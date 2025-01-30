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Жителя Братска приговорили к 18 годам тюрьмы за поджог военкомата - РИА Новости, 30.01.2025
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05:55 30.01.2025 (обновлено: 09:51 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/prigovor-1996241378.html
Жителя Братска приговорили к 18 годам тюрьмы за поджог военкомата
Жителя Братска приговорили к 18 годам тюрьмы за поджог военкомата - РИА Новости, 30.01.2025
Жителя Братска приговорили к 18 годам тюрьмы за поджог военкомата
Жителя Братска, который в 2023 году поджег военкомат, военный суд приговорил за госизмену и теракт к 18 годам лишения свободы, 5 из которых он проведет в... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T05:55:00+03:00
2025-01-30T09:51:00+03:00
происшествия
братск
россия
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ИРКУТСК, 30 янв - РИА Новости. Жителя Братска, который в 2023 году поджег военкомат, военный суд приговорил за госизмену и теракт к 18 годам лишения свободы, 5 из которых он проведет в тюрьме, сообщает УФСБ РФ по Иркутской области. В военкомате города Братска ночью 9 января 2023 года произошел пожар, причиной которого стал поджог. По подозрению в поджоге сотрудниками УФСБ РФ по Иркутской области был задержан и в дальнейшем судом заключен под стражу житель Братска 2001 года рождения. В ходе следствия и судебных разбирательств удалось установить, что злоумышленник осенью 2022 года через мессенджер установил контакты с членами украинской террористической организации, которым перечислил денежные средства для поддержки деятельности, создающей угрозы безопасности Российской Федерации. В дальнейшей переписке он получил инструкции по совершению террористического акта, подготовил необходимые компоненты и совершил поджог здания военного комиссариата. В рамках расследуемого уголовного дела обвинение было предъявлено по трем статьям - государственная измена, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и совершение террористического акта, повлекшего причинение значительного имущественного ущерба. В среду 2-м Восточным окружным военным судом в городе Чите по делу был вынесен приговор. "По совокупности преступлений обвиняемому назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальной части срока в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы 2-го Восточного окружного военного суда, осужденный Дмитрий Михеев вел переписку с представителями украинского военизированного объединения "Легион Свобода России"*. Выполняя задание "куратора", он изготовил зажигательную смесь и с ее помощью поджег военкомат. Ущерб был оценен в 1,5 миллиона рублей.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20250128/pensionerka-1996008768.html
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происшествия, братск, россия, иркутская область
Происшествия, Братск, Россия, Иркутская область
Жителя Братска приговорили к 18 годам тюрьмы за поджог военкомата

Житель Братска получил 18 лет за поджог военкомата и связь с террористами

© Фото : соцсетиПоследствия поджога военкомата в Братске
Последствия поджога военкомата в Братске - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Фото : соцсети
Последствия поджога военкомата в Братске. Архивное фото
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ИРКУТСК, 30 янв - РИА Новости. Жителя Братска, который в 2023 году поджег военкомат, военный суд приговорил за госизмену и теракт к 18 годам лишения свободы, 5 из которых он проведет в тюрьме, сообщает УФСБ РФ по Иркутской области.
В военкомате города Братска ночью 9 января 2023 года произошел пожар, причиной которого стал поджог. По подозрению в поджоге сотрудниками УФСБ РФ по Иркутской области был задержан и в дальнейшем судом заключен под стражу житель Братска 2001 года рождения. В ходе следствия и судебных разбирательств удалось установить, что злоумышленник осенью 2022 года через мессенджер установил контакты с членами украинской террористической организации, которым перечислил денежные средства для поддержки деятельности, создающей угрозы безопасности Российской Федерации. В дальнейшей переписке он получил инструкции по совершению террористического акта, подготовил необходимые компоненты и совершил поджог здания военного комиссариата.
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В рамках расследуемого уголовного дела обвинение было предъявлено по трем статьям - государственная измена, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и совершение террористического акта, повлекшего причинение значительного имущественного ущерба. В среду 2-м Восточным окружным военным судом в городе Чите по делу был вынесен приговор.
"По совокупности преступлений обвиняемому назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальной части срока в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы 2-го Восточного окружного военного суда, осужденный Дмитрий Михеев вел переписку с представителями украинского военизированного объединения "Легион Свобода России"*. Выполняя задание "куратора", он изготовил зажигательную смесь и с ее помощью поджег военкомат. Ущерб был оценен в 1,5 миллиона рублей.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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