https://ria.ru/20250130/pridnestrove-1996252817.html

Запасы газа в Приднестровье близки к нулю, заявил лидер ПМР

Запасы газа в Приднестровье близки к нулю, заявил лидер ПМР - РИА Новости, 30.01.2025

Запасы газа в Приднестровье близки к нулю, заявил лидер ПМР

Запасы газа в Приднестровье близки к нулю, заявил РИА Новости глава непризнанной республики Вадим Красносельский, комментируя инициативу Кишинева по решению... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T08:32:00+03:00

2025-01-30T08:32:00+03:00

2025-01-30T09:44:00+03:00

в мире

приднестровская молдавская республика

вадим красносельский

молдавия

украина

кишинев

экономика

газпром

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ТИРАСПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости. Запасы газа в Приднестровье близки к нулю, заявил РИА Новости глава непризнанной республики Вадим Красносельский, комментируя инициативу Кишинева по решению энергокризиса."Наши запасы близки к нулю. Поэтому мы запросили в Молдове этот объем взаймы, чтобы до восстановления полноценного газоснабжения республики не допустить развития худшего из сценариев", — сказал собеседник агентства.По его словам, трех миллионов кубометров газа хватит на неделю-полторы при минимальном потреблении, это позволит недолго поддержать давление в трубе."Надеюсь, его хватит до начала полноценной регулярной поставки газа в республику. Подчеркну, эти мизерные кубометры — вынужденная временная мера. Их наличие никак не разрешает энергетический кризис, поскольку нормальное потребление газа в Приднестровье составляет порядка трех миллионов кубометров в сутки", — пояснил Красносельский.Приднестровье рассчитывает, что к концу недели удастся возобновить стабильные поставки газа в республику, поскольку опустошение труб чревато серьезными техническими последствиями, добавил политик.После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу и из-за нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без топлива. И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах в условиях зимы нет отопления и горячей воды.На этой неделе стало известно, что Евросоюз выделит Молдавии экстренный финансовый грант для закупок газа. Кишинев, в свою очередь, предоставит Тирасполю газ, купленный на эти деньги, а взамен получит бесплатную электроэнергию с Молдавской ГРЭС, расположенной на территории ПМР.

https://ria.ru/20250129/pridnestrove-1996082824.html

https://ria.ru/20250110/pridnestrove-1992969228.html

https://ria.ru/20250103/gaz-1992345203.html

приднестровская молдавская республика

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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