https://ria.ru/20250130/poteri-1996319318.html

Минобороны оценило ежемесячные потери ВСУ

Минобороны оценило ежемесячные потери ВСУ - РИА Новости, 30.01.2025

Минобороны оценило ежемесячные потери ВСУ

Ежемесячные потери украинских войск на протяжении последних полугода составляют около 50 тысяч человек или больше, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T12:15:00+03:00

2025-01-30T12:15:00+03:00

2025-01-30T16:51:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Ежемесячные потери украинских войск на протяжении последних полугода составляют около 50 тысяч человек или больше, сообщили в Минобороны."За последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше (январь 2025 – 51 960 человек, декабрь 2024 – 48 470 человек, ноябрь 2024 – 60 805 человек и т.д)", — говорится в сводке.По информации Минобороны, темпы мобилизации на Украине не помогают восполнить потери, что приводит к сокращению численности ВСУ. Кроме того, около ста тысяч украинских военных бежали из частей, добавили в ведомстве.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.

https://ria.ru/20250130/iznos-1995359674.html

https://ria.ru/20250129/svo-1996196746.html

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, владимир зеленский