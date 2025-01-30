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Температура в Москве вновь побила рекорд - РИА Новости, 30.01.2025
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22:03 30.01.2025
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Температура в Москве вновь побила рекорд
Температура в Москве вновь побила рекорд - РИА Новости, 30.01.2025
Температура в Москве вновь побила рекорд
Суточный рекорд обновился в Москве 30 января, температурный максимум составил плюс 8,1 градуса, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 30.01.2025
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москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Суточный рекорд обновился в Москве 30 января, температурный максимум составил плюс 8,1 градуса, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Ранее синоптик сообщал, что четверг стал самым теплым днем в Москве с начала нынешнего года, к 10 часам утра на ведущей метеостанции столицы воздух прогрелся до плюс 6,3 градуса. Также в столице обновился температурный рекорд для 30 января. "Максимальная температура сегодняшнего дня - плюс 8,1 градуса", - сказал специалист.
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Температура в Москве вновь побила рекорд

Синоптик Леус: в Москве 30 января обновился суточный рекорд температуры

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкНа улице Кузнецкий Мост в Москве
На улице Кузнецкий Мост в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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На улице Кузнецкий Мост в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Суточный рекорд обновился в Москве 30 января, температурный максимум составил плюс 8,1 градуса, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Ранее синоптик сообщал, что четверг стал самым теплым днем в Москве с начала нынешнего года, к 10 часам утра на ведущей метеостанции столицы воздух прогрелся до плюс 6,3 градуса. Также в столице обновился температурный рекорд для 30 января.
«
"Максимальная температура сегодняшнего дня - плюс 8,1 градуса", - сказал специалист.
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