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В Кремле пообещали своевременно объявить сроки послания Путина
В Кремле пообещали своевременно объявить сроки послания Путина - РИА Новости, 30.01.2025
В Кремле пообещали своевременно объявить сроки послания Путина
Кремль своевременно объявит сроки послания президента РФ Владимира Путина, подготовка идет своим ходом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T12:13:00+03:00
2025-01-30T12:13:00+03:00
2025-01-30T12:14:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Кремль своевременно объявит сроки послания президента РФ Владимира Путина, подготовка идет своим ходом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы сроки послания объявим в свое время, своевременно. Подготовка послания - это процесс растянутый по времени. Она идет своим ходом", - сказал Песков журналистам
https://ria.ru/20241125/putin-1985502211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле пообещали своевременно объявить сроки послания Путина
Песков пообещал, что сроки послания Путина своевременно объявят