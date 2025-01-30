https://ria.ru/20250130/premer-1996378963.html

Премьер Эстонии допустил отключение электроснабжения на 72 часа

Премьер Эстонии допустил отключение электроснабжения на 72 часа - РИА Новости, 30.01.2025

Премьер Эстонии допустил отключение электроснабжения на 72 часа

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал предположил, что во время предстоящего отключения эстонской энергосистемы от России централизованное электроснабжение в... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T15:12:00+03:00

2025-01-30T15:12:00+03:00

2025-01-30T15:39:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал предположил, что во время предстоящего отключения эстонской энергосистемы от России централизованное электроснабжение в республике может пропасть на 72 часа, его слова приводит газета Postimees. "В лучшем случае ничего не произойдет, если возникнут проблемы, следующим шагом будет определение, каких потребителей нужно отключить. Худший сценарий — отключение электричества на 72 часа", — отметил Михал, комментируя возможные риски выхода из БРЭЛЛ. Он подчеркнул, что страна готова к любому развитию событий. Как ранее сообщала ERR, эстонская энергетическая компания Elering прогнозирует, что после отключения страны от российской энергосистемы поддержание энергосектора будет обходиться Таллину в 60 миллионов евро в год, часть из которых будет напрямую взиматься с потребителей.Повреждение кабелей в Балтийском мореНа прошлой неделе портал LSM со ссылкой на владельца — компанию "Латвийский государственный радиотелевизионный центр" сообщил о повреждении подводного оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией. Это не первый инцидент с повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море за последние несколько месяцев. Так, в ноябре оборвали телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда местные власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3.Кроме того, в конце декабря отключилась линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ней четыре кабеля связи: три из них проложены между Финляндией и Эстонией, еще один связывает Финляндию с Германией.Полиция подозревает, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем перерезал электрокабель EstLink 2 и повредил кабели связи в Финском заливе. Местная таможня бездоказательно утверждает, что это судно якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.

https://ria.ru/20250130/estoniya-1996357382.html

https://ria.ru/20250117/estoniya-1994098761.html

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в мире, эстония, россия, литва, elering, финляндия, балтийское море