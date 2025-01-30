https://ria.ru/20250130/pozhar-1996240306.html

В Северной Каролине вспыхнул лесной пожар

В Северной Каролине вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 30.01.2025

В Северной Каролине вспыхнул лесной пожар

Лесной пожар вспыхнул на западе американского штата Северная Каролина, объявлена эвакуация, сообщает телеканал CBS. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T05:36:00+03:00

2025-01-30T05:36:00+03:00

2025-01-30T05:36:00+03:00

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лесные пожары в калифорнии в 2025 году

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Лесной пожар вспыхнул на западе американского штата Северная Каролина, объявлена эвакуация, сообщает телеканал CBS. "Лесной пожар ... вспыхнул в городе Олд-Форт на западе Северной Каролины... В некоторых районах Олд-Форт сейчас проводится эвакуация", - говорится в материале. Отмечается, что Олд-Форт ранее стал одним из наиболее пострадавших городов, принявших на себя удар урагана "Хелен", который пронесся по южным штатам США в сентябре 2024 года. Со ссылкой на силы реагирования на чрезвычайные ситуации телеканал подчеркнул, что площадь горящей территории на данный момент составляет 250 акров (1 квадратный километр), а пожар локализован "на 15%". По данным местного отделения CBS, предварительные данные свидетельствуют о том, что лесной пожар произошел из-за падения дерева на линию электропередачи.

https://ria.ru/20200910/pozhary-1577027209.html

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Дарья Буймова

в мире, северная каролина, сша, лесные пожары в калифорнии в 2025 году