https://ria.ru/20250130/pristavy-1996420695.html

Детский психолог из Москвы отказался платить алименты собственному сыну

Детский психолог из Москвы отказался платить алименты собственному сыну - РИА Новости, 30.01.2025

Детский психолог из Москвы отказался платить алименты собственному сыну

Приставы разыскивают детского и семейного психолога из Москвы, задолжавшего по алиментам своему сыну в Пермском крае более одного миллиона рублей, сообщает... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T17:17:00+03:00

2025-01-30T17:17:00+03:00

2025-01-30T17:17:00+03:00

происшествия

москва

пермский край

верещагинский район

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ПЕРМЬ, 30 янв - РИА Новости. Приставы разыскивают детского и семейного психолога из Москвы, задолжавшего по алиментам своему сыну в Пермском крае более одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба ведомства. "По решению суда Ситников Алексей Николаевич 21.09.1981 года рождения обязан перечислять алименты на содержание сына Александра 2014 года рождения. Однако в добровольном порядке горе-отец свои обязанности не исполняет", - говорится в сообщении. Задолженность на данный момент составляет более одного миллиона рублей. По данным пермского управления службы судебных приставов, Ситников родился в деревне Нежданово в Верещагинском районе Пермского края. Сейчас мужчина может проживать в Москве или Московской области. В соцсетях он позиционирует себя как семейный и детский психолог и активно ведет онлайн-консультации по биоэнергетической практике. Пермские судебные приставы просят людей, которые знают, где находится должник, сообщить в дежурную службу управления.

https://ria.ru/20241224/alimentschiki-1991012285.html

москва

пермский край

верещагинский район

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, пермский край, верещагинский район