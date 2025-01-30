Рейтинг@Mail.ru
Посольство РФ заявило о контактах с властями США в связи с авиакатастрофой - РИА Новости, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:29 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/posolstvo-1996493060.html
Посольство РФ заявило о контактах с властями США в связи с авиакатастрофой
Посольство РФ заявило о контактах с властями США в связи с авиакатастрофой - РИА Новости, 30.01.2025
Посольство РФ заявило о контактах с властями США в связи с авиакатастрофой
Посольство РФ в США находится в постоянном контакте с американскими властями в связи с авиакатастрофой в небе над Вашингтоном, говорится в опубликованном... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T21:29:00+03:00
2025-01-30T21:29:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
евгения шишкова
вадим наумов
american airlines
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996265628_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_85d238b404468d67cf3abdbd8ebbede8.jpg
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Посольство РФ в США находится в постоянном контакте с американскими властями в связи с авиакатастрофой в небе над Вашингтоном, говорится в опубликованном заявлении дипредставительства. "Признательны американским властям, с которыми мы находимся в постоянном контакте, за выраженные семьям погибших слова поддержки и готовность помочь с передачей останков на Родину", - указано в сообщении. Ранее президент США Дональд Трамп выразил сожаление в связи с гибелью россиян в результате происшествия. Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа. Как сообщил директор спортивного клуба американского города Бостон Дуг Зегибе заявил, в результате авиакатастрофы в небе над Вашингтоном погибли фигуристы, а также двое тренеров - чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и члены экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
https://ria.ru/20250130/tramp-1996479292.html
https://ria.ru/20250130/tramp-1996484793.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996265628_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_816f0d77e2a7827f721e0272d9bbd13a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, дональд трамп, евгения шишкова, вадим наумов, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Евгения Шишкова, Вадим Наумов, American Airlines, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
Посольство РФ заявило о контактах с властями США в связи с авиакатастрофой

Посольство России находится в контакте с властями США в связи с авиакатастрофой

© AP Photo / Alex BrandonПоисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Посольство РФ в США находится в постоянном контакте с американскими властями в связи с авиакатастрофой в небе над Вашингтоном, говорится в опубликованном заявлении дипредставительства.
«
"Признательны американским властям, с которыми мы находимся в постоянном контакте, за выраженные семьям погибших слова поддержки и готовность помочь с передачей останков на Родину", - указано в сообщении.
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Трамп выразил соболезнования из-за гибели россиян в авиакатастрофе в США
Вчера, 19:30
Ранее президент США Дональд Трамп выразил сожаление в связи с гибелью россиян в результате происшествия.
Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.
Как сообщил директор спортивного клуба американского города Бостон Дуг Зегибе заявил, в результате авиакатастрофы в небе над Вашингтоном погибли фигуристы, а также двое тренеров - чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и члены экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Трамп предложил версию причины авиакатастрофы в Вашингтоне
Вчера, 20:03
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампЕвгения ШишковаВадим НаумовAmerican AirlinesСтолкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала