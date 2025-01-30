https://ria.ru/20250130/pomosch-1996241076.html

Жители бурятского села отправили в зону СВО 11 тысяч бууз

Жители бурятского села отправили в зону СВО 11 тысяч бууз - РИА Новости, 30.01.2025

Жители бурятского села отправили в зону СВО 11 тысяч бууз

Жители села Ульдурга Еравнинского района Бурятии совместно с сельхозкооперативом отправили в зону СВО 11 тысяч замороженных бууз (национальное бурятское блюдо), РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T05:52:00+03:00

2025-01-30T05:52:00+03:00

2025-01-30T09:24:00+03:00

надежные люди

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 30 янв – РИА Новости. Жители села Ульдурга Еравнинского района Бурятии совместно с сельхозкооперативом отправили в зону СВО 11 тысяч замороженных бууз (национальное бурятское блюдо), сообщила пресс-служба минсельхоза республики. "Фермеры Бурятии продолжают оказывать активную поддержку нашим бойцам в зоне СВО. Жители села Ульдурга совместно с сельскохозяйственным производственным кооперативом "Ульдурга" организовали благотворительную инициативу: в поддержку наших войнов в зону проведения СВО было отправлено 11 000 бууз, общим весом 551,5 килограмм", - говорится в сообщении. По словам участников акции, они надеются, что вкус бууз с малой родины поднимет боевой дух бойцов и напомнит о том, что дома ими гордятся и ждут. Буузы – национальное бурятское блюдо. В тесто заворачивается кусочек мясного фарша из свинины, говядины и мелко нарезанного лука. Сверху всегда оставляется отверстие для пара. Бууза внешне напоминает традиционное жилище бурят – юрту. В замороженном виде полуфабрикаты могут храниться долгое время.

https://ria.ru/20250128/pomosch-1995844143.html

https://ria.ru/20250127/svo-1995775053.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика бурятия