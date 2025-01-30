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ВС России нанесли удары по порту в Одесской области
ВС России нанесли удары по порту в Одесской области - РИА Новости, 30.01.2025
ВС России нанесли удары по порту в Одесской области
В порту Измаила Одесской области зафиксировали удары, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T20:54:00+03:00
2025-01-30T20:54:00+03:00
2025-01-30T21:47:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В порту Измаила Одесской области зафиксировали удары, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Измаил, продолжение веселой ночи. <...> Наконец-то порт отработали по всей длине, <...> есть и склады уничтоженные, и разбитая инфраструктура порта, что означает: несколько дней, а может, и недели порт не будет принимать военные грузы", — сообщил он.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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ВС России нанесли удары по порту в Одесской области
Российские войска нанесли удары по порту Измаила в Одесской области