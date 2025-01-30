https://ria.ru/20250130/pridnestrove-1996237412.html

Глава Приднестровья прокомментировал подачу Молдавией газа в долг

Глава Приднестровья прокомментировал подачу Молдавией газа в долг - РИА Новости, 30.01.2025

Глава Приднестровья прокомментировал подачу Молдавией газа в долг

Поставка Молдавией в долг трех миллионов кубометров газа Приднестровью не разрешит энергетический кризис, заявил РИА Новости глава непризнанной ПМР Вадим... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T04:39:00+03:00

2025-01-30T04:39:00+03:00

2025-01-30T06:00:00+03:00

молдавия

кишинев

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ТИРАСПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости. Поставка Молдавией в долг трех миллионов кубометров газа Приднестровью не разрешит энергетический кризис, заявил РИА Новости глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский.Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что правительство страны выделит такой объем этого ресурса для решения сложившейся проблемы."Это количество газа позволит непродолжительный период времени поддержать давление в трубе. Надеюсь, его хватит до начала полноценной регулярной поставки газа в республику. Подчеркну, эти мизерные кубометры — вынужденная временная мера. Их наличие никак не разрешает энергетический кризис, поскольку нормальное потребление газа в Приднестровье составляет порядка трех миллионов кубометров в сутки", — сказал Красносельский.По его расчетам, полученных объемов хватит на 1-1,5 недели.Лидер Приднестровья также добавил, что до начала кризиса в ПМР заготовили определенный запас голубого топлива за счет экономии, остановив работу энергоемких предприятий. По его словам, это позволило создать условия, чтобы граждане могли готовить в квартирах пищу, и, что крайне важно, не допустили разгерметизации всей газовой системы.После прекращения Украиной транзита голубого топлива из России в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без этого ресурса. И если Кишинев получает его от европейских стран, повышая тарифы для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. Из-за этого в Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, а в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

https://ria.ru/20250129/pridnestrove-1996082824.html

https://ria.ru/20250127/krasnoselskiy-1995704515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

молдавия, кишинев, украина, вадим красносельский, дорин речан, газпром, транзит газа через украину, в мире