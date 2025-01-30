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Глава Приднестровья прокомментировал подачу Молдавией газа в долг - РИА Новости, 30.01.2025
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04:39 30.01.2025 (обновлено: 06:00 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/pridnestrove-1996237412.html
Глава Приднестровья прокомментировал подачу Молдавией газа в долг
Глава Приднестровья прокомментировал подачу Молдавией газа в долг - РИА Новости, 30.01.2025
Глава Приднестровья прокомментировал подачу Молдавией газа в долг
Поставка Молдавией в долг трех миллионов кубометров газа Приднестровью не разрешит энергетический кризис, заявил РИА Новости глава непризнанной ПМР Вадим... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T04:39:00+03:00
2025-01-30T06:00:00+03:00
молдавия
кишинев
украина
вадим красносельский
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газпром
транзит газа через украину
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости. Поставка Молдавией в долг трех миллионов кубометров газа Приднестровью не разрешит энергетический кризис, заявил РИА Новости глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский.Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что правительство страны выделит такой объем этого ресурса для решения сложившейся проблемы."Это количество газа позволит непродолжительный период времени поддержать давление в трубе. Надеюсь, его хватит до начала полноценной регулярной поставки газа в республику. Подчеркну, эти мизерные кубометры — вынужденная временная мера. Их наличие никак не разрешает энергетический кризис, поскольку нормальное потребление газа в Приднестровье составляет порядка трех миллионов кубометров в сутки", — сказал Красносельский.По его расчетам, полученных объемов хватит на 1-1,5 недели.Лидер Приднестровья также добавил, что до начала кризиса в ПМР заготовили определенный запас голубого топлива за счет экономии, остановив работу энергоемких предприятий. По его словам, это позволило создать условия, чтобы граждане могли готовить в квартирах пищу, и, что крайне важно, не допустили разгерметизации всей газовой системы.После прекращения Украиной транзита голубого топлива из России в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без этого ресурса. И если Кишинев получает его от европейских стран, повышая тарифы для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. Из-за этого в Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, а в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
https://ria.ru/20250129/pridnestrove-1996082824.html
https://ria.ru/20250127/krasnoselskiy-1995704515.html
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молдавия, кишинев, украина, вадим красносельский, дорин речан, газпром, транзит газа через украину, в мире
Молдавия, Кишинев, Украина, Вадим Красносельский, Дорин Речан, Газпром, транзит газа через Украину, В мире
Глава Приднестровья прокомментировал подачу Молдавией газа в долг

Красносельский: поставка Молдавией газа в ПМР в долг не разрешит энергокризис

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЗаготовка дров для пенсионеров в Тирасполе
Заготовка дров для пенсионеров в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
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Заготовка дров для пенсионеров в Тирасполе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости. Поставка Молдавией в долг трех миллионов кубометров газа Приднестровью не разрешит энергетический кризис, заявил РИА Новости глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский.
Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что правительство страны выделит такой объем этого ресурса для решения сложившейся проблемы.
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"Это количество газа позволит непродолжительный период времени поддержать давление в трубе. Надеюсь, его хватит до начала полноценной регулярной поставки газа в республику. Подчеркну, эти мизерные кубометры — вынужденная временная мера. Их наличие никак не разрешает энергетический кризис, поскольку нормальное потребление газа в Приднестровье составляет порядка трех миллионов кубометров в сутки", — сказал Красносельский.
По его расчетам, полученных объемов хватит на 1-1,5 недели.
Лидер Приднестровья также добавил, что до начала кризиса в ПМР заготовили определенный запас голубого топлива за счет экономии, остановив работу энергоемких предприятий. По его словам, это позволило создать условия, чтобы граждане могли готовить в квартирах пищу, и, что крайне важно, не допустили разгерметизации всей газовой системы.
После прекращения Украиной транзита голубого топлива из России в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без этого ресурса. И если Кишинев получает его от европейских стран, повышая тарифы для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. Из-за этого в Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, а в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
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МолдавияКишиневУкраинаВадим КрасносельскийДорин РечанГазпромтранзит газа через УкраинуВ мире
 
 
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