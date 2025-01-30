https://ria.ru/20250130/posolstvo-1996493060.html

Посольство РФ заявило о контактах с властями США в связи с авиакатастрофой

Посольство РФ заявило о контактах с властями США в связи с авиакатастрофой - РИА Новости, 30.01.2025

Посольство РФ заявило о контактах с властями США в связи с авиакатастрофой

Посольство РФ в США находится в постоянном контакте с американскими властями в связи с авиакатастрофой в небе над Вашингтоном, говорится в опубликованном... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T21:29:00+03:00

2025-01-30T21:29:00+03:00

2025-01-30T21:29:00+03:00

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дональд трамп

евгения шишкова

вадим наумов

american airlines

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Посольство РФ в США находится в постоянном контакте с американскими властями в связи с авиакатастрофой в небе над Вашингтоном, говорится в опубликованном заявлении дипредставительства. "Признательны американским властям, с которыми мы находимся в постоянном контакте, за выраженные семьям погибших слова поддержки и готовность помочь с передачей останков на Родину", - указано в сообщении. Ранее президент США Дональд Трамп выразил сожаление в связи с гибелью россиян в результате происшествия. Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа. Как сообщил директор спортивного клуба американского города Бостон Дуг Зегибе заявил, в результате авиакатастрофы в небе над Вашингтоном погибли фигуристы, а также двое тренеров - чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и члены экипажа, а также один находившийся в жилище человек.

https://ria.ru/20250130/tramp-1996479292.html

https://ria.ru/20250130/tramp-1996484793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, дональд трамп, евгения шишкова, вадим наумов, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном