https://ria.ru/20250130/pridnestrove-1996240595.html
Поставки газа в долг хватит на полторы недели, заявили в Приднестровье
Поставки газа в долг хватит на полторы недели, заявили в Приднестровье - РИА Новости, 30.01.2025
Поставки газа в долг хватит на полторы недели, заявили в Приднестровье
Поставки Молдавией Приднестровью 3 миллионов кубометров газа в долг хватит на 1-1,5 недели при минимальном потреблении, заявил РИА Новости глава непризнанной... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T05:46:00+03:00
2025-01-30T05:46:00+03:00
2025-01-30T05:46:00+03:00
молдавия
вадим красносельский
дорин речан
украина
кишинев
газпром
транзит газа через украину
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995266921_0:0:2947:1659_1920x0_80_0_0_80356ee3c58e602c626bedc57089657a.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Поставки Молдавией Приднестровью 3 миллионов кубометров газа в долг хватит на 1-1,5 недели при минимальном потреблении, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что правительство страны выделит 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса."Это технический газ, которого может хватить на неделю-полторы нынешнего минимального потребления, когда газ не используется населением для отопления, а только для приготовления пищи в многоквартирных домах и обеспечения ключевых медицинских и социальных объектов. И мы взяли обязательство вернуть этот объем или оплатить его в согласованный срок", - сказал Красносельский.После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
https://ria.ru/20250129/pridnestrove-1996207084.html
https://ria.ru/20250129/moldavija-1996208226.html
молдавия
украина
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995266921_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_66439d420bfb7c7a110c66a3a67b9f0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, вадим красносельский, дорин речан, украина, кишинев, газпром, транзит газа через украину, в мире
Молдавия, Вадим Красносельский, Дорин Речан, Украина, Кишинев, Газпром, транзит газа через Украину, В мире
Поставки газа в долг хватит на полторы недели, заявили в Приднестровье
Красносельский: поставки трех миллионов кубометров газа хватит на полторы недели