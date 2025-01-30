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В Кремле пообещали своевременно объявить сроки послания Путина - РИА Новости, 30.01.2025
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12:13 30.01.2025 (обновлено: 12:14 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/poslanie-1996318717.html
В Кремле пообещали своевременно объявить сроки послания Путина
В Кремле пообещали своевременно объявить сроки послания Путина - РИА Новости, 30.01.2025
В Кремле пообещали своевременно объявить сроки послания Путина
Кремль своевременно объявит сроки послания президента РФ Владимира Путина, подготовка идет своим ходом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T12:13:00+03:00
2025-01-30T12:14:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Кремль своевременно объявит сроки послания президента РФ Владимира Путина, подготовка идет своим ходом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы сроки послания объявим в свое время, своевременно. Подготовка послания - это процесс растянутый по времени. Она идет своим ходом", - сказал Песков журналистам
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле пообещали своевременно объявить сроки послания Путина

Песков пообещал, что сроки послания Путина своевременно объявят

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Кремль своевременно объявит сроки послания президента РФ Владимира Путина, подготовка идет своим ходом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы сроки послания объявим в свое время, своевременно. Подготовка послания - это процесс растянутый по времени. Она идет своим ходом", - сказал Песков журналистам
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