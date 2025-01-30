https://ria.ru/20250130/prigovor-1996241378.html

Жителя Братска приговорили к 18 годам тюрьмы за поджог военкомата

Жителя Братска приговорили к 18 годам тюрьмы за поджог военкомата - РИА Новости, 30.01.2025

Жителя Братска приговорили к 18 годам тюрьмы за поджог военкомата

Жителя Братска, который в 2023 году поджег военкомат, военный суд приговорил за госизмену и теракт к 18 годам лишения свободы, 5 из которых он проведет в... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T05:55:00+03:00

2025-01-30T05:55:00+03:00

2025-01-30T09:51:00+03:00

происшествия

братск

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иркутская область

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ИРКУТСК, 30 янв - РИА Новости. Жителя Братска, который в 2023 году поджег военкомат, военный суд приговорил за госизмену и теракт к 18 годам лишения свободы, 5 из которых он проведет в тюрьме, сообщает УФСБ РФ по Иркутской области. В военкомате города Братска ночью 9 января 2023 года произошел пожар, причиной которого стал поджог. По подозрению в поджоге сотрудниками УФСБ РФ по Иркутской области был задержан и в дальнейшем судом заключен под стражу житель Братска 2001 года рождения. В ходе следствия и судебных разбирательств удалось установить, что злоумышленник осенью 2022 года через мессенджер установил контакты с членами украинской террористической организации, которым перечислил денежные средства для поддержки деятельности, создающей угрозы безопасности Российской Федерации. В дальнейшей переписке он получил инструкции по совершению террористического акта, подготовил необходимые компоненты и совершил поджог здания военного комиссариата. В рамках расследуемого уголовного дела обвинение было предъявлено по трем статьям - государственная измена, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и совершение террористического акта, повлекшего причинение значительного имущественного ущерба. В среду 2-м Восточным окружным военным судом в городе Чите по делу был вынесен приговор. "По совокупности преступлений обвиняемому назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальной части срока в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы 2-го Восточного окружного военного суда, осужденный Дмитрий Михеев вел переписку с представителями украинского военизированного объединения "Легион Свобода России"*. Выполняя задание "куратора", он изготовил зажигательную смесь и с ее помощью поджег военкомат. Ущерб был оценен в 1,5 миллиона рублей.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20250128/pensionerka-1996008768.html

https://ria.ru/20241114/moskva-1983812107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, братск, россия, иркутская область