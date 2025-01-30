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Детский психолог из Москвы отказался платить алименты собственному сыну - РИА Новости, 30.01.2025
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17:17 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/pristavy-1996420695.html
Детский психолог из Москвы отказался платить алименты собственному сыну
Детский психолог из Москвы отказался платить алименты собственному сыну - РИА Новости, 30.01.2025
Детский психолог из Москвы отказался платить алименты собственному сыну
Приставы разыскивают детского и семейного психолога из Москвы, задолжавшего по алиментам своему сыну в Пермском крае более одного миллиона рублей, сообщает... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T17:17:00+03:00
2025-01-30T17:17:00+03:00
происшествия
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ПЕРМЬ, 30 янв - РИА Новости. Приставы разыскивают детского и семейного психолога из Москвы, задолжавшего по алиментам своему сыну в Пермском крае более одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба ведомства. "По решению суда Ситников Алексей Николаевич 21.09.1981 года рождения обязан перечислять алименты на содержание сына Александра 2014 года рождения. Однако в добровольном порядке горе-отец свои обязанности не исполняет", - говорится в сообщении. Задолженность на данный момент составляет более одного миллиона рублей. По данным пермского управления службы судебных приставов, Ситников родился в деревне Нежданово в Верещагинском районе Пермского края. Сейчас мужчина может проживать в Москве или Московской области. В соцсетях он позиционирует себя как семейный и детский психолог и активно ведет онлайн-консультации по биоэнергетической практике. Пермские судебные приставы просят людей, которые знают, где находится должник, сообщить в дежурную службу управления.
https://ria.ru/20241224/alimentschiki-1991012285.html
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пермский край
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происшествия, москва, пермский край, верещагинский район
Происшествия, Москва, Пермский край, Верещагинский район
Детский психолог из Москвы отказался платить алименты собственному сыну

Приставы ищут детского психолога из Москвы за долг по алиментам в миллион рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 30 янв - РИА Новости. Приставы разыскивают детского и семейного психолога из Москвы, задолжавшего по алиментам своему сыну в Пермском крае более одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
«
"По решению суда Ситников Алексей Николаевич 21.09.1981 года рождения обязан перечислять алименты на содержание сына Александра 2014 года рождения. Однако в добровольном порядке горе-отец свои обязанности не исполняет", - говорится в сообщении.
Задолженность на данный момент составляет более одного миллиона рублей.
По данным пермского управления службы судебных приставов, Ситников родился в деревне Нежданово в Верещагинском районе Пермского края. Сейчас мужчина может проживать в Москве или Московской области. В соцсетях он позиционирует себя как семейный и детский психолог и активно ведет онлайн-консультации по биоэнергетической практике.
Пермские судебные приставы просят людей, которые знают, где находится должник, сообщить в дежурную службу управления.
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