Мобилизация на Украине перестала успевать за ростом потерь ВСУ
Минобороны: мобилизация на Украине перестала успевать за ростом потерь ВСУ
© Getty Images / Anadolu/Andre Luis AlvesУкраинские военные
© Getty Images / Anadolu/Andre Luis Alves
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Мобилизация на Украине перестала успевать за ростом потерь ВСУ, сообщило Минобороны.
"Численность новобранцев в учебных центрах ВСУ, даже с учетом "активизации" по всей Украине ТЦК, уже около полугода едва дотягивает до 30 тысяч человек в месяц, которых без соответствующей подготовки направляют на линию боевого соприкосновения, что приводит к сокращению численности ВСУ", — говорится в сводке.
За последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери противника составляют около 50 тысяч человек и выше:
- январь — 51 960 человек;
- декабрь — 48 470 человек;
- ноябрь — 60 805 человек.
В министерстве уточнили, что около ста тысяч украинских военных самовольно оставили воинские части и пустились в бега.
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"Подготовленные под нажимом западных стран киевским режимом изменения законодательства по снижению возраста мобилизации с 25 до 18 лет являются единственным способом для Зеленского задержать еще на несколько месяцев каскадное обрушение фронта в Донбассе", — заявили в ведомстве.
Весной прошлого года Владимир Зеленский подписал закон, снизивший мобилизационный возраст на Украине с 27 до 25 лет. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Киеву предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. МИД Украины подтвердил, что планирует обсудить эту тему с новой американской администрацией.
По данным Минобороны, только за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 55 тысяч военнослужащих.
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На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
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