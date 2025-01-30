Житель Мордовии получил 13 лет колонии за поджоги на железной дороге
Жителя Мордовии осудили на 13 лет за подготовку теракта на железной дороге
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Житель Мордовии, устроивший поджоги на железной дороге по заданию украинских спецслужб, осужден на 13 лет лишения свободы, сообщает УФСБ России по Чувашии.
Установлено, что 23-летний житель Мордовии, действуя со знакомыми, вступил через интернет в контакт со спецслужбами Украины, которые за денежное вознаграждение предложили совершить теракт на российских предприятиях. В декабре 2022 года на территории Алатырского района Чувашии по указанию украинского куратора поджег батарейные шкафы у станций Светотехника-Алатырь и тяговой подстанции железнодорожного перегона Ялга-Саранск, используемых для обеспечения безопасности движения поездов.
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Мужчина был задержан сотрудниками управления ФСБ по Чувашии во взаимодействии с УФСБ по Мордовии и МВД по Чувашии, Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал его виновным в совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 205 УК РФ).
"Осужденный полностью признал вину. Судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с ограничением свободы на срок 1 год, с отбыванием наказания первых 4 лет лишения свободы в тюрьме, а оставшейся части в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Год назад его подельнику, которому вменили лишь уничтожение и повреждение чужого имущества попытке поджога батарейных шкафов у станций Светотехника-Алатырь и тяговой подстанции на перегоне Ялга-Саранск, Алатырский районный суд Чувашии назначил два года колонии-поселения.
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