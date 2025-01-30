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Поставки газа в долг хватит на полторы недели, заявили в Приднестровье - РИА Новости, 30.01.2025
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05:46 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/pridnestrove-1996240595.html
Поставки газа в долг хватит на полторы недели, заявили в Приднестровье
Поставки газа в долг хватит на полторы недели, заявили в Приднестровье - РИА Новости, 30.01.2025
Поставки газа в долг хватит на полторы недели, заявили в Приднестровье
Поставки Молдавией Приднестровью 3 миллионов кубометров газа в долг хватит на 1-1,5 недели при минимальном потреблении, заявил РИА Новости глава непризнанной... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T05:46:00+03:00
2025-01-30T05:46:00+03:00
молдавия
вадим красносельский
дорин речан
украина
кишинев
газпром
транзит газа через украину
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Поставки Молдавией Приднестровью 3 миллионов кубометров газа в долг хватит на 1-1,5 недели при минимальном потреблении, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что правительство страны выделит 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса."Это технический газ, которого может хватить на неделю-полторы нынешнего минимального потребления, когда газ не используется населением для отопления, а только для приготовления пищи в многоквартирных домах и обеспечения ключевых медицинских и социальных объектов. И мы взяли обязательство вернуть этот объем или оплатить его в согласованный срок", - сказал Красносельский.После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
https://ria.ru/20250129/pridnestrove-1996207084.html
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молдавия
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молдавия, вадим красносельский, дорин речан, украина, кишинев, газпром, транзит газа через украину, в мире
Молдавия, Вадим Красносельский, Дорин Речан, Украина, Кишинев, Газпром, транзит газа через Украину, В мире
Поставки газа в долг хватит на полторы недели, заявили в Приднестровье

Красносельский: поставки трех миллионов кубометров газа хватит на полторы недели

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЗаготовка дров для пенсионеров в Тирасполе
Заготовка дров для пенсионеров в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Заготовка дров для пенсионеров в Тирасполе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Поставки Молдавией Приднестровью 3 миллионов кубометров газа в долг хватит на 1-1,5 недели при минимальном потреблении, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что правительство страны выделит 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса.
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"Это технический газ, которого может хватить на неделю-полторы нынешнего минимального потребления, когда газ не используется населением для отопления, а только для приготовления пищи в многоквартирных домах и обеспечения ключевых медицинских и социальных объектов. И мы взяли обязательство вернуть этот объем или оплатить его в согласованный срок", - сказал Красносельский.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
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МолдавияВадим КрасносельскийДорин РечанУкраинаКишиневГазпромтранзит газа через УкраинуВ мире
 
 
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