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Жители бурятского села отправили в зону СВО 11 тысяч бууз - РИА Новости, 30.01.2025
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Надежные люди
 
05:52 30.01.2025 (обновлено: 09:24 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/pomosch-1996241076.html
Жители бурятского села отправили в зону СВО 11 тысяч бууз
Жители бурятского села отправили в зону СВО 11 тысяч бууз - РИА Новости, 30.01.2025
Жители бурятского села отправили в зону СВО 11 тысяч бууз
Жители села Ульдурга Еравнинского района Бурятии совместно с сельхозкооперативом отправили в зону СВО 11 тысяч замороженных бууз (национальное бурятское блюдо), РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T05:52:00+03:00
2025-01-30T09:24:00+03:00
надежные люди
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 30 янв – РИА Новости. Жители села Ульдурга Еравнинского района Бурятии совместно с сельхозкооперативом отправили в зону СВО 11 тысяч замороженных бууз (национальное бурятское блюдо), сообщила пресс-служба минсельхоза республики. "Фермеры Бурятии продолжают оказывать активную поддержку нашим бойцам в зоне СВО. Жители села Ульдурга совместно с сельскохозяйственным производственным кооперативом "Ульдурга" организовали благотворительную инициативу: в поддержку наших войнов в зону проведения СВО было отправлено 11 000 бууз, общим весом 551,5 килограмм", - говорится в сообщении. По словам участников акции, они надеются, что вкус бууз с малой родины поднимет боевой дух бойцов и напомнит о том, что дома ими гордятся и ждут. Буузы – национальное бурятское блюдо. В тесто заворачивается кусочек мясного фарша из свинины, говядины и мелко нарезанного лука. Сверху всегда оставляется отверстие для пара. Бууза внешне напоминает традиционное жилище бурят – юрту. В замороженном виде полуфабрикаты могут храниться долгое время.
https://ria.ru/20250128/pomosch-1995844143.html
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республика бурятия
Надежные люди, Республика Бурятия
Жители бурятского села отправили в зону СВО 11 тысяч бууз

Жители бурятского села Ульдурга отправили в зону СВО 11 тысяч бууз

© Фото : Минсельхоз БурятииЖители бурятского села готовят буузы для бойцов в зоне СВО
Жители бурятского села готовят буузы для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Фото : Минсельхоз Бурятии
Жители бурятского села готовят буузы для бойцов в зоне СВО
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УЛАН-УДЭ, 30 янв – РИА Новости. Жители села Ульдурга Еравнинского района Бурятии совместно с сельхозкооперативом отправили в зону СВО 11 тысяч замороженных бууз (национальное бурятское блюдо), сообщила пресс-служба минсельхоза республики.
"Фермеры Бурятии продолжают оказывать активную поддержку нашим бойцам в зоне СВО. Жители села Ульдурга совместно с сельскохозяйственным производственным кооперативом "Ульдурга" организовали благотворительную инициативу: в поддержку наших войнов в зону проведения СВО было отправлено 11 000 бууз, общим весом 551,5 килограмм", - говорится в сообщении.
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По словам участников акции, они надеются, что вкус бууз с малой родины поднимет боевой дух бойцов и напомнит о том, что дома ими гордятся и ждут.
Буузы – национальное бурятское блюдо. В тесто заворачивается кусочек мясного фарша из свинины, говядины и мелко нарезанного лука. Сверху всегда оставляется отверстие для пара. Бууза внешне напоминает традиционное жилище бурят – юрту. В замороженном виде полуфабрикаты могут храниться долгое время.
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Надежные людиРеспублика Бурятия
 
 
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