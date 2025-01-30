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Премьер Эстонии допустил отключение электроснабжения на 72 часа - РИА Новости, 30.01.2025
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15:12 30.01.2025 (обновлено: 15:39 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/premer-1996378963.html
Премьер Эстонии допустил отключение электроснабжения на 72 часа
Премьер Эстонии допустил отключение электроснабжения на 72 часа - РИА Новости, 30.01.2025
Премьер Эстонии допустил отключение электроснабжения на 72 часа
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал предположил, что во время предстоящего отключения эстонской энергосистемы от России централизованное электроснабжение в... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T15:12:00+03:00
2025-01-30T15:39:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал предположил, что во время предстоящего отключения эстонской энергосистемы от России централизованное электроснабжение в республике может пропасть на 72 часа, его слова приводит газета Postimees. "В лучшем случае ничего не произойдет, если возникнут проблемы, следующим шагом будет определение, каких потребителей нужно отключить. Худший сценарий — отключение электричества на 72 часа", — отметил Михал, комментируя возможные риски выхода из БРЭЛЛ. Он подчеркнул, что страна готова к любому развитию событий. Как ранее сообщала ERR, эстонская энергетическая компания Elering прогнозирует, что после отключения страны от российской энергосистемы поддержание энергосектора будет обходиться Таллину в 60 миллионов евро в год, часть из которых будет напрямую взиматься с потребителей.Повреждение кабелей в Балтийском мореНа прошлой неделе портал LSM со ссылкой на владельца — компанию "Латвийский государственный радиотелевизионный центр" сообщил о повреждении подводного оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией. Это не первый инцидент с повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море за последние несколько месяцев. Так, в ноябре оборвали телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда местные власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3.Кроме того, в конце декабря отключилась линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ней четыре кабеля связи: три из них проложены между Финляндией и Эстонией, еще один связывает Финляндию с Германией.Полиция подозревает, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем перерезал электрокабель EstLink 2 и повредил кабели связи в Финском заливе. Местная таможня бездоказательно утверждает, что это судно якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
https://ria.ru/20250130/estoniya-1996357382.html
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в мире, эстония, россия, литва, elering, финляндия, балтийское море
В мире, Эстония, Россия, Литва, Elering, Финляндия, Балтийское море
Премьер Эстонии допустил отключение электроснабжения на 72 часа

Михал: электричество в Эстонии может пропасть из-за отказа от энергосети России

© AP Photo / Pavel GolovkinВид на Таллин, Эстония
Вид на Таллин, Эстония - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Pavel Golovkin
Вид на Таллин, Эстония. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал предположил, что во время предстоящего отключения эстонской энергосистемы от России централизованное электроснабжение в республике может пропасть на 72 часа, его слова приводит газета Postimees.

В июле 2024 года операторы электросистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. Энергетическое кольцо названо по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия).

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"В лучшем случае ничего не произойдет, если возникнут проблемы, следующим шагом будет определение, каких потребителей нужно отключить. Худший сценарий — отключение электричества на 72 часа", — отметил Михал, комментируя возможные риски выхода из БРЭЛЛ.
Он подчеркнул, что страна готова к любому развитию событий.
Как ранее сообщала ERR, эстонская энергетическая компания Elering прогнозирует, что после отключения страны от российской энергосистемы поддержание энергосектора будет обходиться Таллину в 60 миллионов евро в год, часть из которых будет напрямую взиматься с потребителей.

Повреждение кабелей в Балтийском море

На прошлой неделе портал LSM со ссылкой на владельца — компанию "Латвийский государственный радиотелевизионный центр" сообщил о повреждении подводного оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией.
Это не первый инцидент с повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море за последние несколько месяцев. Так, в ноябре оборвали телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда местные власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3.
Кроме того, в конце декабря отключилась линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ней четыре кабеля связи: три из них проложены между Финляндией и Эстонией, еще один связывает Финляндию с Германией.
Полиция подозревает, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем перерезал электрокабель EstLink 2 и повредил кабели связи в Финском заливе. Местная таможня бездоказательно утверждает, что это судно якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
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В миреЭстонияРоссияЛитваEleringФинляндияБалтийское море
 
 
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