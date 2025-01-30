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Пленный рассказал, как в Житомирской области готовили солдат ВСУ - РИА Новости, 30.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:44 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/plennyj-1996254261.html
Пленный рассказал, как в Житомирской области готовили солдат ВСУ
Пленный рассказал, как в Житомирской области готовили солдат ВСУ - РИА Новости, 30.01.2025
Пленный рассказал, как в Житомирской области готовили солдат ВСУ
Украинский военнопленный Игорь Парфентьев на видео Минобороны РФ рассказал о том, как на полигоне в Житомирской области солдат ВСУ готовили американские и... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T08:44:00+03:00
2025-01-30T08:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
житомирская область
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сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Украинский военнопленный Игорь Парфентьев на видео Минобороны РФ рассказал о том, как на полигоне в Житомирской области солдат ВСУ готовили американские и украинские инструкторы. "Приехали в Житомирскую область... Там военный полигон находится, и там американцы проводят военные учения для украинских военных... У нас еще были украинские инструкторы - майоры и старшие лейтенанты. Они соглашались с тем, что нам объясняли американцы, но стандарты НАТО не действуют на войне на Украине", - сказал Парфентьев. По его словам, на полигон привозят "разношерстных людей - это могут быть и алкаши, и наркоманы, и нормальные люди". Пленный отметил, что среди американских инструкторов есть как те, которые сочувствуют русским и украинцам, так и те, кто хочет убивать русских. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой военных кадров. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, россия, житомирская область, сша, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Житомирская область, США, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал, как в Житомирской области готовили солдат ВСУ

Пленный Парфентьев: инструкторы из США готовили солдат ВСУ в Житомирской области

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Украинский военнопленный Игорь Парфентьев на видео Минобороны РФ рассказал о том, как на полигоне в Житомирской области солдат ВСУ готовили американские и украинские инструкторы.
«
"Приехали в Житомирскую область... Там военный полигон находится, и там американцы проводят военные учения для украинских военных... У нас еще были украинские инструкторы - майоры и старшие лейтенанты. Они соглашались с тем, что нам объясняли американцы, но стандарты НАТО не действуют на войне на Украине", - сказал Парфентьев.
По его словам, на полигон привозят "разношерстных людей - это могут быть и алкаши, и наркоманы, и нормальные люди". Пленный отметил, что среди американских инструкторов есть как те, которые сочувствуют русским и украинцам, так и те, кто хочет убивать русских.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой военных кадров. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинский военный рассказал о том, как попал в плен - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
Командир назвал нас баранами. Украинский солдат рассказал, как попал в плен
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЖитомирская областьСШАСергей ЛавровНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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