреждения утверждали, что после прохождения курса в "Титане" от зависимостей избавились около 70% подопечных.
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