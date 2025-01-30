Рейтинг@Mail.ru
Мобилизация на Украине перестала успевать за ростом потерь ВСУ - РИА Новости, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 30.01.2025 (обновлено: 12:59 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/poteri-1996326090.html
Мобилизация на Украине перестала успевать за ростом потерь ВСУ
Мобилизация на Украине перестала успевать за ростом потерь ВСУ - РИА Новости, 30.01.2025
Мобилизация на Украине перестала успевать за ростом потерь ВСУ
Мобилизация на Украине перестала успевать за ростом потерь ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T12:27:00+03:00
2025-01-30T12:59:00+03:00
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
в мире
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996328387_0:183:3068:1909_1920x0_80_0_0_31da66e88e1b08d30ff36d226a6e6888.jpg
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Мобилизация на Украине перестала успевать за ростом потерь ВСУ, сообщило Минобороны."Численность новобранцев в учебных центрах ВСУ, даже с учетом "активизации" по всей Украине ТЦК, уже около полугода едва дотягивает до 30 тысяч человек в месяц, которых без соответствующей подготовки направляют на линию боевого соприкосновения, что приводит к сокращению численности ВСУ", — говорится в сводке.За последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери противника составляют около 50 тысяч человек и выше:В министерстве уточнили, что около ста тысяч украинских военных самовольно оставили воинские части и пустились в бега."Подготовленные под нажимом западных стран киевским режимом изменения законодательства по снижению возраста мобилизации с 25 до 18 лет являются единственным способом для Зеленского задержать еще на несколько месяцев каскадное обрушение фронта в Донбассе", — заявили в ведомстве.По данным Минобороны, только за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 55 тысяч военнослужащих.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
https://ria.ru/20250129/mobilizatsiya-1996088772.html
https://ria.ru/20250116/bunt-1994083550.html
https://ria.ru/20250114/mobilizatsiya-1993565909.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996328387_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_e52f225acb079ec80fbd7d6544b69285.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, в мире
Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, В мире, Специальная военная операция на Украине
Мобилизация на Украине перестала успевать за ростом потерь ВСУ

Минобороны: мобилизация на Украине перестала успевать за ростом потерь ВСУ

© Getty Images / Anadolu/Andre Luis AlvesУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Getty Images / Anadolu/Andre Luis Alves
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Мобилизация на Украине перестала успевать за ростом потерь ВСУ, сообщило Минобороны.
"Численность новобранцев в учебных центрах ВСУ, даже с учетом "активизации" по всей Украине ТЦК, уже около полугода едва дотягивает до 30 тысяч человек в месяц, которых без соответствующей подготовки направляют на линию боевого соприкосновения, что приводит к сокращению численности ВСУ", — говорится в сводке.
Мобилизованный военнослужащий во время тренировки - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
В Харьковской области рассказали о незаконной мобилизации подростков
Вчера, 12:42
За последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери противника составляют около 50 тысяч человек и выше:
  • январь — 51 960 человек;
  • декабрь — 48 470 человек;
  • ноябрь — 60 805 человек.
В министерстве уточнили, что около ста тысяч украинских военных самовольно оставили воинские части и пустились в бега.
Протест против действий ТЦК и полиции в Закарпатье - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
На Украине женщины устроили бунт против силовой мобилизации
16 января, 20:54
"Подготовленные под нажимом западных стран киевским режимом изменения законодательства по снижению возраста мобилизации с 25 до 18 лет являются единственным способом для Зеленского задержать еще на несколько месяцев каскадное обрушение фронта в Донбассе", — заявили в ведомстве.

Весной прошлого года Владимир Зеленский подписал закон, снизивший мобилизационный возраст на Украине с 27 до 25 лет. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Киеву предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. МИД Украины подтвердил, что планирует обсудить эту тему с новой американской администрацией.

По данным Минобороны, только за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 55 тысяч военнослужащих.
Киев - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
В Раде сделали неожиданное заявление о мобилизации на Украине
14 января, 03:25
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала