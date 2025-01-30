https://ria.ru/20250130/pridnestrove-1996240595.html

Поставки газа в долг хватит на полторы недели, заявили в Приднестровье

Поставки газа в долг хватит на полторы недели, заявили в Приднестровье - РИА Новости, 30.01.2025

Поставки газа в долг хватит на полторы недели, заявили в Приднестровье

Поставки Молдавией Приднестровью 3 миллионов кубометров газа в долг хватит на 1-1,5 недели при минимальном потреблении, заявил РИА Новости глава непризнанной... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T05:46:00+03:00

2025-01-30T05:46:00+03:00

2025-01-30T05:46:00+03:00

молдавия

вадим красносельский

дорин речан

украина

кишинев

газпром

транзит газа через украину

в мире

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ТИРАСПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Поставки Молдавией Приднестровью 3 миллионов кубометров газа в долг хватит на 1-1,5 недели при минимальном потреблении, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что правительство страны выделит 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса."Это технический газ, которого может хватить на неделю-полторы нынешнего минимального потребления, когда газ не используется населением для отопления, а только для приготовления пищи в многоквартирных домах и обеспечения ключевых медицинских и социальных объектов. И мы взяли обязательство вернуть этот объем или оплатить его в согласованный срок", - сказал Красносельский.После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

https://ria.ru/20250129/pridnestrove-1996207084.html

https://ria.ru/20250129/moldavija-1996208226.html

молдавия

украина

кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

молдавия, вадим красносельский, дорин речан, украина, кишинев, газпром, транзит газа через украину, в мире