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Художник мультфильма "Ежик в тумане" подала иск к ЦБ - РИА Новости, 30.01.2025
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13:13 30.01.2025 (обновлено: 15:36 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/postanovschik-1996343754.html
Художник мультфильма "Ежик в тумане" подала иск к ЦБ
Художник мультфильма "Ежик в тумане" подала иск к ЦБ - РИА Новости, 30.01.2025
Художник мультфильма "Ежик в тумане" подала иск к ЦБ
Художник-постановщик мультфильма "Ежик в тумане" Франческа Ярбусова подала иск о защите авторских прав к ЦБ из-за выпуска монет из серии "Российская (советская) РИА Новости, 30.01.2025
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москва
происшествия
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Художник-постановщик мультфильма "Ежик в тумане" Франческа Ярбусова подала иск о защите авторских прав к ЦБ из-за выпуска монет из серии "Российская (советская) мультипликация", сообщили РИА Новости в пресс-службе Мещанского суда. &quot;Истец Ярбусова Ф. А. указала, что в 2024 году Центральный банк Российской Федерации выпустил в обращение три вида монет &quot;Ежик в тумане&quot; из серии &quot;Российская (советская) мультипликация&quot;, — отметили суде.Ярбусова полагает, что ответчик нарушил ее права, используя результаты ее интеллектуальной деятельности без спроса. Она утверждает, что ЦБ не указал авторство работы.Вопрос о принятии иска к производству пока не решен."Союзмультфильм" позже в комментарии РИА Новости заявил, что обладает правом исключительной лицензии на мультфильм, поэтому по договору киностудия может использовать персонажа для производства товаров без ограничений с правом сублицензирования.
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москва, происшествия, центральный банк рф (цб рф)
Москва, Происшествия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Художник мультфильма "Ежик в тумане" подала иск к ЦБ

Художник мультфильма "Ежик в тумане" Ярбусова подала иск к ЦБ из-за монет

© Банк РоссииПамятная монета "Ежик в тумане"
Памятная монета Ежик в тумане - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Банк России
Памятная монета "Ежик в тумане". Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Художник-постановщик мультфильма "Ежик в тумане" Франческа Ярбусова подала иск о защите авторских прав к ЦБ из-за выпуска монет из серии "Российская (советская) мультипликация", сообщили РИА Новости в пресс-службе Мещанского суда.
«

"Истец Ярбусова Ф. А. указала, что в 2024 году Центральный банк Российской Федерации выпустил в обращение три вида монет "Ежик в тумане" из серии "Российская (советская) мультипликация", отметили суде.

Ярбусова полагает, что ответчик нарушил ее права, используя результаты ее интеллектуальной деятельности без спроса. Она утверждает, что ЦБ не указал авторство работы.
Вопрос о принятии иска к производству пока не решен.
"Союзмультфильм" позже в комментарии РИА Новости заявил, что обладает правом исключительной лицензии на мультфильм, поэтому по договору киностудия может использовать персонажа для производства товаров без ограничений с правом сублицензирования.
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