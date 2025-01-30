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В аэропорту Петропавловска-Камчатского женщина покусала полицейских
В аэропорту Петропавловска-Камчатского женщина покусала полицейских - РИА Новости, 30.01.2025
В аэропорту Петропавловска-Камчатского женщина покусала полицейских
Посетительница международного аэропорта Петропавловска-Камчатского ("Елизово") покусала двух полицейских, когда ее пытались задержать за агрессивное поведение в РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T04:47:00+03:00
2025-01-30T04:47:00+03:00
2025-01-30T04:48:00+03:00
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 янв – РИА Новости. Посетительница международного аэропорта Петропавловска-Камчатского ("Елизово") покусала двух полицейских, когда ее пытались задержать за агрессивное поведение в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба Дальневосточного управления на транспорте МВД России. "В аэропорту "Елизово" Камчатского края задержана агрессивная нарушительница общественного порядка. Была замечена женщина, находящаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Полицейскими было принято решение сопроводить ее в дежурную часть. 27-летняя жительница Приморского края вела себя буйно, оскорбляла сотрудников полиции, стучала руками и ногами по столу и дверям, привела в негодность составленный в отношении неё протокол и даже покусала двоих стражей правопорядка", - говорится в сообщении. Медицинское освидетельствование показало, что содержание алкоголя в выдыхаемом девушкой воздухе составило 1,6 промилле. В отношении нее были составлены протоколы об административных правонарушениях, добавили в ведомстве. До вытрезвления женщина помещена в спецприемник, отметили в управлении. Там же добавили, что "материалы проверки переданы в Камчатский СО Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ" для принятия процессуального решения.
https://ria.ru/20211103/kostroma-1757623880.html
https://ria.ru/20250127/kamchatka-1995648709.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, Приморский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Следственный комитет России (СК РФ)
В аэропорту Петропавловска-Камчатского женщина покусала полицейских
Посетительница аэропорта Петропавловска-Камчатского покусала двух полицейских