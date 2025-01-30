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ВС России нанесли удары по порту в Одесской области - РИА Новости, 30.01.2025
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20:54 30.01.2025 (обновлено: 21:47 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/port-1996491032.html
ВС России нанесли удары по порту в Одесской области
ВС России нанесли удары по порту в Одесской области - РИА Новости, 30.01.2025
ВС России нанесли удары по порту в Одесской области
В порту Измаила Одесской области зафиксировали удары, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T20:54:00+03:00
2025-01-30T21:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
россия
сергей лебедев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В порту Измаила Одесской области зафиксировали удары, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.&quot;Измаил, продолжение веселой ночи. &lt;...&gt; Наконец-то порт отработали по всей длине, &lt;...&gt; есть и склады уничтоженные, и разбитая инфраструктура порта, что означает: несколько дней, а может, и недели порт не будет принимать военные грузы&quot;, — сообщил он.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250130/vsu-1996481355.html
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в мире, одесская область, россия, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Россия, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удары по порту в Одесской области

Российские войска нанесли удары по порту Измаила в Одесской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В порту Измаила Одесской области зафиксировали удары, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«

"Измаил, продолжение веселой ночи. <...> Наконец-то порт отработали по всей длине, <...> есть и склады уничтоженные, и разбитая инфраструктура порта, что означает: несколько дней, а может, и недели порт не будет принимать военные грузы", — сообщил он.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьРоссияСергей ЛебедевДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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