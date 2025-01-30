https://ria.ru/20250130/pridnestrove-1996252817.html
Запасы газа в Приднестровье близки к нулю, заявил лидер ПМР
Запасы газа в Приднестровье близки к нулю, заявил лидер ПМР - РИА Новости, 30.01.2025
Запасы газа в Приднестровье близки к нулю, заявил лидер ПМР
Запасы газа в Приднестровье близки к нулю, заявил РИА Новости глава непризнанной республики Вадим Красносельский, комментируя инициативу Кишинева по решению... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T08:32:00+03:00
2025-01-30T08:32:00+03:00
2025-01-30T09:44:00+03:00
в мире
приднестровская молдавская республика
вадим красносельский
молдавия
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кишинев
экономика
газпром
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ТИРАСПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости. Запасы газа в Приднестровье близки к нулю, заявил РИА Новости глава непризнанной республики Вадим Красносельский, комментируя инициативу Кишинева по решению энергокризиса."Наши запасы близки к нулю. Поэтому мы запросили в Молдове этот объем взаймы, чтобы до восстановления полноценного газоснабжения республики не допустить развития худшего из сценариев", — сказал собеседник агентства.По его словам, трех миллионов кубометров газа хватит на неделю-полторы при минимальном потреблении, это позволит недолго поддержать давление в трубе."Надеюсь, его хватит до начала полноценной регулярной поставки газа в республику. Подчеркну, эти мизерные кубометры — вынужденная временная мера. Их наличие никак не разрешает энергетический кризис, поскольку нормальное потребление газа в Приднестровье составляет порядка трех миллионов кубометров в сутки", — пояснил Красносельский.Приднестровье рассчитывает, что к концу недели удастся возобновить стабильные поставки газа в республику, поскольку опустошение труб чревато серьезными техническими последствиями, добавил политик.После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу и из-за нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без топлива. И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах в условиях зимы нет отопления и горячей воды.На этой неделе стало известно, что Евросоюз выделит Молдавии экстренный финансовый грант для закупок газа. Кишинев, в свою очередь, предоставит Тирасполю газ, купленный на эти деньги, а взамен получит бесплатную электроэнергию с Молдавской ГРЭС, расположенной на территории ПМР.
https://ria.ru/20250129/pridnestrove-1996082824.html
https://ria.ru/20250110/pridnestrove-1992969228.html
https://ria.ru/20250103/gaz-1992345203.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский, молдавия, украина, кишинев, экономика, газпром, транзит газа через украину
В мире, Приднестровская Молдавская Республика, Вадим Красносельский, Молдавия, Украина, Кишинев, Экономика, Газпром, транзит газа через Украину
Запасы газа в Приднестровье близки к нулю, заявил лидер ПМР
Лидер ПМР Красносельский заявил, что запасы газа в Приднестровье близки к нулю
ТИРАСПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости. Запасы газа в Приднестровье близки к нулю, заявил РИА Новости глава непризнанной республики Вадим Красносельский, комментируя инициативу Кишинева по решению энергокризиса.
В понедельник премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что правительство страны выделит три миллиона кубометров газа ПМР в долг.
"Наши запасы близки к нулю. Поэтому мы запросили в Молдове этот объем взаймы, чтобы до восстановления полноценного газоснабжения республики не допустить развития худшего из сценариев", — сказал собеседник агентства.
По его словам, трех миллионов кубометров газа хватит на неделю-полторы при минимальном потреблении, это позволит недолго поддержать давление в трубе.
"Надеюсь, его хватит до начала полноценной регулярной поставки газа в республику. Подчеркну, эти мизерные кубометры — вынужденная временная мера. Их наличие никак не разрешает энергетический кризис, поскольку нормальное потребление газа в Приднестровье составляет порядка трех миллионов кубометров в сутки", — пояснил Красносельский
.
Приднестровье рассчитывает, что к концу недели удастся возобновить стабильные поставки газа в республику, поскольку опустошение труб чревато серьезными техническими последствиями, добавил политик.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу и из-за нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без топлива. И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах в условиях зимы нет отопления и горячей воды.
На этой неделе стало известно, что Евросоюз выделит Молдавии экстренный финансовый грант для закупок газа. Кишинев, в свою очередь, предоставит Тирасполю газ, купленный на эти деньги, а взамен получит бесплатную электроэнергию с Молдавской ГРЭС, расположенной на территории ПМР.