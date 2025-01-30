Рейтинг@Mail.ru
Житель Мордовии получил 13 лет колонии за поджоги на железной дороге - РИА Новости, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/podzhog-1996284244.html
Житель Мордовии получил 13 лет колонии за поджоги на железной дороге
Житель Мордовии получил 13 лет колонии за поджоги на железной дороге - РИА Новости, 30.01.2025
Житель Мордовии получил 13 лет колонии за поджоги на железной дороге
Житель Мордовии, устроивший поджоги на железной дороге по заданию украинских спецслужб, осужден на 13 лет лишения свободы, сообщает УФСБ России по Чувашии. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T10:57:00+03:00
2025-01-30T10:57:00+03:00
происшествия
россия
украина
алатырский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Житель Мордовии, устроивший поджоги на железной дороге по заданию украинских спецслужб, осужден на 13 лет лишения свободы, сообщает УФСБ России по Чувашии. Установлено, что 23-летний житель Мордовии, действуя со знакомыми, вступил через интернет в контакт со спецслужбами Украины, которые за денежное вознаграждение предложили совершить теракт на российских предприятиях. В декабре 2022 года на территории Алатырского района Чувашии по указанию украинского куратора поджег батарейные шкафы у станций Светотехника-Алатырь и тяговой подстанции железнодорожного перегона Ялга-Саранск, используемых для обеспечения безопасности движения поездов. Мужчина был задержан сотрудниками управления ФСБ по Чувашии во взаимодействии с УФСБ по Мордовии и МВД по Чувашии, Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал его виновным в совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 205 УК РФ). "Осужденный полностью признал вину. Судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с ограничением свободы на срок 1 год, с отбыванием наказания первых 4 лет лишения свободы в тюрьме, а оставшейся части в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Год назад его подельнику, которому вменили лишь уничтожение и повреждение чужого имущества попытке поджога батарейных шкафов у станций Светотехника-Алатырь и тяговой подстанции на перегоне Ялга-Саранск, Алатырский районный суд Чувашии назначил два года колонии-поселения.
https://ria.ru/20250128/pensionerka-1996008768.html
https://ria.ru/20241115/podrostok-1983891159.html
россия
украина
алатырский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, украина, алатырский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Украина, Алатырский район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Житель Мордовии получил 13 лет колонии за поджоги на железной дороге

Жителя Мордовии осудили на 13 лет за подготовку теракта на железной дороге

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Житель Мордовии, устроивший поджоги на железной дороге по заданию украинских спецслужб, осужден на 13 лет лишения свободы, сообщает УФСБ России по Чувашии.
Установлено, что 23-летний житель Мордовии, действуя со знакомыми, вступил через интернет в контакт со спецслужбами Украины, которые за денежное вознаграждение предложили совершить теракт на российских предприятиях. В декабре 2022 года на территории Алатырского района Чувашии по указанию украинского куратора поджег батарейные шкафы у станций Светотехника-Алатырь и тяговой подстанции железнодорожного перегона Ялга-Саранск, используемых для обеспечения безопасности движения поездов.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Пенсионерку в Петербурге осудили за попытку поджога военкомата
28 января, 22:12
Мужчина был задержан сотрудниками управления ФСБ по Чувашии во взаимодействии с УФСБ по Мордовии и МВД по Чувашии, Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал его виновным в совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 205 УК РФ).
"Осужденный полностью признал вину. Судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с ограничением свободы на срок 1 год, с отбыванием наказания первых 4 лет лишения свободы в тюрьме, а оставшейся части в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Год назад его подельнику, которому вменили лишь уничтожение и повреждение чужого имущества попытке поджога батарейных шкафов у станций Светотехника-Алатырь и тяговой подстанции на перегоне Ялга-Саранск, Алатырский районный суд Чувашии назначил два года колонии-поселения.
Задержание подростка, пытавшегося совершить диверсию на железной дороге в Кировской области - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Под Кировом задержали украинского диверсанта
15 ноября 2024, 09:48
 
ПроисшествияРоссияУкраинаАлатырский районФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала