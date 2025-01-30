https://ria.ru/20250130/postanovschik-1996343754.html

Художник мультфильма "Ежик в тумане" подала иск к ЦБ

Художник мультфильма "Ежик в тумане" подала иск к ЦБ - РИА Новости, 30.01.2025

Художник мультфильма "Ежик в тумане" подала иск к ЦБ

Художник-постановщик мультфильма "Ежик в тумане" Франческа Ярбусова подала иск о защите авторских прав к ЦБ из-за выпуска монет из серии "Российская (советская) РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T13:13:00+03:00

2025-01-30T13:13:00+03:00

2025-01-30T15:36:00+03:00

москва

происшествия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Художник-постановщик мультфильма "Ежик в тумане" Франческа Ярбусова подала иск о защите авторских прав к ЦБ из-за выпуска монет из серии "Российская (советская) мультипликация", сообщили РИА Новости в пресс-службе Мещанского суда. "Истец Ярбусова Ф. А. указала, что в 2024 году Центральный банк Российской Федерации выпустил в обращение три вида монет "Ежик в тумане" из серии "Российская (советская) мультипликация", — отметили суде.Ярбусова полагает, что ответчик нарушил ее права, используя результаты ее интеллектуальной деятельности без спроса. Она утверждает, что ЦБ не указал авторство работы.Вопрос о принятии иска к производству пока не решен."Союзмультфильм" позже в комментарии РИА Новости заявил, что обладает правом исключительной лицензии на мультфильм, поэтому по договору киностудия может использовать персонажа для производства товаров без ограничений с правом сублицензирования.

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москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, происшествия, центральный банк рф (цб рф)