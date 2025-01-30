https://ria.ru/20250130/pogoda-1996496115.html
Температура в Москве вновь побила рекорд
Температура в Москве вновь побила рекорд - РИА Новости, 30.01.2025
Температура в Москве вновь побила рекорд
Суточный рекорд обновился в Москве 30 января, температурный максимум составил плюс 8,1 градуса, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T22:03:00+03:00
2025-01-30T22:03:00+03:00
2025-01-30T22:03:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Суточный рекорд обновился в Москве 30 января, температурный максимум составил плюс 8,1 градуса, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Ранее синоптик сообщал, что четверг стал самым теплым днем в Москве с начала нынешнего года, к 10 часам утра на ведущей метеостанции столицы воздух прогрелся до плюс 6,3 градуса. Также в столице обновился температурный рекорд для 30 января. "Максимальная температура сегодняшнего дня - плюс 8,1 градуса", - сказал специалист.
https://ria.ru/20250129/zima-1995982258.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Температура в Москве вновь побила рекорд
Синоптик Леус: в Москве 30 января обновился суточный рекорд температуры