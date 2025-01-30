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Минобороны оценило ежемесячные потери ВСУ - РИА Новости, 30.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:15 30.01.2025 (обновлено: 16:51 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/poteri-1996319318.html
Минобороны оценило ежемесячные потери ВСУ
Минобороны оценило ежемесячные потери ВСУ - РИА Новости, 30.01.2025
Минобороны оценило ежемесячные потери ВСУ
Ежемесячные потери украинских войск на протяжении последних полугода составляют около 50 тысяч человек или больше, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T12:15:00+03:00
2025-01-30T16:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Ежемесячные потери украинских войск на протяжении последних полугода составляют около 50 тысяч человек или больше, сообщили в Минобороны."За последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше (январь 2025 – 51 960 человек, декабрь 2024 – 48 470 человек, ноябрь 2024 – 60 805 человек и т.д)", — говорится в сводке.По информации Минобороны, темпы мобилизации на Украине не помогают восполнить потери, что приводит к сокращению численности ВСУ. Кроме того, около ста тысяч украинских военных бежали из частей, добавили в ведомстве.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
https://ria.ru/20250130/iznos-1995359674.html
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россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Владимир Зеленский
Минобороны оценило ежемесячные потери ВСУ

Минобороны: потери ВСУ ежемесячно составляют около 50 тысяч человек

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Ежемесячные потери украинских войск на протяжении последних полугода составляют около 50 тысяч человек или больше, сообщили в Минобороны.
"За последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше (январь 2025 – 51 960 человек, декабрь 2024 – 48 470 человек, ноябрь 2024 – 60 805 человек и т.д)", — говорится в сводке.
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По информации Минобороны, темпы мобилизации на Украине не помогают восполнить потери, что приводит к сокращению численности ВСУ. Кроме того, около ста тысяч украинских военных бежали из частей, добавили в ведомстве.

Весной прошлого года Владимир Зеленский подписал закон, снизивший мобилизационный возраст на Украине с 27 до 25 лет. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Киеву предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. МИД Украины подтвердил, что планирует обсудить эту тему с новой американской администрацией.

На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
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