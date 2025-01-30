https://ria.ru/20250130/poslanie-1996318717.html

В Кремле пообещали своевременно объявить сроки послания Путина

В Кремле пообещали своевременно объявить сроки послания Путина - РИА Новости, 30.01.2025

В Кремле пообещали своевременно объявить сроки послания Путина

Кремль своевременно объявит сроки послания президента РФ Владимира Путина, подготовка идет своим ходом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T12:13:00+03:00

2025-01-30T12:13:00+03:00

2025-01-30T12:14:00+03:00

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_0:35:3152:1808_1920x0_80_0_0_933c0bf7ede41ddde169e50c45f91832.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Кремль своевременно объявит сроки послания президента РФ Владимира Путина, подготовка идет своим ходом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы сроки послания объявим в свое время, своевременно. Подготовка послания - это процесс растянутый по времени. Она идет своим ходом", - сказал Песков журналистам

https://ria.ru/20241125/putin-1985502211.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков