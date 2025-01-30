https://ria.ru/20250130/poteri-1996326090.html

Мобилизация на Украине перестала успевать за ростом потерь ВСУ

Мобилизация на Украине перестала успевать за ростом потерь ВСУ - РИА Новости, 30.01.2025

Мобилизация на Украине перестала успевать за ростом потерь ВСУ

Мобилизация на Украине перестала успевать за ростом потерь ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T12:27:00+03:00

2025-01-30T12:27:00+03:00

2025-01-30T12:59:00+03:00

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

в мире

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996328387_0:183:3068:1909_1920x0_80_0_0_31da66e88e1b08d30ff36d226a6e6888.jpg

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Мобилизация на Украине перестала успевать за ростом потерь ВСУ, сообщило Минобороны."Численность новобранцев в учебных центрах ВСУ, даже с учетом "активизации" по всей Украине ТЦК, уже около полугода едва дотягивает до 30 тысяч человек в месяц, которых без соответствующей подготовки направляют на линию боевого соприкосновения, что приводит к сокращению численности ВСУ", — говорится в сводке.За последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери противника составляют около 50 тысяч человек и выше:В министерстве уточнили, что около ста тысяч украинских военных самовольно оставили воинские части и пустились в бега."Подготовленные под нажимом западных стран киевским режимом изменения законодательства по снижению возраста мобилизации с 25 до 18 лет являются единственным способом для Зеленского задержать еще на несколько месяцев каскадное обрушение фронта в Донбассе", — заявили в ведомстве.По данным Минобороны, только за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 55 тысяч военнослужащих.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.

https://ria.ru/20250129/mobilizatsiya-1996088772.html

https://ria.ru/20250116/bunt-1994083550.html

https://ria.ru/20250114/mobilizatsiya-1993565909.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, в мире