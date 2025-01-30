https://ria.ru/20250130/plennyj-1996254261.html

Пленный рассказал, как в Житомирской области готовили солдат ВСУ

Пленный рассказал, как в Житомирской области готовили солдат ВСУ - РИА Новости, 30.01.2025

Пленный рассказал, как в Житомирской области готовили солдат ВСУ

Украинский военнопленный Игорь Парфентьев на видео Минобороны РФ рассказал о том, как на полигоне в Житомирской области солдат ВСУ готовили американские и... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T08:44:00+03:00

2025-01-30T08:44:00+03:00

2025-01-30T08:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

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житомирская область

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нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Украинский военнопленный Игорь Парфентьев на видео Минобороны РФ рассказал о том, как на полигоне в Житомирской области солдат ВСУ готовили американские и украинские инструкторы. "Приехали в Житомирскую область... Там военный полигон находится, и там американцы проводят военные учения для украинских военных... У нас еще были украинские инструкторы - майоры и старшие лейтенанты. Они соглашались с тем, что нам объясняли американцы, но стандарты НАТО не действуют на войне на Украине", - сказал Парфентьев. По его словам, на полигон привозят "разношерстных людей - это могут быть и алкаши, и наркоманы, и нормальные люди". Пленный отметил, что среди американских инструкторов есть как те, которые сочувствуют русским и украинцам, так и те, кто хочет убивать русских. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой военных кадров. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250112/plennyj-1993351882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, житомирская область, сша, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины