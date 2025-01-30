Минобороны оценило ежемесячные потери ВСУ
Минобороны: потери ВСУ ежемесячно составляют около 50 тысяч человек
Военнослужащие ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Ежемесячные потери украинских войск на протяжении последних полугода составляют около 50 тысяч человек или больше, сообщили в Минобороны.
"За последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше (январь 2025 – 51 960 человек, декабрь 2024 – 48 470 человек, ноябрь 2024 – 60 805 человек и т.д)", — говорится в сводке.
Весной прошлого года Владимир Зеленский подписал закон, снизивший мобилизационный возраст на Украине с 27 до 25 лет. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Киеву предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. МИД Украины подтвердил, что планирует обсудить эту тему с новой американской администрацией.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.