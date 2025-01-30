https://ria.ru/20250130/postanovschik-1996343754.html
Художник мультфильма "Ежик в тумане" подала иск к ЦБ
Художник мультфильма "Ежик в тумане" подала иск к ЦБ - РИА Новости, 30.01.2025
Художник мультфильма "Ежик в тумане" подала иск к ЦБ
Художник-постановщик мультфильма "Ежик в тумане" Франческа Ярбусова подала иск о защите авторских прав к ЦБ из-за выпуска монет из серии "Российская (советская) РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T13:13:00+03:00
2025-01-30T13:13:00+03:00
2025-01-30T15:36:00+03:00
москва
происшествия
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974418043_0:10:1124:642_1920x0_80_0_0_be24a5164cae689086236298699ef508.jpg
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Художник-постановщик мультфильма "Ежик в тумане" Франческа Ярбусова подала иск о защите авторских прав к ЦБ из-за выпуска монет из серии "Российская (советская) мультипликация", сообщили РИА Новости в пресс-службе Мещанского суда. "Истец Ярбусова Ф. А. указала, что в 2024 году Центральный банк Российской Федерации выпустил в обращение три вида монет "Ежик в тумане" из серии "Российская (советская) мультипликация", — отметили суде.Ярбусова полагает, что ответчик нарушил ее права, используя результаты ее интеллектуальной деятельности без спроса. Она утверждает, что ЦБ не указал авторство работы.Вопрос о принятии иска к производству пока не решен."Союзмультфильм" позже в комментарии РИА Новости заявил, что обладает правом исключительной лицензии на мультфильм, поэтому по договору киностудия может использовать персонажа для производства товаров без ограничений с правом сублицензирования.
https://ria.ru/20241007/moneta-1976706793.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974418043_129:0:996:650_1920x0_80_0_0_4edf36865965c6da9f9410ef2aa5cdca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, центральный банк рф (цб рф)
Москва, Происшествия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Художник мультфильма "Ежик в тумане" подала иск к ЦБ
Художник мультфильма "Ежик в тумане" Ярбусова подала иск к ЦБ из-за монет
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Художник-постановщик мультфильма "Ежик в тумане" Франческа Ярбусова подала иск о защите авторских прав к ЦБ из-за выпуска монет из серии "Российская (советская) мультипликация", сообщили РИА Новости в пресс-службе Мещанского суда.
«
"Истец Ярбусова Ф. А. указала, что в 2024 году Центральный банк Российской Федерации выпустил в обращение три вида монет "Ежик в тумане" из серии "Российская (советская) мультипликация", — отметили суде.
Ярбусова полагает, что ответчик нарушил ее права, используя результаты ее интеллектуальной деятельности без спроса. Она утверждает, что ЦБ не указал авторство работы.
Вопрос о принятии иска к производству пока не решен.
"Союзмультфильм" позже в комментарии РИА Новости заявил, что обладает правом исключительной лицензии на мультфильм, поэтому по договору киностудия может использовать персонажа для производства товаров без ограничений с правом сублицензирования.