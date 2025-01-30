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Житель Мордовии получил 13 лет колонии за поджоги на железной дороге

Житель Мордовии получил 13 лет колонии за поджоги на железной дороге - РИА Новости, 30.01.2025

Житель Мордовии получил 13 лет колонии за поджоги на железной дороге

Житель Мордовии, устроивший поджоги на железной дороге по заданию украинских спецслужб, осужден на 13 лет лишения свободы, сообщает УФСБ России по Чувашии. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T10:57:00+03:00

2025-01-30T10:57:00+03:00

2025-01-30T10:57:00+03:00

происшествия

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алатырский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Житель Мордовии, устроивший поджоги на железной дороге по заданию украинских спецслужб, осужден на 13 лет лишения свободы, сообщает УФСБ России по Чувашии. Установлено, что 23-летний житель Мордовии, действуя со знакомыми, вступил через интернет в контакт со спецслужбами Украины, которые за денежное вознаграждение предложили совершить теракт на российских предприятиях. В декабре 2022 года на территории Алатырского района Чувашии по указанию украинского куратора поджег батарейные шкафы у станций Светотехника-Алатырь и тяговой подстанции железнодорожного перегона Ялга-Саранск, используемых для обеспечения безопасности движения поездов. Мужчина был задержан сотрудниками управления ФСБ по Чувашии во взаимодействии с УФСБ по Мордовии и МВД по Чувашии, Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал его виновным в совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 205 УК РФ). "Осужденный полностью признал вину. Судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с ограничением свободы на срок 1 год, с отбыванием наказания первых 4 лет лишения свободы в тюрьме, а оставшейся части в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Год назад его подельнику, которому вменили лишь уничтожение и повреждение чужого имущества попытке поджога батарейных шкафов у станций Светотехника-Алатырь и тяговой подстанции на перегоне Ялга-Саранск, Алатырский районный суд Чувашии назначил два года колонии-поселения.

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происшествия, россия, украина, алатырский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)